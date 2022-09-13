Пышное природы увяданье: тест RT об осени в искусстве

Посвящение осени — практически отдельный жанр в самых разных областях искусства. Едва ли найдётся художник или поэт, который ни разу не касался этой темы в своём творчестве. Осень выходила в нём на передний план, становилась метафорой или просто пышной декорацией. Проверьте с тестом RT, хорошо ли вы знаете произведения искусства, связанные с этим временем года.

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