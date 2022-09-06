Регби в России и «Ирония судьбы в Голливуде»: о чём киноновинки этой недели

В четверг, 8 сентября, на большие экраны выходит российская спортивная драма «Начать сначала» с Владимиром Сычёвым в главной роли, в которой бывший тренер сборной России по регби становится физруком и собирает новую команду спортсменов. Также среди премьер отечественного производства — фильм «У самого Белого моря» о сироте Саше, который попадает на небольшой остров и сталкивается с трудностями не по его возрасту. Кроме того, в прокат выйдут французская картина «С любовью и яростью» с Жюльет Бинош, американская «Ирония судьбы в Голливуде» и фэнтезийная драма «Три тысячи лет желаний» о джинне, исполняющем три заветных желания.

«Ирония судьбы в Голливуде» (About Fate)

На большие экраны выходит американская версия советского фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» — мелодрама «Ирония судьбы в Голливуде».

Романтическая история главных героев, как и в известном первоисточнике, начинается с того, что парень перепутал дом и оказался спящим в постели незнакомой девушки.

Марго и Гриффин живут в разных городах. У обоих есть возлюбленные, и в начале картины они едут к ним. Счастливыми их союзы назвать трудно: девушка Гриффина буквально выпрашивает у молодого человека предложение руки и сердца, а бойфренд Марго бросает её прямо перед свадьбой её сестры.

Озадаченный противоречивыми чувствами и грядущим бракосочетанием Гриффин вместо Норвуда уезжает в Уэствуд, а расстроенная Марго обнаруживает его на своей кровати. Так начинается их совместная история, в которой будет немало нелепых, забавных и сентиментальных событий.

Главные роли в ленте исполнили Эмма Робертс и Томас Манн. За постановку отвечал Марюс Вайсберг, ранее снявший сериал «Улётный экипаж» и такие фильмы, как «Ночная смена», «Любовь в большом городе», «Бабушка лёгкого поведения».

Адаптировала сценарий Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова Тиффани Полсен. В 2020-м при её участии вышел фильм «Пара на праздник», в котором также снялась Эмма Робертс.

«С любовью и яростью» (Avec amour et acharnement)

В новом фильме французского режиссёра и сценариста Клер Дени женщина разрывается между двумя мужчинами — нынешним партнёром и его лучшим другом, с которым у неё в прошлом был роман.

Драма «С любовью и яростью» снята по роману писательницы Кристин Анго Le tournant de la vie («Поворотный момент жизни»). Действие разворачивается в зимнем Париже. Сара (Жюльет Бинош) и Жан (Венсан Линдон) уже несколько лет живут вместе. Они любят друг друга — сильные взаимные чувства делают их счастливыми. Но идиллии приходит конец, когда Сара случайным образом встречает своего бывшего любовника и лучшего друга Жана — Франсуа (Грегуар Колен). Главной героине предстоит понять, кто из двух мужчин — её большая любовь.

Картина получила «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале в 2022-м.

«У самого Белого моря»

В фильме рассказывается о юном Саше, который живёт в детском доме на Крайнем Севере. Отец героя утонул в Белом море. Однажды мальчик попадает на небольшой остров, где и начинаются его приключения. Саша столкнётся с полицией, местным отшельником и будет противостоять самой стихии.

Режиссёром и сценаристом картины выступил выпускник ВГИКа Александр Зачиняев. Это дебютный полный метр кинематографиста. Ранее он работал над дубляжом фильмов «Рождество кота Боба», «Шахматист», «Сопротивление» и т. д.

Роль Саши исполнил 15-летний Никита Манец, который знаком зрителю по сериалам «Пищеблок» и «Волк». Также в ленте снялись Борис Галкин, Дмитрий Куличков и Елена Махова.

Как рассказал продюсер ленты Фёдор Попов, это кино о любви и вере, а также об ответственности за свою жизнь и за жизнь близких. По словам режиссёра, его фильм — это попытка провести «своеобразное исследование по поводу вопроса, что есть мужчина».

