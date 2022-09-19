«Переоценивает себя и своё влияние»: как в России отреагировали на требование Пугачёвой признать её иноагентом

Советская и российская певица Алла Пугачёва опубликовала в соцсетях заявление в поддержку своего мужа Максима Галкина, ранее признанного иноагентом на территории России. Артистка обратилась в министерство юстиции с просьбой также зачислить её в ряды иноагентов. Заявление артистки вызвало шквал комментариев как в её поддержку, так и выражающих осуждение. С критикой в адрес певицы выступили писатели, актёры, журналисты и музыканты. Некоторые посчитали, что Пугачёва переоценивает себя и своё влияние, другие убеждены, что за поступком певицы стоит её муж.

Певица, народная артистка СССР Алла Пугачёва с детьми и мужем Максимом Галкиным покинула Россию вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Позднее Минюст РФ внёс Галкина в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Вскоре артистка опубликовала в соцсетях пост с обращением в министерство юстиции, в котором попросила также признать её иноагентом из солидарности с супругом.

«Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан», — написала певица на своей странице в Instagram*.

Высказывание вызвало неоднозначную реакцию музыкантов, писателей, актёров и других публичных деятелей.

«Балагану пришёл логический финал: фиктивный муж, гомосексуалист и предатель своего собственного отца (советского генерала) шляется по заграничным панелям, а уставшая женщина, когда-то любимая всей страной, корчит рожицы... Какая-то тошнотворная тоска», — рассуждает в своём Telegram-канале писатель Захар Прилепин.

«Если она так просит, значит, она иноагент! Она очень переоценивает себя и своё влияние. Считает себя чуть ли не пупом земли. Мне смешно это всё читать и слышать. Пусть её зачислят иноагентом, я не против», — цитирует критика Сергея Соседова «Пятый канал».

Актриса и ведущая Мария Шукшина назвала пост Пугачёвой «ещё одним из либеральных приёмов», добавив, что певица чувствует свою безнаказанность, будучи уверенной, что не пострадает ни при каких обстоятельствах.

«С чего А. Пугачёва решила, что наши солдаты, защищающие русских людей в Донбассе, и свою страну, менее умные, чем она, и не понимают, за что проливают кровь? Именно они сражаются за Родину, за её процветание и свободу. Считающих цели СВО иллюзорными там нет. Они все в других тёплых местах», — добавила Шукшина в своём Telegram-канале.

Журналист Михаил Шахназаров раскритиковал слова Пугачёвой о «гибели наших ребят за иллюзорные цели».

«За иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем, говорите? А изгоем для кого? Для стран, в которых давно и натуральным образом измываются над русскими? Или таки это другое?» — цитирует его «Газета.ру».

Шахназаров также назвал пост артистки «мини-манифестом с элементами семейного подряда».

Похожее мнение высказал актёр театра и кино Станислав Садальский. Его слова приводит «Пятый канал»: «Однозначно срежиссировано и написано Максимом Галкиным... Не Аллуся написала письмо, а муж. Я восхищаюсь Аллой как женой. Именно так и должна настоящая жена (декабристка) поддерживать своего мужа. Кто понимает это, тот поймёт. У Макса просто посттравматический стресс, который является следствием потери основной статьи доходов. Алчный! Мне его не жалко, а Алле сочувствие!»

Генеральный директор канала «Спас», ведущий и актёр Борис Корчевников также прокомментировал скандальное заявление певицы. Он предположил, что Пугачёва больше не будет любима россиянами, как прежде.

«Алла Пугачёва написала очень неумный и несмешной абзац текста с просьбой зачислить её в иноагенты. Ну написала и написала, ладно. Но вот одну её фразу не хочу пропустить: «…прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели». Иллюзорные цели? Наоборот, всё иллюзорное теперь отошло. Настало время суровой, но правды. И вскрылось в этой правде, что многое из прежнего, в чём мы жили, и было иллюзией. И одна из них — это иллюзорная слава певиц, провозгласивших себя примадоннами, влюбивших в себя страну. Страну, которую сами они, оказывается, не любят. Ну ладно, когда иллюзия сходит, эта нелюбовь становится взаимной».

Рэп-исполнитель и бизнесмен Тимати (Тимур Юнусов), известный своей патриотической позицией, также не остался в стороне.

«Думаю, что поливать помоями свою «любимую» страну и хихикать над её политическими решениями и вектором вместе с кучкой иммигрантов в небольших европейский залах — это «настоящее достоинство и патриотизм»! Быть излюбленной властью и всю жизнь получать госнаграды, практически собрать «полного кавалера ордена» и споткнуться на получении последней степени. Здесь, скорее, правда, о которой не знает читатель. Зато читатель хорошо помнит, что «иноагент» полжизни проработал на федеральном Первом канале и именно по этой причине его узнала вся «любимая страна». Желаю вам удачи», — приводит слова Тимати RTVI.

Журналист и телеведущий Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале выложил скриншот публикации певицы в сопровождении короткого комментария: «Покойся с миром, Алла Борисовна…».

В числе тех, кто выразил одобрение и поддержку Алле Пугачёвой оказались Ксения Собчак, певец Лёва Би-2, актёр Максим Виторган, актриса и телеведущая Юлия Высоцкая, певица Лайма Вайкуле и юморист Александр Гудков.

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