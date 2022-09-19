Адреналин, напряжение и командный дух: на ТВ выходит новый сериал «Чайки» с Михаилом Пореченковым

В понедельник, 19 сентября, на телеканале «Россия 1» выходит новый сериал в жанре спортивной драмы — «Чайки». Центральные роли исполнили Михаил Пореченков, Равшана Куркова и Александра Богданова. Сюжет картины вращается вокруг тренера женской волейбольной команды и его подопечных, поставивших себе цель занять первое место на чемпионате. Но путь к победе осложнён грузом личных проблем героев.

В понедельник, 19 сентября, на телеканале «Россия 1» начинается показ многосерийной мелодрамы Антона Сиверса «Чайки» («Тест на беременность», «Аманат», «Качели»). В ленте рассказывается непростая история женского волейбольного клуба из Калининграда. Его в силу обстоятельств вынужден возглавить новый тренер Максим Тополь в исполнении Михаила Пореченкова.

Его персонаж — резкий, волевой, целеустремлённый, иными словами, обладает полным набором качеств, которые российский зритель оценит — и назовёт героя «настоящим мужиком». Тополь стойко принимает удары и сюрпризы судьбы, не рефлексирует, а вдумчиво и при необходимости жёстко решает возникающие проблемы. Среди них — появление несовершеннолетней дочери, о которой герой даже не знал, необходимость работать с «бабской» командой, измена спутницы.

С коллективом он обращается сурово, чтобы не сказать жестоко, но не из пустого самодурства, а исключительно ради достижения поставленной цели.

Михаил Пореченков рассказал, что, поскольку прообразом его персонажа стал знаменитый тренер Николай Васильевич Карполь, при подготовке к съёмкам было важно понять, как на самом деле мужчина, который работает с женской волейбольной командой, общается со спортсменками, выработать определённый стиль взаимодействия с ними.

«Мне кажется, я чувствовал своего героя, понимал. Он человек резкий, честный, прямолинейный, увлечённый своим делом, привык добиваться поставленных целей… Сначала волейбольная команда «Чайка» сложилась в сценарии, а за время съёмок — и на площадке, и в кадре. В последние дни мы снимали самые массовые и динамичные сцены игр на чемпионате России, финале Суперлиги по волейболу. И испытали настоящий адреналин, напряжение и командный дух. Это было мощно!» — поделился Михаил Пореченков.

© Кадр из сериала «Чайки»

А команда тренеру достаётся с полным набором сюрпризов: здесь и неудачное завершение прошлого сезона из-за не лучшего состава, и уход предыдущего тренера Александра (Юрий Чурсин) в другую лигу, и сложные характеры спортсменок, особенно капитана «Чаек» Кати Малышевой (Александра Богданова), с которой (а как следствие — и с командой) у Тополя поначалу возникает конфликт. Решение чисто спортивных задач тесно переплетается с необходимостью разматывать клубок жизненных проблем всех героев.

«Это прежде всего история о призвании, о том, что стоит за победами в большом спорте. Я вообще люблю смотреть кино про спорт, хотя сам со спортивной темой на «Чайках» работал впервые. Сценарий проекта мне сразу понравился, он очень живой, со множеством человеческих линий. Есть волейбольная команда, которая объединена общей целью, но герои и сами по себе интересны, у каждого свои проблемы и испытания. Наша картина сочетает разные жанры, в ней больше всего мелодрамы, но есть и детектив, и драма, и много юмора…» — рассказал Антон Сиверс.

Сериал хорошо держит внимание, филигранно переключаясь между многочисленными сюжетными линиями и персонажами, при этом не перегружая ненужными подробностями и не превращаясь в суетливый калейдоскоп. Отдельно стоит упомянуть блестящую проработку персонажей, которые благодаря хорошему касту по-настоящему оживают на экране и не выглядят декорациями, призванными оттенять главных героев. Драматические элементы грамотно чередуются с совершенно не пошлым и уместным юмором, очень житейским и естественным.

Съёмки «Чаек» проходили в Санкт-Петербурге, Калининграде и Москве. Главными консультантами и одновременно тренерами актёрской команды стали Анна Белова, чемпионка волейбольной Высшей лиги «А» и Высшей лиги «Б» России сезонов 2020 и 2021 годов («Северянка», Череповец), и её супруг Даниил Белов, основатель и тренер волейбольной школы Belovevolley. Актрисы, сыгравшие спортсменок, тренировались два месяца до начала съёмок и продолжали совершенствовать свои навыки в течение всего периода работы над шоу.

«При подготовке к съёмкам и на съёмочной площадке с нами всё время работала действующий чемпион России по волейболу. Признаюсь, для меня это был первый опыт, до этого в волейбол я не играла. Задача передо мной стояла совсем непростая, захватывающая, но сложности и вызовы в работе меня всегда только подстёгивают», — рассказала Равшана Куркова.

Вполне возможно, что некоторым зрителям идея «Чаек» покажется банальной — спортивных драм и в России, и за рубежом снято предостаточно, и все они в той или иной степени скроены по одним лекалам. Потому снять что-то сверхоригинальное в рамках подобной истории — задача практически невыполнимая. Но у авторов «Чаек» получился действительно неплохой, качественный сериал, при просмотре которого зритель как минимум не будет испытывать чувство стыда.

Первый сезон ленты включает 16 эпизодов.