военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Счастливый конец? Тест о финалах классики русской и мировой литературы

Короткая ссылка
RT
Каждый помнит основную канву главных классических произведений мировой и отечественной классики: мушкетёры сражались против гвардейцев кардинала, Одиссей проделал длинный путь до родного острова, а граф Монте-Кристо мстил своим врагам. Но сможете ли вы вспомнить, как сложилась их судьба дальше — выжили главные герои классики в финале или нет? Проверьте себя с тестом RT. Осторожно, спойлер.
Счастливый конец? Тест о финалах классики русской и мировой литературы

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Добавьте RT в список ваших источников
    Новости smi2.ru
    Сегодня в СМИ
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить