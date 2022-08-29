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Договоры или договора? Тест RT о множественных числах существительных

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RT
Часто употребление форм множественного числа имён существительных может вызвать трудности. Это касается и самых простых слов. Например, вы бы написали договоры или договора? А если речь идёт о родительном падеже, то и вовсе легко запутаться: солений или соленьев? В повседневной речи многие не задумываясь допускают ошибки. Проверьте свою грамотность с тестом RT.
Договоры или договора? Тест RT о множественных числах существительных
  • Gettyimages.ru
  • © Ivan Pantic

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