«Бонд. Джеймс Бонд»: легендарной кинофраншизе исполнилось 60 лет

5 октября 1962 года состоялась премьера первого фильма бондианы — «Доктор Ноу». В основу картины лёг одноимённый роман Яна Флеминга. Несмотря на относительно небольшой бюджет (около $1 млн) и сдержанные оценки критиков, лента стала коммерчески успешной и положила старт франшизе из более чем двух десятков фильмов. Впрочем, и по сей день именно «Доктор Ноу» остаётся одним из самых популярных эпизодов бондианы, а Шон Коннери — классическим и любимым многими агентом 007. О работе над первым фильмом культовой франшизы и его последующем успехе — в материале RT.

Премьера первой картины бондианы «Доктор Ноу» состоялась 5 октября 1962 года в Лондоне. В течение следующего года фильм облетел почти весь мир, собрав кассу, в десятки раз превысившую бюджет в $1 млн. Скромная по меркам боевика сумма заставила кинематографистов экономить буквально на всём. К финалу работы над картиной у её авторов даже не нашлось денег, чтобы исправить ошибку в титрах: в список не попал художник Сид Кэйн. Продюсер Альберт Брокколи в качестве компенсации подарил ему золотую ручку.

Сначала продюсеры планировали экранизировать повесть «Шаровая молния», но затем выбор пал на «Доктора Ноу» — шестую книгу цикла. А вот первый роман о Бонде — «Казино «Рояль» — полноценно экранизировали только 40 с лишним лет спустя (первая попытка стала серией шоу «Кульминация» в 1954 году. Роль Бонда исполнил Барри Нельсон).

Трудности кастинга и создание идеального спецагента

Продюсеры Гарри Зальцман и Альберт Брокколи столкнулись с огромным количеством проблем ещё на этапе планирования фильма: многие голливудские студии отказывались экранизировать романы Яна Флеминга, называя их «слишком британскими» или «чересчур откровенными». В итоге продюсеры основали собственные компании: Danjaq, которая владела правами на фильмы, и Eon Productions, занявшуюся непосредственно съёмками. Так они проработали до 1975 года, сняв первые девять фильмов серии. Впоследствии Зальцман продал свою долю в Eon Productions компании United Artists.

Немало сложностей вызвал кастинг актёра на главную роль. Первым выбором продюсеров был Кэри Грант, образом которого в числе прочих вдохновлялся Ян Флеминг, создавая шпиона в своих книгах. Но возраст и звёздный статус (предполагаемый гонорар актёра мог быть сопоставим с бюджетом фильма) заставили отказаться от его кандидатуры. На роль Бонда также рассматривались Стэнли Бейкер, Рекс Харрисон, Ричард Тодд и другие, но Альберт Брокколи настоял на утверждении Шона Коннери — отчасти из-за совета супруги, оценившей актёрские качества и внешность статного шотландца.

© Кадр из фильма «Доктор Ноу»

Выбор продюсеров шокировал режиссёра Теренса Янга. Но, преодолев свою неприязнь к Коннери, он сделал всё, чтобы Бонд «получился». Режиссёр консультировал актёра по всем вопросам: как держаться в кадре, как вести себя с партнёрами. Янг водил Коннери по ресторанам, прививая ему необходимые манеры, а после познакомил с личным портным, который завершил образ элегантного супершпиона.

Ян Флеминг изначально также отнёсся к Коннери скептически. Сыграли роль и шотландское происхождение актёра, и его корни (Коннери — выходец из рабочего класса). Однако после премьеры «Доктора Ноу» Флеминг оказался настолько впечатлён, что кардинально поменял своё мнение и в романе «На секретной службе Её Величества» приписал Бонду шотландское происхождение.

Ещё одним откровением для писателя стала Урсула Андресс, первая девушка Бонда. Он даже создал персонажа Трейси Ди Виченцо (роман «На секретной службе Её Величества»), опираясь на образ Андресс. Всего же за всю серию фильмов шпион-ловелас соблазнил более 50 девушек, роли которых в числе прочих исполняли Софи Марсо, Моника Беллуччи, Дениз Ричардс, Джейн Сеймур, Ольга Куриленко и другие.

