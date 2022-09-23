Голливудские съёмки и привлекательные бандиты: 20 лет назад на экраны вышла культовая криминальная сага «Бригада»

Культовый российский сериал о четырёх друзьях-бандитах — Саше Белом, Космосе, Пчёле и Филе — вышел на экраны 23 сентября 2002 года и стал самым дорогим телепроектом своего времени. Даже спустя 20 лет «Бригада», отражающая лихие 90-е в отечественной поп-культуре, остаётся одним из наиболее известных и цитируемых бандитских сериалов, несмотря на критику за «романтизацию бандитского образа». Самые интересные факты о работе над картиной — в материале RT.

23 сентября 2002 года вышел сериал «Бригада» Алексея Сидорова, ставший самым рейтинговым подобным проектом своего времени и снискавший любовь зрителей по всему постсоветскому пространству. Лента принесла исполнителям главных ролей Сергею Безрукову (Саша Белый), Владимиру Вдовиченкову (Фил), Дмитрию Дюжеву (Космос), Павлу Майкову (Пчёла), а также Екатерине Гусевой (Оля) популярность у зрителей и признание профессионалов кино.

Режиссёр на съёмках стремился максимально достоверно показать атмосферу лихих 90-х и передать образ криминальных авторитетов того времени. По словам авторов картины, их цель состояла в том, чтобы выпустить не очередной телевизионный продукт, а грандиозный проект голливудского уровня, но с отражением российской действительности того времени.

Однако предугадать колоссальный успех, последовавший за премьерой, не мог никто. Сериал был удостоен премий ТЭФИ и «Золотой орёл», но его истинный триумф заключается в любви зрителей, которые по сей день пересматривают картину.

Примечательно, что для режиссёра Алексея Сидорова «Бригада» стала дебютом. Идея многосерийного фильма о бандитах, эдакого русского варианта «Однажды в Америке», родилась в конце 1990-х. Но начать съёмки сериала творческому тандему Сидорова, Сивушева и Иншакова (продюсеров «Бригады») помешал дефолт 1998 года. В начале нулевых финансирование картины взяли на себя телеканал «Россия» и АО «Газпроминвестхолдинг».

Бюджет одной серии был по тем временам астрономическим — до $200 тыс. Съёмки велись на протяжении десяти месяцев на 350 объектах Москвы и Подмосковья, в том числе в Бутырской тюрьме и рядом с Белым домом. Отличительной особенностью проекта стало то, что его снимали на плёнку 16 мм, хотя на тот момент уже широко использовались цифровые камеры.

Голливудский экшен и самоотверженность актёров

Задав изначально высокую планку, авторы сериала старались придерживаться её до самого конца. Особенно это касалось экшен-сцен, которые по масштабу вполне могли тягаться с голливудскими блокбастерами. При постановке некоторых трюков актёры даже обходились без профессиональной помощи, несмотря на все предостережения: если драка — то самая настоящая, кровавая и без прикрас.

Кадр из сериала «Бригада»

© Кадр из сериала "Бригада" 2002г.

После съёмок сцены драки Белого с Мухой (Сергей Апрельский) актёры были сильно травмированы. Безрукову пришлось в таком виде отправиться в театр, а Апрельскому было тяжело двигаться на протяжении недели из-за сломанных рёбер.

«Перебито было всё: костяшки кистей рук, сломаны перегородка носа и нижние два ребра, разбитые локти и голова, гематомы по всему телу, отбито было всё. На следующее утро мне было настолько тяжело, что с кровати подняться не получилось», — рассказал Апрельский в беседе «Комсомольской правдой».

Актёры пытались самостоятельно выполнять и другие трюки. Например, в одной из сцен Дюжев садится за руль «Линкольна» своего героя, о котором тот говорил: «Такая только у меня и Майкла Джексона!» — и задевает стоящий на площадке вертолёт. Вся съёмочная группа была ошеломлена, поскольку в сценарии такого не было, а продюсеры переживали, что им придётся платить за эту оплошность.

В рамках ещё одного сложного трюка было необходимо взорвать машину за один дубль. По сценарию автомобиль должен был не просто взорваться на мосту, но и упасть в реку. В итоге вместо «Линкольна» в реку с моста летел «Москвич» — ВАЗ 2141, который преобразили в иномарку. Зрелище удалось.

