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Пышное природы увяданье: тест RT об осени в искусстве

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RT
Посвящение осени — практически отдельный жанр в самых разных областях искусства. Едва ли найдётся художник или поэт, который ни разу не касался этой темы в своём творчестве. Осень выходила в нём на передний план, становилась метафорой или просто пышной декорацией. Проверьте с тестом RT, хорошо ли вы знаете произведения искусства, связанные с этим временем года.
Пышное природы увяданье: тест RT об осени в искусстве
  • Gettyimages.ru
  • © Dmitry Boulatov / 500px

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