На роль главного злодея — доктора Ноу — Флеминг предлагал своего кузена актёра Кристофера Ли. В первом фильме из этой затеи ничего не вышло, зато Ли появился в роли главного антагониста в другой серии бондианы — «Человек с золотым пистолетом» (1974), а в первой части злодея сыграл Джозеф Уайзмен.

Находки сценаристов

Интересно, что изначально сценаристы и вовсе планировали сделать доктора Ноу… обезьяной. Помешал им Альберт Брокколи, потребовавший переписать сценарий ближе к оригинальной книге. Хотя это и было сделано, отличий между романом и фильмом осталось немало: сцену борьбы Бонда с гигантским спрутом убрали, как и побег с острова на броневике-«драконе»; ядовитую сколопендру, которая должна была убить шпиона, заменили на тарантула (кстати, в этом эпизоде снимался не Шон Коннери, панически боявшийся пауков, а его дублёр Боб Симмонс. Он же появляется в начальных титрах картины, где силуэт Бонда показывается сквозь дуло пистолета). Были изменены и другие сцены.

© Кадр из фильма «Доктор Ноу»

Кроме того, в экранизацию вошли эпизоды, которых в книге не было вовсе: игра Бонда в казино, драка с шофёром, соблазнение мисс Таро, расправа 007 над доктором Дентом и представление «Бонд. Джеймс Бонд», ставшее настоящей визитной карточкой серии. Также сценаристы решили объединить реальность и вымысел, добавив в резиденцию главного злодея полотно с изображением герцога Веллингтонского работы Франсиско Гойи, украденное в 1961 году.

Дополнительный доход

«Доктора Ноу» начали снимать 16 января 1962 года. Основная часть действия ленты происходит на Ямайке и вымышленном острове Крэб Ки, ещё несколько эпизодов — в Великобритании. Съёмки на Ямайке оказались непростыми: жара и высокая влажность выматывали актёров и группу, а 21 февраля работу на острове и вовсе приостановили: погода испортилась, продолжать снимать было невозможно. Команда улетела в Англию, где поставила «британские» сцены в Бакингемшире.

Тем не менее именно на Ямайке была снята одна из самых узнаваемых сцен бондианы — выход Урсулы Андресс из воды. Именно она породила модный бум на купальники бикини, продажи которых взлетели по всему миру. Купальный костюм Андресс был продан в 2001 году с аукциона Роберту Эрлу. Тот поместил его на витрину ресторана Planet Hollywood. Сумма сделки с комиссионными и налогами составила около £41 тыс.

Ещё один предмет реквизита со съёмок «Доктора Ноу», который очень удачно ушёл с молотка, — пистолет Бонда Walther PPK. В 2006 году на лондонском аукционе Christie's он был продан за £54 тыс. ($106 тыс.). Любопытно, что одна из «канонических» фотографий агента 007 была сделана без вальтера — его забыли на студии. Положение спас фотограф, у которого с собой оказался пневматический пистолет, попавший в итоге в кадр.

© Кадр из фильма «Доктор Ноу»

Кстати, позднее знаменитый вальтер ушёл с молотка во второй раз. В 2020 году американский аукцион Julien's Auction продал оружие покупателю, пожелавшему остаться неизвестным, за $256 тыс.

Любовь и ненависть к агенту 007

Первый фильм о похождениях агента 007 выглядит проще и беднее последующих: небольшой бюджет не давал постановщикам возможности развернуться на полную катушку. Сценарий неоднократно переписывался в сторону упрощения и экономии, дошло до того, что сценарист Вольф Манкович потребовал убрать своё имя из титров, будучи уверенным, что картину ждёт провал.

Авторы фильма старались экономить на всём: даже автомобиль шпиона, голубой Sunbeam Alpine 1961 года, был взят напрокат. Зато продакт-плейсмента было хоть отбавляй: шампанское Dom Pérignon, водка Smirnoff, часы Rolex…

Сюжет «Доктора Ноу» кажется довольно наивным по современным меркам: агент с лицензией на убийство отправляется на Ямайку, чтобы расследовать исчезновение своего коллеги. В процессе соблазняет всех красоток в поле зрения, успешно избегает ловушек и покушений, по необходимости устраняет врагов и попадает на тайную подземную базу суперзлодея Джулиуса Ноу, пытающегося сорвать американскую ракетную программу. Естественно, непобедимый Бонд рушит злодейские планы и спасает мир, себя и красотку, оказавшуюся поблизости.

