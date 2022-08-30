Человеческие амбиции и внеземной разум: о чём фильм Валерия Фокина «Петрополис»

На Московском международном кинофестивале прошёл показ фильма режиссёра Валерия Фокина «Петрополис» о встрече человечества с инопланетной расой. Главную роль в картине исполнил Антон Шагин. Несмотря на то что это фантастический триллер, в котором фигурируют инопланетяне, фильм вряд ли можно назвать блокбастером: это скорее глубокий кинотеатральный проект, где герой путешествует по своим воспоминаниям, анализируя поступки, слова и события, которые могли поспособствовать гибели всего человечества.

На ММКФ показали картину «Петрополис». Режиссёром фильма выступил народный артист России Валерий Фокин («Между небом и землёй», «Транзит»). Главную роль в картине сыграл Антон Шагин («Стиляги», «Бесы», «Подкидыш»). Кроме того, в актёрский состав вошли Юлия Снигирь, Один Ланд Байрон, Владимир Кошевой и другие.

Несмотря на то что лента заявлена как фантастический триллер, она больше представляет собой философскую антиутопию о мире, в котором главные фигуры человечества поддерживают контакт с инопланетной расой.

Главный герой, успешный учёный Владимир Огнев, ещё в детстве переехал из России в США. Он учился в Беркли, где проводил социальные исследования на тему влияния веры на человека. Всё у него в жизни складывается отлично: в карьере и на личном фронте он преуспел.

Однажды Огнев получает предложение от спецотдела ООН заняться исследованием сценария возможного контакта человечества с инопланетным разумом. Для учёного это большой шаг вперёд, и, обсудив возможность с невестой, Владимир переезжает во Флориду, где приступает к новой работе.

По мере того как Огнев вникает во все процессы, он осознаёт, что этот сценарий не гипотеза, а реальность, в которой они живут. Его догадки подтверждаются: Владимир узнаёт, что ООН и лидеры государств уже давно регулярно выходят на контакт с инопланетянами, а четыре корабля внеземных существ расположены над четырьмя крупными городами мира, в числе которых Санкт-Петербург и Токио. С этого момента жизнь героя идёт под откос, собственно, как и жизнь всего человечества.

После продолжительного перерыва в кино Валерий Фокин врывается на кинофестиваль с картиной, которая способна удивить зрителя своей философией и исполнением. Этот фильм не о пришельцах, а в большей степени о людях, их судьбоносных решениях, их глупости и своенравности и о выборе своего героя.

Основой новой ленты кинематографиста стала фантастическая повесть Кирилла Фокина «Огонь», которая с 2016 года разыгрывается на театральной сцене.

В первую очередь стоит отметить, что в ленте видно влияние театра на постановщика, и это делает её многогранной и сложной. По словам Фокина, ему, как театральному режиссёру, нравится соединять эти две области творчества воедино.

© Кадр со съемок фильма «Петрополис»/kinopoisk.ru

Фильм построен на воспоминаниях главного героя, на его ощущениях, анализе мыслей и чувств. Поэтому в нём отсутствуют временные и пространственные рамки. Владимир идёт по длинному серому коридору, который, как объяснил режиссёр, является коридором памяти, и заходит в разные комнаты, каждая из которых — это какой-то значимый для истории эпизод его жизни.

Герой блуждает по неизвестному серому пространству, как по своему сознанию, попутно размышляя о произошедшем и общаясь с человеком, который по определённым причинам его там запер. Открывается одна дверь — и Владимир оказывается в небольшой питерской квартирке, вторая ведёт уже в офис в ООН, третья — в уютный прибрежный дом во Флориде. Так, перемещаясь из одного эпизода в другой, он проживает большую часть своей жизни, добираясь до главного события, ради которого пожертвовал всем: любовью, семьёй и даже жизнью. Зритель будто находится в подсознании героя, переживая вместе с ним горечь утраты, радость, сожаления и страх.

Весь фильм был снят в павильоне протяжённостью в несколько тысяч квадратных метров, и всё, что зритель видит на экране, — это декорации и визуальные эффекты.

Хочется отметить художника Алексея Трегубова и команду по спецэффектам, которой удалось достаточно точно отобразить Токио, Флориду и другие места, фигурирующие в фильме.

«Интересно было. В огромном цеху был построен огромный павильон», — рассказал оператор-постановщик «Петрополиса» Илья Овсенёв во время пресс-конференции в кинотеатре «Октябрь».

Играть в мире, созданном искусственно, тяжело, однако актёры справились с этим в полной мере. Антон Шагин рассказал, что подготовка к съёмкам была для него самой сложной, поскольку его текст — специфический, с научной лексикой, которую в жизни актёр не употребляет.

«Времени на раскачку не было. Нужно было работать по 12—13 часов в день. Это было прекрасное время. Такое настоящее творческое путешествие», — вспоминает Шагин.

Помимо российских артистов, в ленте снялись иностранные. Среди них — японец Джунсуке Киносита.

Авторы «Петрополиса» изучают тему человеческих безграничных амбиций, эгоизма, который заставляет их идти по головам и не задумываться о возможных ужасающих последствиях. В картине таких людей несколько: все они управляют государствами, и от каждого их решения зависит судьба всего мира.

Примечательно, что в ленте нет образов инопланетных существ, зритель слышит только их голос. Оригинально выглядят сцены, в которых люди входят в контакт с внеземным разумом: пришельцы будто проникают к ним в голову, создавая коллективную беседу. К слову, все персонажи в фильме общаются на своих языках, но, несмотря на это, без проблем понимают друг друга.

Также очень интригует теория учёного, почему инопланетная раса по интеллекту и жизни превосходит землян. Владимир Огнев считает, что в прошлом инопланетяне были такими же, как и люди, однако потом ради мира и всеобщего процветания отказались от индивидуальности и стали жить по принципу коллективного разума.

Между тем финал кинематографисты предпочли оставить открытым и размытым: каждый зритель поймёт его по-своему. Сам режиссёр заявил, что концовка «заключается в том, что он (герой. — RT) как новый Адам приходит в мир, который обнулился».

В широкий прокат лента «Петрополис» выйдет 27 октября 2022 года.