Психологический этно-триллер: фильм «Микулай» с Виктором Сухоруковым показали на ММКФ

На Московском международном кинофестивале прошёл показ картины режиссёра Ильшата Рахимбая «Микулай». Авторы фильма называют его «этно-триллером», уточняя, что, хотя приставка «этно» и появилась благодаря тому, что события развиваются в деревне кряшен (этноконфессиональная группа в составе татар волжского и уральского регионов, исповедуют православие), история акцентируется не на них, а является «общемировой». Главные роли исполнили Виктор Сухоруков, Иван Добронравов и Екатерина Агеева. Осторожно — спойлеры.

Сюжет картины «Микулай», показанной на ММКФ в рамках конкурса «Русские премьеры», основан на одноимённом мелодраматическом моноспектакле, но с рядом изменений в сценарии. Часть из них была внесена Тимуром Бекмамбетовым — именно он посоветовал превратить фильм в триллер. В результате история заиграла новыми красками, а местами выглядит довольно пугающей — до поры.

Микулай (Виктор Сухоруков) — житель отдалённой кряшенской деревни. Электричества в ней нет, до города добраться сложно: мешает отсутствие нормальных дорог и глинистая почва, которую размывает дождями так, «что не то что трактор — танк не проедет».

Главный герой живёт с беременной молодой женой Настей (Екатерина Агеева), пользуется уважением односельчан, каждую ночь проводит с ними обряд зажжения «маяка» для пролетающих самолётов и создаёт впечатление счастливого человека, живущего в идеальной для себя среде.

В одну из таких ночей Микулай обнаруживает, что масло для «маяка» закончилось. Утром герой идёт на полузаброшенный механизаторский двор в отдалении от деревни, чтобы разжиться ценным ресурсом, а на обратном пути его догоняет молодой мужчина (Иван Добронравов), представляющийся Степаном — сыном самого Микулая и Анфисы (как выяснится позже — девушки с «пониженной социальной ответственностью», пользовавшейся популярностью у местных парней и покинувшей деревню задолго до описываемых событий).

Кадр из фильма «Микулай»

На радостях Микулай сначала падает в обморок, а потом приводит нежданного родственника в деревню, где начинает знакомить его с местными жителями и семьёй. Оказавшись в доме родителей главного героя, Степан удивлённо хмыкает: «И давно вы так живёте?» Поначалу это кажется просто лёгким пренебрежением молодого городского жителя по отношению к деревенским. Но, без спойлеров, стоит уточнить, что именно первая половина ленты — совершенно не то, чем кажется.

Микулай приводит Степана в свой дом, где на него крайне негативно реагирует Настя, уверенная, что новообретённый сын хочет увезти её супруга в город из деревни. С этого момента события начинают развиваться стремительно (по меркам довольно размеренной картины): «вселение» Степана в дом по соседству, внезапная свадьба, последующая попытка мужчины сбежать из деревни, не приводящая ни к чему, — всё это некоторое время держит внимание.

Режиссёр Ильшат Рахимбай попытался охватить довольно широкий спектр тем — и историю одиночества отдельного человека, и реально существующую проблему вымирания деревень, и семейные ценности — и привлечь внимание к малым народностям, но не смог в полной мере реализовать задуманное. «Микулай» смотрится захватывающе примерно до середины, потому что все заявленные точки уже раскрываются, а новых фильм предложить просто не может.

То, что события нереальны, становится очевидно слишком быстро, побег жителей деревень в города — проблема острая, но близкая далеко не всем, а тему кряшен авторы не раскрыли вовсе (разве что с помощью периодически появляющихся народных костюмов). С тем же успехом можно было заменить их на характерные одеяния почти любой народности нашей страны, результат бы не изменился.

Кадр из фильма «Микулай»

Более того, последняя из возможных интриг, связанная со Степаном, также «не дожата» — раскрывается быстро, безвкусно и разочаровывающе. Редкая компьютерная графика выглядит довольно бедно (впрочем, и бюджет у ленты небольшой — 20 млн рублей), вся вторая половина ленты держится исключительно на мастерстве Сухорукова: замени его на актёра калибром поменьше, и фильм рассыпался бы в труху, как и деревня главного героя. Концовка откровенно предсказуема. Возможно, оставайся картина именно мелодрамой, как спектакль, который лёг в её основу, положение было бы спасено. Потому что «психологический этно-триллер» у Рахимбая не удался. «Здесь нет жизни», — говорит герой Сухорукова в момент прозрения и удивительно точно характеризует весь фильм одной фразой.

К немногочисленным плюсам «Микулая» можно отнести картинку, неплохой монтаж и каст — коллеги Сухорукова по площадке действительно отработали с максимальной отдачей. Перевоплощение героя Добронравова из слегка зажатого городского жителя в разъярённого берсерка, отрывающего голову знакомому Микулая голыми руками, — вообще одна из самых эмоциональных и ярких сцен. Как и финальный диалог главного героя с Настей, в котором она просит мужа простить себя самого.

Смогут ли эти плюсы помочь работе Рахимбая завоевать любовь массового зрителя — покажет время.