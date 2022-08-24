Исторические картины и мультфильмы: какой российский контент интересен зарубежным зрителям
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На Пятом заседании руководителей киностудий стран СНГ, которое проходило во вторник, 23 августа, в Санкт-Петербурге, генеральный директор «Роскино» Инна Шалыто заявила о востребованности российских картин в ряде стран Аравийского полуострова и Юго-Восточной Азии. Если в Китае предпочтение отдают российским спортивным фильмам, то в странах Персидского залива особой популярностью пользуются исторические костюмированные ленты и сериалы, а также картины для семейного просмотра. Лидирующие позиции занимают анимационные российские картины.
По словам Шалыто, культурные различия между Россией и арабскими странами не препятствуют возникновению зрительского интереса региона к российскому киноконтенту.
«В тех регионах, в которые мы вышли, они, несомненно, имеют определённую специфику. Это Персидский залив, это Юго-Восточная Азия. Конечно же, культурный базис у нас достаточно разнится, с одной стороны, но, с другой, по итогу этого года — мы сегодня ещё в середине так или иначе, но мы уже можем сказать, что мусульманские страны, страны Залива, например, в первую очередь интересуют исторические костюмированные драмы и сериалы», — передаёт слова Шалыто ТАСС.
Чиновник уверена, что для продвижения отечественного кино необходимо проводить туры по кинолокациям России для кинематографистов стран-партнёров. В настоящее время совместно с Министерством культуры и другими партнёрами организация обсуждает варианты реализации данного проекта.
«Мы обсуждаем с Министерством культуры на сегодняшний день и с другими партнёрами проект, связанный с турами по локациям РФ», — заявила Шалыто ТАСС.
В рамках Russian Film Festival, одной из задач которого является формирование базы для начала индустриального диалога между российскими и зарубежными кинематографистами, при поддержке Минкультуры России с 15 по 17 августа были проведены Дни российского кино в Иордании. Трёхдневные показы, которые проходили в Королевской кинокомиссии Аммана, стартовали с полнометражной приключенческой драмы «Пальма» Александра Домогарова — младшего. Кроме того, были показаны историческая драма «Француз» Андрея Смирнова и трагикомедия «Первый снег» Наталии Кончаловской.
Журналист газеты Jordan News отметил, что российское кино включает в себя прекрасно отснятые современные шедевры и отражает как состояние российской действительности, так и сущность русской культуры.
«Российский кинематограф поразил международную аудиторию неподдельной энергией и инновационным потенциалом. Будь то артхаусные ленты и независимые документальные фильмы или же традиционные блокбастеры, эти прекрасно снятые шедевры современного кино представляют собой чрезвычайно интересную возможность взглянуть на жизнь сегодняшней России и сущность её культуры. Становится всё очевиднее, что российское кино — это исключительная сила, с которой нельзя не считаться», — пишет Исра Радайде.
Внимание зрителей Юго-Восточной Азии, в частности Китая, в отличие от киноманов стран арабского мира, больше направлено на художественные картины спортивной тематики и документальное кино российского производства.
«Если говорить о Китае, то там большой интерес проявляется к фильмам о достижениях человека — спортивных и других. И документальное кино, если оно релевантное этим регионам, тоже вызывает интерес на рынках в том числе», — отметила Шалыто.
Кроме того, в 2022 году национальный оператор, продвигающий российские ленты на зарубежных кинорынках, в рамках фестиваля российского кино провёл кинопоказы в формате офлайн и онлайн в ряде стран СНГ и Латинской Америки — Кыргызстане, Азербайджане, Бразилии и Казахстане. В настоящее время онлайн-фестивали проходят в Туркменистане и Армении.
Более того, продвижению отечественной киноиндустрии способствует и участие российских компаний в различных международных мероприятиях. Так, в мае 2022-го, в ходе организованного телерынка в Дубае (DISCOP Dubai), российские кинокомпании обсуждали с зарубежными партнёрами не только экспорт контента, но и совместное производство, а в июне более 30 российских кинокомпаний приняли участие в международной выставке кино и телевидения Telefilm Vietnam в Хошимине (Вьетнам).
В интервью интернет-порталу «Российской газеты» Шалыто рассказала, что на азиатском кинорынке, где, кроме местных закупщиков, присутствовали и делегации из Южной Кореи, Малайзии, Сингапура, Филиппин, Китая, Индии и Таиланда, повышенный спрос возник на российские анимационные ленты.
Например, была успешно заключена сделка с вьетнамской компанией по продаже полнометражного приключенческого мультфильма «Бука. Моё любимое чудище», а права на мультсериал «Лунтик» находилась на стадии переговоров.
Шалыто в той же беседе отметила, что российская киноиндустрия продолжит «укреплять связи с Ближним Востоком», но также будет «активно работать со странами Латинской Америки», в частности с Бразилией и Мексикой.
«Несмотря на то что они находятся на другом континенте, ментально и культурно они нам близки. Сегодня мы видим желание укрепить диалог со стороны Бразилии и Мексики — это одни из важнейших кинорынков в регионе Латинской Америки», — заключила она.
Неделя российского кино в Бразилии проходила в июне как в формате онлайн, так и офлайн. В Сан-Паулу состоялись показы таких лент российских кинематографистов, как «Один вдох» Елены Хазановой, «Первый снег» Наталии Кончаловской, «Хочу замуж» Сони Карпуниной. Также зрители посмотрели документальную картину Андрея Тарковского — младшего «Андрей Тарковский. Кино как молитва» — об известном кинорежиссёре. В онлайн-формате были представлены сериал «Нежность» Анны Меликян, «Кто-нибудь видел мою девчонку?» Ангелины Никоновой, а также два фильма ужасов — «Ледяной демон» Ивана Капитонова и «Побочный эффект» Алексея Казакова.