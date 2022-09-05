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Знакомые всё лица: тест RT по цитатам из «Горя от ума» и «Евгения Онегина»

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RT
«Горе от ума» и «Евгений Онегин» знакомы со школьной скамьи буквально каждому. Помимо прочего, это одни из самых афористичных произведений русской литературы — десятки фраз из них стали крылатыми. Едва ли найдётся человек, который не определит происхождение цитат «Служить бы рад, прислуживаться тошно» или «Мой дядя самых честных правил». Однако сможете ли вы вспомнить автора менее очевидных строк из этих произведений? Пройдите тест RT и проверьте, хорошо ли вы отличаете главных Александров Сергеевичей русской литературы — Пушкина и Грибоедова.
Знакомые всё лица: тест RT по цитатам из «Горя от ума» и «Евгения Онегина»
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