Монархия или республика: тест RT о формах государственного правления в странах мира

Традиционно принято выделять две формы государственного правления: монархия и республика. Дальше начинаются тонкости: монархия может быть абсолютной, теократической, конституционной, а республика — парламентской, президентской или смешанной. Вспомните с тестом RT, каких форм правления придерживаются разные страны.

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