«В нашей картине три возраста мужчины — это молодой совсем мальчик, юноша 14-летний, сумасбродный, отбившийся от рук, но у которого вся жизнь впереди. Второй мужчина среднего возраста — это полицейский Андрей, который уже успел совершить ошибки, но при этом есть время ещё исправить что-либо. И третий возраст мужчины — это старшее поколение, дед Николай, тоже совершивший ошибки, но их уже, к сожалению, исправлять поздно. В общем, такое трио, которое замкнуто на острове. И как раз-таки дед Николай является таким катализатором. Он видит, что происходит у молодого поколения — у мальчика и у Андрея. В процессе картины понимает, что происходит между ними, и пытается их уберечь от ошибок юности, от ошибок зрелости», — цитирует Александра Зачиняева сайт «Мосфильма».

«Начать сначала»

«Начать сначала» — первый и на сегодняшний день единственный полнометражный фильм о регби, снятый в России. Действие разворачивается в Красноярском крае. В центре сюжета — бывший тренер сборной страны по регби Олег Викторович в исполнении Владимира Сычёва. После ряда неудач он возвращается в родной город и устраивается учителем физкультуры. Занятия в школе с ним сразу начинают набирать серьёзные обороты. Тренер собирает новую команду по регби из обычных школьников, у которых есть потенциал. Он надеется довести их до чемпионского титула. Но путь этот будет тернист: мальчишкам придётся научиться терпеть друг друга, играть слаженно и выкладываться по полной. И несмотря на то что их новый тренер жесток, он справедлив и знает мир спорта изнутри.

Наряду с Сычёвым, в актёрский состав ленты вошли Алексей Шевченков («Турист», «Ворошиловский стрелок»), Ольга Хохлова («12», «Призрак»), Владимир Стеклов («Годунов», «Молодёжка»).

Одним из продюсеров ленты стал президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин. В интервью порталу Metaratings.ru он сказал, что в Москве кинокомпании не интересовались фильмом про регби, а вот в Красноярском крае сразу загорелись идеей. Дружинин отметил, что это история про «достоинство, мужество и уважение».

«При помощи кино мы старались показать всю красоту, фантастическую энергию и, главное, ценности регби. В отличие от того же футбола, в регби сосредоточена целая философия, своя система ценностей. В регбийной команде все люди разные: по физиологическим данным, по происхождению, по взглядам на мир. Но они могут стать — и становятся командой. Это история про достоинство, мужество и уважение. Все, кто был занят в производстве фильма, сами актёры буквально прониклись идеями регби. Я знаю, что многие после съёмок стали регбийными болельщиками», — рассказал продюсер.

Картина участвовала в XVII Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи», где получила две награды в рамках основного конкурса — «Приз зрительских симпатий» и «Спецприз за правильность воспитания и командный дух».

«Три тысячи лет желаний» (Three Thousand Years of Longing)

Картина автора франшизы «Безумный Макс» Джорджа Миллера — это философская драма в обёртке фэнтези, изучающая темы одиночества и желаний человека. Сюжет разворачивается вокруг героини Тильды Суинтон, случайно купившей волшебную лампу с джинном (Идрис Эльба) в Стамбуле.

Визуальный ряд выстроен очень стильно: красивые цвета и насыщенные компьютерные эффекты становятся изящным дополнением к историям, которые джинн рассказывает главной героине, не перетягивая на себя внимание и не превращая драматизм в комикс.

Философские вопросы одиночества и тайных стремлений героев выстраиваются в сложную историю, в которой становится ясно, что исполнение желаний одинаково важно как для загадывающего, так и для исполнителя.

«Три тысячи лет желаний» — это захватывающая сказка для взрослых, интригующая своей непредсказуемостью и небольшой недосказанностью: зритель до конца картины не будет уверен, происходят действия в реальности или же являются плодом воображения главной героини. Игра ведущих актёров убедительна и не вызывает ощущения подвоха, а нестандартный и небанальный хеппи-энд оставляет приятное послевкусие.