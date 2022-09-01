Ускоренная эволюция: в прокат выходит фильм-антиутопия «Преступления будущего»

В четверг, 1 сентября, в российский прокат выходит картина канадского режиссёра Дэвида Кроненберга «Преступления будущего». Главные роли в картине исполнили Вигго Мортенсен и Леа Сейду. В центре истории — художники Сол Тенсер и Каприс, которые устраивают перфомансы, вырезая новообразованные органы Тенсера. В характерном для себя жанре sci-fi режиссёр размышляет о будущем, отличном от нашего мира: люди перестали испытывать боль, а современные тренды индустрии красоты претерпели изменения.

В четверг, 1 сентября, в российских кинотеатрах начинается показ ленты «Преступления будущего» канадского режиссёра Дэвида Кроненберга («Мёртвая зона», «Муха», «Связанные насмерть»).

Кинематографист широко известен своими триллерами в жанре sci-fi. Как и в предыдущих работах, Кроненберг не изменяет своей стилистике и продолжает исследовать тему возникновения у человека сверхспобосностей. Если в «Мухе» герой Кроненберга сталкивается с метаморфозой, а в «Мёртвой зоне» обнаруживает в себе дар предвидеть будущее, то в «Преступлениях будущего» тело персонажа наделяется способностью выращивать новые органы.

По сюжету, в отдалённом будущем у людей из-за синдрома ускоренной эволюции в теле происходят трансформации. Если у «избранных» тело само буквально стимулирует рост новых органов, то другие — люди в классическом понимании — сами инициируют эти трансформации, как внешние, так и внутренние. Всем, в ком проявляются эти изменения, приходится иметь дело с полицией нравов.

В центре сюжета — Сол Тенсер (Вигго Мортенсен) и Каприс (Леа Сейду), которые называют себя художниками. Они устраивают перформансы, во время которых Каприс удаляет новообразованные органы Сола.

Женщина не использует анестезию, потому что в футуристическом мире люди частично утратили способность испытывать боль, а вместе с тем — и получение удовольствия от физической близости.

В дело художников вмешиваются представители закона в лице жеманной Тимлин (Кристин Стюарт) и азартного Уиппета (Дон Маккелар). Тимлин очарована Солом и видит в их перфомансах нечто большее, связывая его деятельность с физической близостью.

«Хирургия — это новый секс», — полагает она, что неудивительно: все сцены с хирургическим вмешательством выполнены очень чувственно.

Сцены операций, даже сами порезы сняты очень эстетично, поэтому не вызывают отвращения, но особо впечатлительным зрителям в некоторых моментах всё же стоит закрывать глаза. В то же время надо помнить, что это в первую очередь научная рефлексия Кроненберга, а не мастер-класс по медицине.

Многие режиссёры затрагивают в своих работах проблемы экологии, гуманизма, единства природы и человека. Если Джеймс Кэмерон («Аватар») и Адам Маккей («Не смотрите наверх») наглядно показывают, как действия людей приводят к катастрофе вселенского масштаба, то Кроненберг демонстрирует мир антиутопии, к которому привела идеология общества потребления, будь то сфера технологий или бьюти-индустрия.

© Кадр из фильма «Преступления будущего»

В «Преступлениях будущего» жители планеты не справились с проблемой загрязнения окружающей среды, и сама природа явила им чудо в лице мальчика, чей организм способен переварить пластик. Но смогут ли люди принять такой щедрый дар?

Кроненберг выстраивает очень тонкую грань между человеком и технологией (что особенно явно можно увидеть на примере колыбели, в которой спит Тенсер).

Опасения кинематографиста за будущее человечества кажутся совсем небезосновательными. Во-первых, если человек лишается боли, значит, он теряет чувство страха, которое издревле помогало людскому роду выжить. Во-вторых, в показанных реалиях возникает вопрос: позволят ли трансформации, которым все подвергаются в будущем, сохранить понятие человечности?

Все эти факторы, а также дисморфофобия и желание современных людей менять свою внешность под хирургическим скальпелем в угоду трендам, согласно авторскому видению режиссёра, и приводят к тому экранному миру, который он создал. Только в киномире Кроненберга женщины больше не хотят быть красавицами. Наоборот, они называют искусством и способом самовыражения то, что женщины нашей реальности назвали бы уродством. По крайней мере, добровольно вряд ли кто-то согласился бы идти на то, что сделали с собой персонажи Дениз Капеццы и Леа Сейду.

Кинематографист погружает зрителя в размышления о возможностях человеческого тела, мастерски и эстетично обнажая внутренности человека. При этом зрителям не показывают фонтанирующую кровь: скальпель скользит по животу Вигго Мортенсена, как нож по маслу.

Тонкой нитью, которая в течение фильма превращается в крепкую верёвку, режиссёр напоминает людям, что природа — живая система и у неё есть свой способ урегулирования насущных проблем. Возможно, для одних людей решения, которые она предлагает, — проклятие, опасность или попросту выгодное предприятие, на котором можно добиться популярности. Для других же это благословение и спасение, причём не только самих себя, но и будущего всего мира.

Кроненберг наполнил смыслом всё и всех в картине, этим же занимается и Каприс — через искусство она пытается придать смысл всему, что скрывается под кожей человека.

Лишённый спэцэффектов, фильм держит зрителя в напряжении с помощью размеренного повествования и саундтрека. Атмосфера будущего у Кроненберга получилась депрессивной и мрачной: в экранном мире — как в интерьере, так и экстерьере — практически нет ярких цветов (кроме наряда главной героини и её алых губ).

Будучи прохладно принятым массовой аудиторией, фильм тем не менее может быть интересен не только фанатам режиссёра. Кроненберг транслирует старые идеи, ранее отображённые в кино в том числе им самим, однако теперь он заворачивает их в новую, специфическую обёртку в сопровождении музыки Говарда Шора, который писал композиции для картины «Отступники», трилогии «Властелин колец» и других громких кинопроектов.

Фильм в целом очень богат идеями, но в нём нет драматизма — за исключением эмоционально тяжёлой сцены в начале. Преступления будущего ничем не отличаются от настоящего, а концовка фильма хоть и не неожиданная, но обрывается на полуслове.

В 1970 году Кроненберг снял одноимённый фильм, который был представлен на Международном кинофестивале в Аделаиде (Австралия), в прокат он вышел только в 1984-м, а затем в разные годы был показан на других площадках. Основная идея первой ленты «Преступления будущего» заключалась в том, что в результате массового отравления от косметических препаратов женщины утратили способность воспроизводить потомство, а мужчинам пришлось адаптироваться к новому миру. Один из героев силой мысли мог выращивать в себе новые органы.