Ближе к финалу в сцене, где взрывается Mercedes, уже каскадёры шли на невероятные риски: Валерию Деркачу пришлось выпрыгивать из горящей машины дважды — за Белого и за Фила, а Вячеславу Ушанову, который всё это время сидел в машине в специальном костюме, необходимо было остановить пылающий внутри автомобиль для следующего кадра.

Легендарный киноквартет

«Бригада» стала самым масштабным проектом для своего времени — в кадре появляются более 100 ролевых персонажей. Непростой задачей оказался и кастинг: только на роль Саши Белого пробовались несколько десятков артистов.

По словам Иншакова, продюсеры телеканала «Россия» были против утверждения Безрукова на роль Белого, однако тот хорошо знал его возможности, поскольку уже встречался с актёром на съёмочной площадке, и настаивал на своём.

«Безруков в то время ещё не был звездой. А я хорошо знал уровень Сергея... Мы и сценарий «Бригады» писали под Безрукова, — заявил Иншаков в беседе с газетой «Спорт-Экспресс». — Просто поставил (продюсеров. — RT) перед фактом: «Сашу Белого сыграет Безруков. Точка!» Я был уверен — его роль! После премьеры в этом убедились все».

Кадр из сериала «Бригада»

© Кадр из сериала "Бригада" 2002г.

Владимир Вдовиченков на роль Фила был утверждён не сразу, но делу помог случай. Как признался актёр, он хотел прийти на пробы повторно — выбритым и в деловом костюме, но ввязался в драку и с синяками на лице отправился на прослушивание для ленты «Гражданин начальник». В таком виде в стенах «Мосфильма» его приметила команда «Бригады» и предложила роль.

У Дмитрия Дюжева пробы тоже были не самые стандартные. Накануне он гулял на корпоративе, который завершился только утром. Актёр не хотел создавать о себе неправильное впечатление и пробоваться в неподобающем виде, однако его мама настаивала, чтобы тот не упускал шанс и отправился на «Мосфильм». После проб ему позвонили и пригласили помочь с выбором актёра на роль Саши Белого. Два дня Дюжев играл с разными артистами. За это время он успел выучить текст и стал держаться увереннее, тем самым сумев привлечь внимание режиссёра. Продюсеры были удивлены намерением Сидорова утвердить Дюжева: потенциальный Космос оказался слишком высоким — значительно выше Безрукова. Из-за этого казалось, что их будет сложно уместить в один кадр. Дюжев подумал, что его пробы на роль Космоса провалились, но надеялся хотя бы на эпизодического персонажа, а в итоге именно он сыграл Космоса.

Исполнитель роли Пчёлы Павел Майков совсем не готовился к пробам. В одном из интервью он рассказал, что отправился на кастинг «Бригады» за компанию с однокурсником. Из-за названия Майков думал, что планируют снимать фильм про строителей. На пробах у него попросили портфолио, на что он злобно ответил: «Нет никаких фото, всё уже забрали». Артист уверен, что именно его хамское поведение и понравилось команде по подбору актёров.

После того как главный состав был собран, продюсер Анатолий Сивушов отправил актёров в дом отдыха, где они должны были сплотиться и стать действительно хорошими друзьями. За исключением Безрукова, который играл в театре и лишь время от времени мог приезжать к команде, все проживали в санатории. Артистам хватило двух недель, чтобы сдружиться. С тех пор и на протяжении всего съёмочного периода (и даже после него) они обращались друг к другу исключительно по именам своих персонажей, даже номера телефонов были подписаны прозвищами героев. Это помогло харизматичному квартету достоверно передать дружбу на экране.

Дурное влияние «братков»

«Бригада» включает 15 серий, которые охватывают временной отрезок с 1989 по 2000 год. В ленте присутствуют некоторые несостыковки. Например, в 1995 году Саша Белый на компьютере играет в игру Quake 2, вышедшую в 1997-м, убийство Фархада на колесе обозрения в сериале происходит в 1993 году, тогда как аттракцион открылся в 1997-м, а в сцене на даче, где Белый и его друзья встретились с пловчихами (1989), герой играет на гитаре песню Жени Белоусова «Девчонка-девчоночка», выпущенную в 1991-м.

Кадр из сериала «Бригада»

© Кадр из сериала "Бригада" 2002г.

