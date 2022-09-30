Счастливый конец? Тест о финалах классики русской и мировой литературы

Каждый помнит основную канву главных классических произведений мировой и отечественной классики: мушкетёры сражались против гвардейцев кардинала, Одиссей проделал длинный путь до родного острова, а граф Монте-Кристо мстил своим врагам. Но сможете ли вы вспомнить, как сложилась их судьба дальше — выжили главные герои классики в финале или нет? Проверьте себя с тестом RT. Осторожно, спойлер.