С повествованием в «Докторе Ноу» действительно есть ряд проблем: некоторые сцены вопиюще нереалистичны (драться над включённым реактором и не нахвататься радиации?.. Легко!), другие наивны (доктор Ноу предлагает Бонду, «неглупому парню», присоединиться к террористической организации СПЕКТР, попутно выдавая все свои злодейские планы, — клише, которое неоднократно высмеивалось в многочисленных пародиях). Однако фильм попал в нужную точку в нужное время. Спустя несколько дней после премьеры разразился Карибский кризис, едва не переросший в третью мировую войну, и история про шпиона-авантюриста, спасающего мир от злодейской угрозы, пришлась публике по вкусу.

Шон Коннери

Legion-Media

В то же время не обошлось и без скандалов. Знаменитая музыкальная тема в оригинале была написана композитором Монти Норманом и называлась Bad Sign, Good Sign. Переаранжировку для фильма сделал Джон Бэрри. В результате «Тема Джеймса Бонда» неоднократно становилась предметом разбирательств в суде: в интервью Бэрри заявлял, что авторство принадлежит ему, а Норман подавал очередной иск, предъявляя в качестве доказательства свою композицию, премьера которой состоялась на несколько лет раньше, чем вышел «Доктор Ноу».

Тем не менее успех картины был неоспорим. Продюсеры начали работу над следующей частью бондианы — «Из России с любовью». В ней, как и в трёх последующих (а также в седьмой номерной части), в роли агента с лицензией на убийство зрители вновь увидели Шона Коннери. Однако со временем отношение актёра к роли, которая принесла ему славу и богатство, становилось всё более негативным.

«Фильмы о Бонде — всего лишь выдумка и декорации. Стоит убрать всю экзотику — и что останется? Скучная и прозаичная история о британском полицейском!» — заявил он как-то в интервью. В другой беседе с журналистами актёр высказался ещё жёстче: «Я всегда ненавидел чёртового Бонда! Я хотел убить его».

Мечтам Коннери было не суждено сбыться: погиб шпион лишь в исполнении Дэниэла Крэйга в последней на данный момент части бондианы «Не время умирать» (2021). Всего же за 60 лет существования франшизы было выпущено 25 фильмов про главного киношпиона всех времён, а образ Бонда на экране наряду с Шоном Коннери и Дэниэлом Крэйгом воплотили Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон и Пирс Броснан.

О том, кто станет новым агентом 007 в продолжении бондианы, пока ничего не известно, хотя спекуляций на этот счёт великое множество. В качестве возможных претендентов на эту роль СМИ называли Тома Харди, Генри Кавилла, Тома Хиддлстона и даже Идриса Эльбу, а по последним слухам, продюсеры ищут на роль шпиона актёра помоложе, лет 30—35, с прицелом на долгое сотрудничество (Дэниэл Крэйг, например, отработал на благо франшизы целых 15 лет).

Так или иначе, для большинства поклонников бондианы каноничным агентом 007 был и остаётся Коннери. И именно его фраза «Бонд. Джеймс Бонд», впервые прозвучавшая за столом казино в фильме «Доктор Ноу», по-прежнему вызывает трепет у поклонников.

Забавный факт: фанаты кинофраншизы подсчитали, что агент 007 — самый живучий из всех своих коллег «с двойным нулём», несмотря на то что в него стреляли более четырёх тысяч раз! В разных сериях бондианы были убиты агенты 002, 003, 004 и 009. Агента 006 играл Шон Бин в «Золотом глазе», и, как уж у него повелось (недаром смерти его героев стали интернет-мемом), надолго на экране он не задержался. Судьба ещё троих агентов остаётся неразгаданной тайной. Возможно, поклонники франшизы узнают о них из новых фильмов легендарной серии.