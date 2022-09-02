Психологический этно-триллер: фильм «Микулай» с Виктором Сухоруковым показали на ММКФ
- © Кадр из фильма «Микулай»
Сюжет картины «Микулай», показанной на ММКФ в рамках конкурса «Русские премьеры», основан на одноимённом мелодраматическом моноспектакле, но с рядом изменений в сценарии. Часть из них была внесена Тимуром Бекмамбетовым — именно он посоветовал превратить фильм в триллер. В результате история заиграла новыми красками, а местами выглядит довольно пугающей — до поры.
Микулай (Виктор Сухоруков) — житель отдалённой кряшенской деревни. Электричества в ней нет, до города добраться сложно: мешает отсутствие нормальных дорог и глинистая почва, которую размывает дождями так, «что не то что трактор — танк не проедет».
Главный герой живёт с беременной молодой женой Настей (Екатерина Агеева), пользуется уважением односельчан, каждую ночь проводит с ними обряд зажжения «маяка» для пролетающих самолётов и создаёт впечатление счастливого человека, живущего в идеальной для себя среде.
В одну из таких ночей Микулай обнаруживает, что масло для «маяка» закончилось. Утром герой идёт на полузаброшенный механизаторский двор в отдалении от деревни, чтобы разжиться ценным ресурсом, а на обратном пути его догоняет молодой мужчина (Иван Добронравов), представляющийся Степаном — сыном самого Микулая и Анфисы (как выяснится позже — девушки с «пониженной социальной ответственностью», пользовавшейся популярностью у местных парней и покинувшей деревню задолго до описываемых событий).
- Кадр из фильма «Микулай»
На радостях Микулай сначала падает в обморок, а потом приводит нежданного родственника в деревню, где начинает знакомить его с местными жителями и семьёй. Оказавшись в доме родителей главного героя, Степан удивлённо хмыкает: «И давно вы так живёте?» Поначалу это кажется просто лёгким пренебрежением молодого городского жителя по отношению к деревенским. Но, без спойлеров, стоит уточнить, что именно первая половина ленты — совершенно не то, чем кажется.
Микулай приводит Степана в свой дом, где на него крайне негативно реагирует Настя, уверенная, что новообретённый сын хочет увезти её супруга в город из деревни. С этого момента события начинают развиваться стремительно (по меркам довольно размеренной картины): «вселение» Степана в дом по соседству, внезапная свадьба, последующая попытка мужчины сбежать из деревни, не приводящая ни к чему, — всё это некоторое время держит внимание.
Режиссёр Ильшат Рахимбай попытался охватить довольно широкий спектр тем — и историю одиночества отдельного человека, и реально существующую проблему вымирания деревень, и семейные ценности — и привлечь внимание к малым народностям, но не смог в полной мере реализовать задуманное. «Микулай» смотрится захватывающе примерно до середины, потому что все заявленные точки уже раскрываются, а новых фильм предложить просто не может.
То, что события нереальны, становится очевидно слишком быстро, побег жителей деревень в города — проблема острая, но близкая далеко не всем, а тему кряшен авторы не раскрыли вовсе (разве что с помощью периодически появляющихся народных костюмов). С тем же успехом можно было заменить их на характерные одеяния почти любой народности нашей страны, результат бы не изменился.
- Кадр из фильма «Микулай»
Более того, последняя из возможных интриг, связанная со Степаном, также «не дожата» — раскрывается быстро, безвкусно и разочаровывающе. Редкая компьютерная графика выглядит довольно бедно (впрочем, и бюджет у ленты небольшой — 20 млн рублей), вся вторая половина ленты держится исключительно на мастерстве Сухорукова: замени его на актёра калибром поменьше, и фильм рассыпался бы в труху, как и деревня главного героя. Концовка откровенно предсказуема. Возможно, оставайся картина именно мелодрамой, как спектакль, который лёг в её основу, положение было бы спасено. Потому что «психологический этно-триллер» у Рахимбая не удался. «Здесь нет жизни», — говорит герой Сухорукова в момент прозрения и удивительно точно характеризует весь фильм одной фразой.
К немногочисленным плюсам «Микулая» можно отнести картинку, неплохой монтаж и каст — коллеги Сухорукова по площадке действительно отработали с максимальной отдачей. Перевоплощение героя Добронравова из слегка зажатого городского жителя в разъярённого берсерка, отрывающего голову знакомому Микулая голыми руками, — вообще одна из самых эмоциональных и ярких сцен. Как и финальный диалог главного героя с Настей, в котором она просит мужа простить себя самого.
Смогут ли эти плюсы помочь работе Рахимбая завоевать любовь массового зрителя — покажет время.