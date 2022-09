«Вся красота и кровопролитие» и хоррор-драма о каннибалах: объявлены лауреаты Венецианского кинофестиваля

В субботу, 10 сентября, состоялось торжественное закрытие 79-го Венецианского кинофестиваля. Главный приз получила документальная картина Лоры Пойтрас «Вся красота и кровопролитие» — о борьбе фотографа Нан Голдин с семьёй Саклер. «Золотой лев» достался документальному фильму второй раз за всю историю смотра. «Серебряного льва» забрал режиссёр Лука Гуаданьино, снявший хоррор-драму о любви бродяг-каннибалов «Целиком и полностью». За ленту «Без медведей» иранский кинематографист Джафар Панахи был удостоен специального приза жюри. Французский режиссёр и сценарист Элис Диоп за свою работу «Сент-Омер» получила две награды. Подробнее об этих и других лауреатах — в материале RT.

На итальянском острове Лидо прошло торжественная церемония закрытия 79-го Венецианского международного кинофестиваля, в рамках которого были награждены участники конкурсной программы. Ведущей мероприятия стала испанская актриса Росио Муньос («Римские свидания», «Ангел или демон»).

В основном конкурсе в этом году были представлены 23 картины. Лент российского производства среди них не было. Жюри возглавила актриса Джулианна Мур («Большой Лебовски», «Всё ещё Элис», «Одинокий мужчина»). Вместе с ней оценивали фильмы такие режиссёры, как Мариано Кон, Одри Диван, Родриго Сорогойен, Леонардо Ди Костанзо, а также писатель Кадзуо Исигуро и актриса Лейла Хатами.

Главного приза кинофестиваля, «Золотого льва», была удостоена Лора Пойтрас, представившая документальную картину «Вся красота и кровопролитие». В ленте раскрывается история фотографа Нан Голдин, которая борется с семьёй Саклер. Они владели фармацевтической компанией Purdue Pharma, занимавшейся производством оксиконтина — препарата, снимающего боль, но вызывающего привыкание.

«Вся красота и кровопролитие» — единственная документальная картина, участвовавшая в основном конкурсе кинофестиваля. Известно, что это второй случай за всю историю смотра, когда главную награду получает документальный фильм. Такой же чести в 2013 году был удостоен проект «Священная римская кольцевая» режиссёра Джанфранко Рози.

В своей речи Лора Пойтрас выразила благодарность за понимание того, что документальный фильм — это тоже кино.

«Серебряный лев» за лучшую режиссуру в этом году достался Луке Гуаданьино за хоррор-драму «Целиком и полностью» — о любви двух бродяг-каннибалов. Сюжет сфокусирован на Марен, которая путешествует по миру в поисках своего отца. Во время странствий она встречает молодого Ли, и пара продолжает путь вместе. Они лучше узнают друг друга и в итоге влюбляются.

Гран-при жюри в этом году взяла французский режиссёр и сценарист Элис Диоп, снявшая фильм «Сент-Омер». В ленте рассказывается о писательнице, которая присутствует на судебном процессе над молодой женщиной, обвиняемой в убийстве своего ребёнка, которого она оставила на пляже во время прилива.

Иранский кинематографист Джафар Панахи был удостоен специального приза жюри за ленту «Без медведей» — драму, в которой параллельно раскрываются две непростые истории любви. Сам режиссёр не присутствовал на кинофестивале, так как в настоящий момент находится под арестом на родине.

Награду за лучший сценарий получил Мартин МакДона, режиссёр фильма «Банши Инишерина» — о двух друзьях, которые вступают в конфликт на отдалённом острове в Ирландии. В ленте сыграл Колин Фаррелл. За свою роль он был удостоен кубка Вольпи.

Аналогичный приз за лучшую женскую роль забрала Кейт Бланшетт. Она снялась в фильме Тодда Филда Tar («Тар»).

Премия Марчелло Мастоянни, присуждаемая молодым актёрам, на 79-м кинофестивале ушла в руки актрисе Тейлор Расселл, сыгравшей вместе с Тимати Шаламе в картине Луки Гуаданьино «Целиком и полностью».

Лучшим фильмом программы «Горизонты» назван World War III («Третья мировая война») иранского режиссёра Хумана Сейеди, а лучшей короткометражной лентой — Snow in September («Снег в сентябре») Лхагвадулама Пурев-Очира.

Также в секции «Горизонты» награду за лучшую режиссуру получили Тизза Кови и Райнер Фриммел, снявшие фильм Vera («Вера»), а Вера Джемма, исполнившая главную роль, удостоилась звания лучшей актрисы.

Лучшим дебютным фильмом стала картина «Сент-Омер» Элис Диоп. Автор ленты получила премию имени Луиджи де Лаурентиса «Лев будущего».

Гран-при жюри в секции Venice Best Immersive Experience был удостоен фильм Педро Харреса From the Main Square («С главной площади»), а специальный приз достался Джерману Хеллеру за анимационную картину Eggscape («Яичный пейзаж»).

Приз зрительских симпатий в категории «Новые горизонты» получил режиссёр из Сирии Судаде Каадан за фильм Nezouh («Незух»), а лента Fragments of Paradise («Фрагменты рая») режиссёра К. Д. Дэвисон стала лучшим документальным фильмом в секции Venice Classics.