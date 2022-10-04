Российский исторический эпос, французская драма и индийский «Крёстный отец»: что смотреть в кино на этой неделе

В четверг, 6 октября, в кинотеатрах выходит историческая экшен-драма «Сердце пармы» Антона Мегердичева. Фильм повествует о силе любви представителей разных миров — русского князя и ведьмы-ламии. Главный герой фильма испанского режиссёра Хорхе Дорадо приоткроет завесу страшной тайны, а Роман Каримов в фильме «Дыхание» покажет свой взгляд на пандемию, которая разделила мир на до и после. Также среди новых картин — лента французского производства «Пассажиры ночи» с Шарлоттой Генсбур и индийский фильм «Крёстный отец».

«Сердце пармы»

Эпическая историческая драма с элементами фэнтези Антона Мегердичева («Метро», «Движение вверх») является экранизацией одноимённого романа Алексея Иванова. В центре истории — любовь между князем Михаилом и ведьмой Тиче на фоне разворачивающихся политических интриг, жажды мести и неизбежной войны. Влюблённые принадлежат не только к разным народам и культурам, но и к разным мирам, поэтому ни одна сторона не поддерживает эту связь. Им предстоит пройти долгий и тернистый путь, чтобы бороться за свою любовь и защитить родную парму.

Действие ленты разворачивается в XV веке, во времена правления Ивана III, благодаря усилиям которого разрозненные русские земли и народы объединятся в великую Русь.

Центральные роли в картине исполнили Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Евгений Миронов, Сергей Пускепалис и Виталий Кищенко.

Изначально режиссёром картины должен был стать Сергей Бодров — старший, однако в силу занятости кинематографист остался в проекте только в качестве сценариста наряду с Ильёй Тилькиным и другими авторами.

Съёмки ленты проходили в Пермском крае и в Московской области, где были отстроены аутентичные декорации средневековых городов с каменными крепостями и деревянными домами.

Картина впервые была представлена на 44-м ММКФ.

«Дыхание»

Сюжет социальной драмы Романа Каримова строится вокруг медиков, работавших в красной зоне во время локдауна. В фильме поднимается тема личностного кризиса врача.

В центре истории — бывший врач Виктор, которому из-за профессиональной ошибки пришлось уйти в фармацевтику. После того как в марте 2020-го мир охватила новая коронавирусная инфекция, а мать героя оказалась среди первых пациентов, изолированных на карантин, Виктор столкнулся с непростым выбором. Чтобы быть рядом с мамой, в критический момент ему нужно вернуться в больницу, вновь надев белый халат, или стать «ковидным» пациентом. Мужчине придётся взглянуть своим страхам в глаза и рискнуть ради спасения родного человека.

Режиссёр, ранее снявший «Неадекватных людей», написал сценарий к фильму совместно с Андреем Гончаровым, для которого эта работа стала дебютной.

«Крёстный отец» (Godfather)

Южноиндийский криминальный триллер является ремейком другой ленты индийского производства — «Люцифер». Режиссёром «Крёстного отца» выступил Мохан Раджа («Посланник судьбы»).

Сюжет картины вращается вокруг таинственного мужчины, который намерен завоевать власть после смерти предыдущего политического лидера.

Главную роль в фильме исполнил Чирандживи —актёр, известный некоторым российским зрителям по видеомемам. В одном он проскальзывает под грузовиком на лошади, словно на мотоцикле («Аллуда Мазаака!..»), а в другом отплясывает диско, превратившись в вампира («Вор»). Нередко его персонажи обладают богатырской мощью — в фильме «Брюс Ли — боец» герой, например, один легко справился с десятками противников, даже не смотря на них. В новой ленте 67-летний артист также появится в амплуа крутого парня.

Отдельным сюрпризом картины станет появление в камео болливудской суперзвезды Салмана Кхана («Любовь и предательство», «Навеки твоя», «Единственная»).

Фильм выходит в прокат 5 октября.

«Хранитель тайн» (Objetos)

В картине совместного производства Испании, Аргентины и Германии затрагиваются такие темы, как торговля людьми, кража детей и незаконное усыновление.

Главный герой Марио в исполнении Альваро Морте («Бумажный дом») — замкнутый сотрудник бюро находок, для которого наибольшее значение имеют вещи. Он одержим поиском владельцев потерянных предметов и их починкой. Однажды Марио обнаруживает чемодан с останками младенца. Обескураженный мужчина, поняв, что полиция не будет проводить расследование, задаётся целью найти мать ребёнка. Цепочка последующих событий приводит его в мир трафикинга, где к людям относятся как к предмету (отсюда и оригинальное название — «Объекты»). Он находит Сару (Мария Эухения Суарес Риверо), проститутку, которую держат в рабстве.

На написание сценария Начо Лопеса вдохновили события из собственной жизни: в прошлом он работал в бюро находок, где ему приходилось проявлять изобретательность детектива, чтобы отыскать владельцев утерянных вещей.

«Пассажиры ночи» (Les passagers de la nuit)

Французская драма Микаэля Херса, призёра Каннского и Венецианского кинофестивалей, посвящена истории Элизабет, переживающей трудные времена. После многолетнего брака муж оставляет женщину, и забота о двух детях-подростках ложится на её плечи. Учась жить заново, Элизабет устраивается на работу в ночное радио-шоу «Пассажиры ночи». В нём люди рассказывают о трудностях, с которыми сталкиваются. Однажды на шоу героиня встречает 18-летнюю Талулу. Проникшись к ней симпатией, Элизабет решает позаботиться о девушке.

Премьера состоялась на Берлинском кинофестивале в феврале 2022-го. Главную роль в ленте исполнила Шарлотта Генсбур («Джейн Эйр», «Обещание на рассвете», «Нимфоманка»).