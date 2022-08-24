Исторические картины и мультфильмы: какой российский контент интересен зарубежным зрителям

В «Роскино» заявили о востребованности российских исторических картин, сериалов, комедий и мультфильмов за рубежом. Особый интерес, по словам генерального директора организации Инны Шалыто, проявляют зрители Юго-Восточной Азии и арабских стран. В рамках Russian Film Festival национальный оператор уже провёл кинопоказы в странах СНГ и Бразилии. На Пятом заседании руководителей киностудий стран СНГ эксперт заявила, что для большего продвижения российской киноиндустрии необходимо организовать туры для зарубежных кинематографистов по различным уголкам страны.

На Пятом заседании руководителей киностудий стран СНГ, которое проходило во вторник, 23 августа, в Санкт-Петербурге, генеральный директор «Роскино» Инна Шалыто заявила о востребованности российских картин в ряде стран Аравийского полуострова и Юго-Восточной Азии. Если в Китае предпочтение отдают российским спортивным фильмам, то в странах Персидского залива особой популярностью пользуются исторические костюмированные ленты и сериалы, а также картины для семейного просмотра. Лидирующие позиции занимают анимационные российские картины.

По словам Шалыто, культурные различия между Россией и арабскими странами не препятствуют возникновению зрительского интереса региона к российскому киноконтенту.

«В тех регионах, в которые мы вышли, они, несомненно, имеют определённую специфику. Это Персидский залив, это Юго-Восточная Азия. Конечно же, культурный базис у нас достаточно разнится, с одной стороны, но, с другой, по итогу этого года — мы сегодня ещё в середине так или иначе, но мы уже можем сказать, что мусульманские страны, страны Залива, например, в первую очередь интересуют исторические костюмированные драмы и сериалы», — передаёт слова Шалыто ТАСС.

Чиновник уверена, что для продвижения отечественного кино необходимо проводить туры по кинолокациям России для кинематографистов стран-партнёров. В настоящее время совместно с Министерством культуры и другими партнёрами организация обсуждает варианты реализации данного проекта.

«Мы обсуждаем с Министерством культуры на сегодняшний день и с другими партнёрами проект, связанный с турами по локациям РФ», — заявила Шалыто ТАСС.

В рамках Russian Film Festival, одной из задач которого является формирование базы для начала индустриального диалога между российскими и зарубежными кинематографистами, при поддержке Минкультуры России с 15 по 17 августа были проведены Дни российского кино в Иордании. Трёхдневные показы, которые проходили в Королевской кинокомиссии Аммана, стартовали с полнометражной приключенческой драмы «Пальма» Александра Домогарова — младшего. Кроме того, были показаны историческая драма «Француз» Андрея Смирнова и трагикомедия «Первый снег» Наталии Кончаловской.

Журналист газеты Jordan News отметил, что российское кино включает в себя прекрасно отснятые современные шедевры и отражает как состояние российской действительности, так и сущность русской культуры.

«Российский кинематограф поразил международную аудиторию неподдельной энергией и инновационным потенциалом. Будь то артхаусные ленты и независимые документальные фильмы или же традиционные блокбастеры, эти прекрасно снятые шедевры современного кино представляют собой чрезвычайно интересную возможность взглянуть на жизнь сегодняшней России и сущность её культуры. Становится всё очевиднее, что российское кино — это исключительная сила, с которой нельзя не считаться», — пишет Исра Радайде.

Внимание зрителей Юго-Восточной Азии, в частности Китая, в отличие от киноманов стран арабского мира, больше направлено на художественные картины спортивной тематики и документальное кино российского производства.

«Если говорить о Китае, то там большой интерес проявляется к фильмам о достижениях человека — спортивных и других. И документальное кино, если оно релевантное этим регионам, тоже вызывает интерес на рынках в том числе», — отметила Шалыто.

Кроме того, в 2022 году национальный оператор, продвигающий российские ленты на зарубежных кинорынках, в рамках фестиваля российского кино провёл кинопоказы в формате офлайн и онлайн в ряде стран СНГ и Латинской Америки — Кыргызстане, Азербайджане, Бразилии и Казахстане. В настоящее время онлайн-фестивали проходят в Туркменистане и Армении.

Более того, продвижению отечественной киноиндустрии способствует и участие российских компаний в различных международных мероприятиях. Так, в мае 2022-го, в ходе организованного телерынка в Дубае (DISCOP Dubai), российские кинокомпании обсуждали с зарубежными партнёрами не только экспорт контента, но и совместное производство, а в июне более 30 российских кинокомпаний приняли участие в международной выставке кино и телевидения Telefilm Vietnam в Хошимине (Вьетнам).

В интервью интернет-порталу «Российской газеты» Шалыто рассказала, что на азиатском кинорынке, где, кроме местных закупщиков, присутствовали и делегации из Южной Кореи, Малайзии, Сингапура, Филиппин, Китая, Индии и Таиланда, повышенный спрос возник на российские анимационные ленты.

Например, была успешно заключена сделка с вьетнамской компанией по продаже полнометражного приключенческого мультфильма «Бука. Моё любимое чудище», а права на мультсериал «Лунтик» находилась на стадии переговоров.

Шалыто в той же беседе отметила, что российская киноиндустрия продолжит «укреплять связи с Ближним Востоком», но также будет «активно работать со странами Латинской Америки», в частности с Бразилией и Мексикой.

«Несмотря на то что они находятся на другом континенте, ментально и культурно они нам близки. Сегодня мы видим желание укрепить диалог со стороны Бразилии и Мексики — это одни из важнейших кинорынков в регионе Латинской Америки», — заключила она.

Неделя российского кино в Бразилии проходила в июне как в формате онлайн, так и офлайн. В Сан-Паулу состоялись показы таких лент российских кинематографистов, как «Один вдох» Елены Хазановой, «Первый снег» Наталии Кончаловской, «Хочу замуж» Сони Карпуниной. Также зрители посмотрели документальную картину Андрея Тарковского — младшего «Андрей Тарковский. Кино как молитва» — об известном кинорежиссёре. В онлайн-формате были представлены сериал «Нежность» Анны Меликян, «Кто-нибудь видел мою девчонку?» Ангелины Никоновой, а также два фильма ужасов — «Ледяной демон» Ивана Капитонова и «Побочный эффект» Алексея Казакова.