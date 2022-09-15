Слитно или раздельно? Тест RT о правописании «не» с разными частями речи

Массу трудностей у многих вызывает вопрос, слитно или раздельно писать частицу «не». В этой теме, помимо сложных правил, есть масса исключений. К примеру, если к словосочетанию «ненужная вещь» добавить в качестве пояснительного слова местоимение, начинающееся с «ни-», оно разделится на три разных слова: «никому не нужная вещь». Пройдите тест RT и проверьте, не сложны ли для вас эти несложные задания.

РИА Новости

Тест подготовлен совместно с Telegram-каналом «Орфосвинство и идиомаркетинг».