Сила родительской любви: о чём фильм «Мать моего сына»

В четверг, 29 сентября, в кинотеатрах выходит драма Ильи Максимова «Мать моего сына». В картине рассказывается об утрате ребёнка и последующих переживаниях, с которыми сталкиваются родители. По сюжету супружеская пара после трагедии решается на усыновление, однако выясняется, что у ребёнка есть тяжелобольная родная мать. Та устраивает потенциальным новым родителям непростое испытание.

В четверг, 29 сентября, в прокат выходит фильм Ильи Максимова «Мать моего сына». Режиссёр преимущественно сериального формата ранее снял такие ленты, как «Шаповалов», «Братья» и «Я больше не боюсь». Среди заметных полнометражных работ Максимова — мистический хоррор-триллер «Проводник».

Картина «Мать моего сына» была представлена на фестивале «Новый сезон», который проходил на сочинском курорте «Роза Хутор» с 18 по 23 сентября. Ключевые роли в ленте исполнили Марьяна Спивак («Нелюбовь»), Дарья Жовнер («Теснота») и Евгений Ткачук («Казнь»).

Фильм — самый настоящий психологический и детективный триллер в духе картин Дэвида Финчера «Исчезнувшая» и «Игра».

По стилистике лента также напоминает «Руку, качающую колыбель» Кёртиса Хэнсона, а героини — персонажей из южнокорейского сериала «Всё это моё». Впрочем, авторы фильма не отрицают, что при работе над проектом они действительно опирались на эти и другие картины.

История вращается вокруг семейной пары Киры (Дарья Жовнер) и Марка (Евгений Ткачук), которые пережили страшную трагедию — потерю единственного ребёнка. Если Марк, будучи военным журналистом и имея крепкие нервы, сумел справиться со своей болью, то для Киры это не прошло без последствий: безутешная в своём горе женщина впала в депрессию и страдает от посттравматического синдрома. Из-за этого ей пришлось пройти лечение у психотерапевта. Через некоторое время после выздоровления девушки врач советует семье усыновить ребёнка — это, по его словам, поможет Кире.

Марк и Кира приезжают в детский дом, где директор учреждения предлагает им пролистать альбом с фотографиями и анкетами детей и выбрать понравившегося. Испытывая неловкость от противоестественности этого процесса, Кира выбегает из кабинета.

© Кадр из фильма «Мать моего сына» (2022)

В коридоре она видит пятилетнего Вика, с которым мгновенно чувствует особую внутреннюю связь. Кира хочет немедленно забрать его, но не всё так просто: у Вика есть мама Мари (Марьяна Спивак) — экстраординарная тяжелобольная женщина. Она согласна отдать ребёнка на усыновление при условии, что пара поживёт вместе с ней и Виком в её доме в горах. Таким образом женщина хочет убедиться, что Кира и Марк смогут стать её сыну хорошими родителями, а также помочь Вику привязаться к новым людям в его жизни.

Кира согласна на всё, лишь бы быть поближе к мальчику. Как только пара оказывается в доме Мари, Марка не покидает ощущение странности происходящего, а Мари создаёт впечатление психически неуравновешенной женщины. Позднее, убедившись в своей правоте, Марк начинает расследование в надежде вывести женщину на чистую воду.

Мари — недосягаемая и непонятная для Киры и Марка, а заодно и зрителей, как горные высоты, в окружении которых она живёт. Всё время шагая по краю обрыва (женщина уверена, что только так можно дойти до вершины), она то и дело толкает к пропасти и супругов, всё время подвергая проверке не только их готовность стать родителями, но и испытывая на прочность отношения пары.

В фильме есть очень символичные моменты, метафорично проливающие свет на личность Мари. Когда супруги приезжают в дом женщины, они видят, что в комнатах, кроме спальни Мари, нет дверей. Совершенно открытыми для Мари предстают и гости: она знает о них всё, они о ней — ничего.

В игре, которую она ведёт, «нет правил, есть только цель». Однако цель у каждого персонажа в этой истории своя, к тому же Марк не желает быть пешкой в чужой игре. Придут ли герои к общему знаменателю, зрители увидят в финале.

© Кадр из фильма «Мать моего сына» (2022)

Развязка картины, а также порой странные мотивы и действия героев в полной мере оправданы сюжетом, но не дают зрителю забыть, что это художественная история — красивая, интересная, но не претендующая на реалистичность, за исключением разве что самой проблематики. Авторы ленты очень постепенно раскрывают персонажей. С самого начала они ведут зрителя за героями, делая его частью повествования, будто он тайный свидетель, невольно вовлечённый в историю. Внимательный зритель поднимется на уровень прорицателя и сможет предугадать развязку, но это вовсе не лишит его удовольствия от просмотра дальнейшего разворачивающегося действа.

Стоит отметить работу начинающих сценаристов — Дениса Тарасова и Елены Гордеевой, которые работали над проектом три года.

Исследуя тему усыновления и приёмного родительства, авторы отошли от технической составляющей, которая включает в себя поиски детского дома и оформление документов со всей вытекающей бюрократией, и остановились на чувствах приёмных родителей, на том, каким образом люди приходят к выбору своего ребёнка.

В фильме убедительно демонстрируется и то, на что может идти мать ради своего ребёнка и его счастливого будущего, причём это читается по поведению обеих центральных героинь. Интересно, что порывы у них возникают порой прямо противоположные. Если Кира на протяжении всей ленты испытывает множество разнообразных эмоций, то о чувствах Мари можно догадаться лишь ближе к концу.

«Мать моего сына» — это целостная картина с закрытым финалом. В итоге зрители получают ответы на все вопросы, которые могут возникнуть по ходу развития сюжета. Пожалуй, отчасти это можно отнести и к недостаткам ленты — кинематографисты слишком старались быть понятными широкой аудитории и иногда вдавались в лишние объяснения. Впрочем, общего впечатления от картины это не портит. Режиссёр на протяжении всех полутора часов следует жанру психологического триллера, при помощи ряда приёмов до самого конца сохраняя напряжённую и таинственную атмосферу.