В то же время сериал реалистично отражает жизнь в России конца XX века. Среди консультантов у съёмочной группы были как представители спецслужб и милиции, так и криминального мира. В одном из своих интервью Сидоров признался, что общение с криминальными авторитетами далось легко — они на протяжении всего съёмочного периода охотно делились информацией.

Несмотря на мелкие огрехи, лента стала по-настоящему культовой, а исполнители главных ролей превратились в больших звёзд.

Вместе с тем выход «Бригады» вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Многие посчитали, что образы бандитов оказались слишком романтизированными и могли дурно повлиять на молодое поколение.

«Я считаю, что показ «Бригады» тогда, когда она была показана, был политической, психологической и социальной ошибкой. Это связано с тем, что тогда процесс ещё шёл, и это во многом было воспеванием «братков», нежели анализом того, что происходило. Главным месседжем сериала для подростковой аудитории стало то, что его герои являются настоящими друзьями, а то, что они были абсолютными бандитами, от подростковой аудитории уходило», — заявил в интервью журналисту Алексею Пивоварову* генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Интересно, что Павел Майков придерживается похожей точки зрения.

«Для меня как актёра сериал «Бригада» принёс пользу — известность, а для общества, людей — вред. «Бригада» — это преступление перед Россией, в котором я участвовал. И Безруков участвовал. Только он потом Иисуса Христа сыграл. А я бы никогда не решился после «Бригады», — отметил Майков в интервью газете «Вечерняя Москва».

Вред сериала, по мнению артиста, заключался в том, что персонажи на экране хотели спасти мир с помощью зла и насилия. При этом Майков признал, что с 2002 года в российском кинематографе не появилось ничего, что могло бы заразить и вдохновить зрителя так же.

Впрочем, продюсер Александр Акопов считает, что вред от просмотра сериала сильно преувеличен. В беседе с RT он прокомментировал заявление Майкова, подчеркнув, что лента является своего рода уроком для молодого зрителя.

«Это просто глупость. На эту тему существуют исследования, которые однозначно показывают, что уровень преступности связан с совершенно другими обстоятельствами, а вовсе не с существованием сериалов на криминальную тему. Скорее, наоборот, они способны отвратить большинство молодых людей от желания стать преступниками. Что касается сериала «Бригада», то я не знаю, обратил ли внимание актёр Майков на то, что его персонаж в итоге был убит. Это урок подрастающему поколению», — сказал Акопов.

Кадр из сериала «Бригада»

© кадр из сериала "Бригада" 2002 г.

Сергей Безруков в YouTube-шоу «Честно говоря с Паулиной» признался, что с благодарностью относится к «Бригаде», ставшей неким трамплином в успешной кинокарьере.

«Я очень люблю эту свою работу, потому что это был мой лотерейный билет в будущее… Эта роль дала мне такую возможность, карт-бланш, пойти дальше», — рассказал актёр.

Он подчеркнул, что никогда плохо не отзывался ни о сериале, ни о своей роли в нём. Безруков иногда вспоминает о проекте в социальных сетях, рассказывая о работе над сериалом и выкладывая фотографии и видео с коллегами.

«Бригада» мне очень сильно помогала, поэтому я никогда не брошу камень в эту роль. Я никогда не был против «Бригады», никогда я против неё ничего не говорил. Это замечательный сериал. Это история нашей страны — страшная история, противоречивая история, порой даже жуткая», — подчеркнул он.

По мнению Сидорова, проект обнажил уже существующие проблемы общества. Молодое поколение 2000-х сделало бандитов своими героями, поскольку не было других идеалов, на которых можно было бы равняться.

«Здесь герои — бандиты, они по ту сторону закона и справедливости в общепринятом понимании. Но люди их приняли, случился перевёртыш — национальное подсознание так сработало. Это моя версия на уровне психологии», — рассказал Сидоров в интервью журналу «Искусство кино».

В 2012 году вышла вторая часть «Бригады», где из основного состава появилась только Екатерина Гусева. Проект получил очень низкие оценки аудитории. Как ранее отмечал Сергей Безруков, «Бригада» — единственная и неповторимая». По мнению артиста, сериал является завершённым и не нуждается в продолжении, потому что другой такой «Бригады» больше не будет.

* Включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции 03.06.2022.