Договоры или договора? Тест RT о множественных числах существительных

Часто употребление форм множественного числа имён существительных может вызвать трудности. Это касается и самых простых слов. Например, вы бы написали договоры или договора? А если речь идёт о родительном падеже, то и вовсе легко запутаться: солений или соленьев? В повседневной речи многие не задумываясь допускают ошибки. Проверьте свою грамотность с тестом RT.

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© Ivan Pantic