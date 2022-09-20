Машина времени в кассете и мистические приключения Эдгара Аллана По: о чём новые фильмы недели

В четверг, 22 сентября, на большие экраны выходит современная интерпретация сказки «Красная Шапочка». На этот раз юной героине придётся бороться с оборотнями, захватившими власть над городом. Кроме того, зрители смогут увидеть новую картину Влада Фурмана «Родитель», завоевавшую Гран-при на фестивале в Нью-Йорке, ленту «Французский мастер» об элитном массажисте, подозреваемом в исчезновении его клиенток, и готический триллер «Воронья лощина», в котором раскрывается вымышленная история жизни писателя Эдгара Аллана По. Также в кинотеатрах покажут фантастическую мелодраму «Время между нами» о девушке, возвращающейся в прошлое, чтобы спасти возлюбленного.

«Красная Шапочка»

Сюжет фэнтези берёт начало ещё до рождения Красной Шапочки, во времена, когда два враждующих клана заключили перемирие. Оборотни и волкобои решили отныне не убивать друг друга. Со временем мирному соглашению пришёл конец, потому что волки нарушили главное условие сделки — не выходить за территорию леса. Отец Красной Шапочки, предводитель волкобоев, вступил в схватку с противниками, но пал в бою. Город с тех пор был в лапах главного волка.

Лишь в 12 лет Красная Шапочка узнала правду о семье, героизме отца и своём предназначении: она должна победить оборотней, которые угрожают всему городу.

По словам генерального продюсера картины Лины Арифулиной, авторы фильма хотели снять современную ленту, интересную нынешнему поколению.

«Мы переосмыслили сюжет, соединив классические традиции русских сказок и фильмов с новейшими технологиями и методами съёмок. Наш зритель сейчас абсолютно другой, он смотрит по-другому, воспринимает всё сквозь призму игры, динамики, и поэтому для нас было очень важно совместить эти условия, сохранив при этом устои сказки, смыслы, важность понимания и вечность», — цитирует продюсера «Вокруг ТВ».

Арифулина отметила, что Красная Шапочка в фильме проходит «тяжёлый эмоциональный путь» перед тем, как взять на себя ответственность за жизнь других людей и свою собственную.

Главную роль исполнила Таисья Калинина («Медиатор», «Хрустальный»). В актёрский состав также вошли Данила Якушев, Екатерина Климова, Алексей Барабаш, Юрий Чурсин, Ирина Розанова и другие.

Для съёмок фильма были построены масштабные декорации, а команда визуальных эффектов около двух лет работала над компьютерной графикой.

«Родитель»

Режиссёр Влад Фурман представляет новую драму «Родитель» о тяготах жизни отцов и матерей, чьи дети стали заложниками наркотической зависимости. Сценарий фильма основан на реальной истории, которая произошла с другом семьи постановщика. Идея снять фильм появилась ещё в начале 2000-х годов, но в то время у команды не было нужных технических возможностей.

«Этот фильм не просто некая история, рассказанная актёрами, это наше общее высказывание. Это нас и объединило. И Марию Шукшину, и Марию Миронову, и Михаила Пореченкова», — поделился режиссёр.

Действие в ленте разворачивается в 1990-х в Санкт-Петербурге. Тогда город накрыла волна подростковой наркомании: многие молодые люди с лёгкостью доставали запрещённые вещества. Дочь главного героя, подсевшая на героин, не стала исключением. Не доверяя правоохранительным органам, отец решает самостоятельно найти уличных драгдилеров и через них выйти на главаря.

В 2021 году работа была представлена на международном конкурсе независимых фильмов от начинающих режиссёров в Нью-Йорке Chelsea Film Festival, где получила восемь наград, в том числе Гран-при.

«Французский мастер»

В драматическом триллере Юсупа Разыкова рассказывается история человека, ненавидящего поверхностную нравственность современного общества. Герман — профессиональный элитный массажист, работающий в одном из салонов провинциального городка. Однажды его клиентки одна за другой начинают пропадать без вести. Полиция берётся за расследование, и главный подозреваемый в нём — Герман.

