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Слитно или раздельно? Тест RT о правописании «не» с разными частями речи

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RT
Массу трудностей у многих вызывает вопрос, слитно или раздельно писать частицу «не». В этой теме, помимо сложных правил, есть масса исключений. К примеру, если к словосочетанию «ненужная вещь» добавить в качестве пояснительного слова местоимение, начинающееся с «ни-», оно разделится на три разных слова: «никому не нужная вещь». Пройдите тест RT и проверьте, не сложны ли для вас эти несложные задания.
Слитно или раздельно? Тест RT о правописании «не» с разными частями речи
  • РИА Новости

Тест подготовлен совместно с Telegram-каналом «Орфосвинство и идиомаркетинг».

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