Работа над ошибками: каким получился сериал «Союз Спасения. Время гнева»

В среду, 28 сентября, вышел сериал «Союз Спасения. Время гнева» — одновременно предыстория и продолжение полнометражной картины 2019 года. Если оригинальный фильм многие критики ругали за недостаточную глубину персонажей и называли исторической байкой, то у нового проекта такая проблема вряд ли возникнет. Декабристам и их противникам уделяется достаточно внимания и экранного времени, чтобы зрители смогли рассмотреть мотивацию и образ каждого героя.

В онлайн-кинотеатре KION вышла многосерийная лента «Союз Спасения. Время гнева». Работа режиссёров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева призвана подробно рассказать зрителю о восстании декабристов 1825 года, то есть выполнить задачу, изначально возлагавшуюся на картину «Союз Спасения» Андрея Кравчука. Новый проект ­— значительно более масштабная работа, на фоне которой полный метр Кравчука — не более чем тизер. К слову, некоторые кадры из ленты 2019 года вошли и в сериал.

«Фильм «Союз Спасения» рассказывал о том, что произошло, а сериал — о том почему», — считает продюсер Анатолий Максимов.

События проекта затрагивают несколько временных отрезков. Действие начинается в апреле 1814 года в Париже, где русская армия празднует победу над Наполеоном, а заканчивается летом 1826-го в Санкт-Петербурге. Авторы сериала дотошно подошли к визуализации эпохи: натурные виды Петербурга дополняются компьютерной графикой, воссоздающей город на Неве в соответствии с его видом в 1800-х. При проработке места действия использовались исторические документы.

«Эта историческая эпоха очень красивая, завораживающая, и надо сказать, что никто не видел такого Петербурга, который мы создали в сериале. Мы очень много снимали на натуре — во дворцах, в исторических зданиях», — отметил Илья Лебедев.

© Кадр из сериала «Союз Спасения. Время гнева»/kinopoisk.ru

Основные роли в сериале исполнили те же артисты, которые снимались в полнометражном «Союзе Спасения», так что привыкать к новым лицам в образах уже знакомых персонажей зрителю не придётся. Но увеличившийся хронометраж позволил более широко раскрыть каждого героя и поведать не только об исторических событиях, но и о людях, принимавших в них участие. Ведь в том числе за слабое раскрытие характеров многие ругали полнометражный «Союз Спасения». Здесь же авторы полностью учли претензии.

«Это не просто попытка рассказать о героях, с которыми зритель уже знаком, а введение множества линий, новых героев, событий, конфликтов. Как говорили нам наши учителя: «Герои — это и есть носители идеи картины», — заявил режиссёр Никита Высоцкий.

Император Александр I в исполнении Виталия Кищенко получился одновременно царственным и человечным настолько, что веришь каждому его слову и жесту. «Каков наш государь... Громовержец!» — говорит граф Аракчеев (Роман Мадянов).

Декабристы также раскрываются в полной мере. Несколько простодушный, но искренний идеалист Муравьёв-Апостол (Леонид Бичевин) в сериале также стал гораздо более человечным. В новой ленте больше внимания уделяется и его любовной линии. Муравьёв-Апостол раскрывается не только как человек дела, но и как романтичный герой. Конечно, это обогащает персонажа, его образ и историю.

А вот его соратник Пестель в исполнении Павла Прилучного представлен как персонаж более коварный, высокомерный (особенно это видно по его отношению к людям низших сословий или званий) и очень принципиальный в вопросах революции.

«Он храбрый и идейный человек, думающий на несколько шагов вперёд. Не могу сказать, что я создавал своего персонажа с нуля, так как о нём сохранилось множество свидетельств и воспоминаний. Но его образ не так широко растиражирован, поэтому у меня была возможность наделить его какими-то своими чертами характера. Придумать героя, за которым могли бы пойти тысячи», — рассказал Прилучный.

Князь Волконский в исполнении Сергея Безрукова выглядит безупречно, а уже упомянутый Роман Мадянов сыграл графа Аракчеева настолько блестяще, что персонажа буквально хочется удушить с первых минут появления на экране.

© Кадр из сериала «Союз Спасения. Время гнева»/kinopoisk.ru

Чтобы разобраться в сюжете, смотреть полный метр вовсе не обязательно: первые эпизоды сериала знакомят зрителя с ключевыми персонажами, подробно раскрывают их мотивацию и становление. Так, юный офицер Муравьёв-Апостол, опьянённый победой над Наполеоном, набирается храбрости и предлагает выпить шампанского самому императору, искренне полагая, что гвардейцу такое панибратство сойдёт с рук (и ведь сходит же). Впоследствии чуть повзрослевший офицер убеждён, что самодержец непогрешим и не может принять решение о расформировании взбунтовавшегося Семёновского полка, который «повинился». Но суровая реальность меняет романтика и идеалиста, заставляя постепенно пересматривать свои взгляды и убеждения и превращая его в одного из лидеров декабристов.

С одной стороны, можно сказать, что в сериале не будет интриги: историческая основа не позволит спастись никому из персонажей, многие из которых полюбятся зрителю. Возразить на это можно лишь тем, что авторы сериала достоверно раскручивают линии всех героев, за ними действительно интересно наблюдать, да и любопытных поворотов в новом «Союзе Спасения» более чем достаточно.

Тут и тайные общества (от масонских лож до своеобразных кружков по интересам), и придворные интриги, и понятие чести, которое для большинства персонажей далеко не пустой звук.

В какой-то мере «Союз Спасения. Время гнева» можно сравнить с другой отечественной сагой — серией фильмов «Гардемарины». Оба проекта корнями уходят в реальную историю, оживляя на экранах императоров, дворян и простых людей и по-своему интерпретируя события с точки зрения реальных или выдуманных персонажей. С той лишь разницей, что история Алёшки Корсака и его верных друзей, выходившая в период с 1987 по 1992 год, в силу времени и бюджетов не может похвастать таким визуалом, как «Союз Спасения. Время гнева». Даже если допустить, что в какие-то детали костюмов вкрались неточности или ошибки, большинство зрителей этого не заметят, а вот история движения декабристов откроется для большой аудитории.