Как рассказал режиссёр ленты в интервью «Мосфильму», это история о том, как красота превращается в банальный дизайн и уже не спасает мир, а губит его.

«Модельный бизнес в данном случае — один из кирпичиков этой огромной индустрии. В понимании главного героя весь мир идёт к единообразию, стандарту. А женская красота — лишь инструмент в руках рекламной индустрии», — отметил Разыков.

Действие фильма разворачивается в разных временных отрезках. У главного героя в исполнении Алексея Гуськова («Жажда», «Серебряные коньки») необычное прошлое, о чём становится известно по мере развития событий.

«С задачей Алексей справился блистательно, скажу вам, что такого Гуськова зритель ещё никогда не видел. Сложный, многогранный характер. Алексей отнёсся к этой роли как к своеобразному поступку. Сценарий изначально писался мной под него», — говорит Юсуп Разыков.

В фильме также снялись Анна Чиповская, Виктор Добронравов, Платон Алексеев и другие.

«Воронья лощина» (Raven's Hollow)

Действие готического триллера «Воронья лощина» разворачивается в 1830-е. В ленте раскрывается вымышленная история жизни писателя Эдгара Аллана По.

Главный герой Эдгар (Уильям Моусли) — ученик престижной кадетской академии Вест-Пойнт. Во время патруля он вместе с товарищами натыкается на умирающего человека, привязанного к столбу. В животе у жертвы — зияющая кровавая рана. Перед тем, как умереть, тот говорит Эдгару одно слово: «Ворон».

Молодые люди решают похоронить покойника как положено, забирают тело и отправляются в ближайший город. Они находят поселение Воронья Лощина и делают вывод, что парень оттуда. Вскоре кадеты замечают, что все жители Вороньей Лощины боятся некого существа. Новоприбывшие остаются в поселении и сталкиваются с многочисленными странностями и пугающими пророчествами. Это место меняет всю жизнь Эдгара, и по возвращении домой он решает написать книгу о произошедшем. Так По становится литератором, о котором вскоре узнаёт весь мир.

«Эдгар Аллан По вошёл в историю как болезненно бледный, терзаемый муками человек, но задолго до этого он был ярким и выдающимся курсантом военной академии Вест-Пойнт. События, связанные с его внезапным отчислением, так и не получили объяснения. Здесь и происходит действие нашей истории. В «Вороньей лощине» Эдгар Аллан По становится центральным персонажем замысловатого готического хоррора, посвящённого истокам его мрачных произведений и психических травм. Это фантастическая повесть о том, как Эдгар Аллан По стал тем, кем он стал», — отметили представители кинокомпании Shudder, работавшей над производством фильма.

«Время между нами» (Press Play)

Главные герои фантастической мелодрамы Лора и Харрисон будто созданы друг для друга. Они вместе занимаются сёрфингом, завтракают в уютных кафе, рисуют и слушают музыку на виниловых пластинках по вечерам. Их отношения складываются замечательно, но Харрисон внезапно погибает в результате несчастного случая.

Вскоре Лора попадает в прошлое и понимает, что должна попытаться спасти любимого. Машиной времени ей служит записанная Харрисоном кассета с песнями о любви: девушка включает её и сразу переносится в тот день, когда бойфренд был ещё жив.

«Время между нами» — режиссёрский дебют Грега Бьоркмана. Вместе с Джошем Буном, одним из продюсеров картины, Бьоркман ранее работал над фильмами «Застрял в любви» и «Виноваты звёзды».

В интервью Screen Rant постановщик рассказал, что именно Бун подал идею для съёмок фильма.

«Идея поступила мне от Джоша (Буна. — RT). Он сказал: «Если у тебя получится доработать (концепцию фильма. — RT), можешь его снять». И я очень долго искал эмоциональный настрой и пытался понять, каким должен быть сюжет, но встреча с Джеймсом (Бэчелором. — RT), готовым помочь мне с написанием (сценария. — RT), сыграла ключевую роль», — говорит Бьоркман.