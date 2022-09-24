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Монархия или республика: тест RT о формах государственного правления в странах мира

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RT
Традиционно принято выделять две формы государственного правления: монархия и республика. Дальше начинаются тонкости: монархия может быть абсолютной, теократической, конституционной, а республика — парламентской, президентской или смешанной. Вспомните с тестом RT, каких форм правления придерживаются разные страны.
Монархия или республика: тест RT о формах государственного правления в странах мира
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