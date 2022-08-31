Комедия от бурятских юмористов, «Календарь ма(й)я» и возвращение Кроненберга к боди-хоррору: главные кинопремьеры недели

В четверг, 1 сентября, в прокат выходит комедия участников юмористического трио из Бурятии «Чива 03» под названием «Бурятский час» об особенностях местных свадеб и отношении к дедлайнам. Сюжет российской картины «Преподы на всю голову» вращается вокруг двух спецагентов, внедрённых в элитную школу с целью разоблачения преступной группы. В экранизации фантастической повести Виктории Ледерман «Календарь ма(й)я» рассказывается о приключениях трёх школьников, оказавшихся в ловушке времени. Об этих и других новых кинопроектах — в материале RT.

«Бурятский час»

В комедии режиссёра, продюсера и актёра Чимита Жамьянова трое друзей отправляются на свадьбу к четвёртому, но вместо обычного торжества находят массу приключений. В процессе герои проверяют на прочность свою дружбу.

Завязка истории, подача и общий настрой картины вызывают ассоциации с «Мальчишником в Вегасе» с бурятским колоритом, а также наводят на мысли о попытке авторов конкурировать с кинопродукцией Comedy Productions — основными действующими лицами картины являются участники трио юмористов «Чива 03». Ранее они занимались в основном рекламными роликами, но в 2021 году «доросли» до большого экрана.

«Mнoгиe нaм пиcaли, пoдпиcчики, мoл, дaвaйтe, cнимитe бoльшyю кapтинy, пoлнoмeтpaжный фильм. Booбщe мы лёгкиe нa пoдъём peбятa. Taк пoлyчилocь: «Дaвaй cнимeм?» — «Дaвaй cнимeм», — рассказал Чимит Жaмьянoв в беседе с порталом «Аригус».

«Преподы на всю голову»

«Преподы на всю голову» — отечественная комедия о приключениях двух спецагентов, внедрённых в школу в качестве преподавателей. Их задача номер один — поймать преступников. Вместе с этим герои обретают новую профессию и, конечно же, ищут любовь.

Для исполнителей главных ролей Виктора Лебедева и Антона Белова эта картина стала первой в фильмографии, как и для режиссёра Андрея Явшица. Впрочем, послужной список второго режиссёра — Ерзии Ертлес — ненамного обширнее и, кроме «Преподов на всю голову», включает в себя короткометражку «Будущее, я люблю тебя».

«Календарь ма(й)я»

В экранизации одноимённой повести Виктории Ледерман рассказывается о фантастических приключениях трёх подростков. Во время школьной экскурсии к археологической находке главный герой мелом пишет дату поездки на древнем монолите, испещрённом таинственными символами. После этого ребята начинают проживать время задом наперёд, из будущего в прошлое.

Семейная картина, как и литературный первоисточник, показывает, как меняются характеры главных героев, столкнувшихся с волшебной загадкой и кажущейся невозможностью вернуть всё на круги своя — ведь для этого нужно стереть надпись с камня, а он в будущем.

«Скажу коротко — автор доволен. Режиссёр Виктория Фанасютина (она же сценарист) довольно бережно обошлась с текстом, оставив главную сюжетную линию и все ключевые моменты. К тому же в фильме просто фантастический актёрский состав: Фёдор Добронравов, Юрий Батурин, Равшана Куркова, Раиса Рязанова и молодые актёры-дебютанты. Когда я впервые попала на съёмочную площадку и увидела своих оживших героев, у меня был радостный шок — они были именно такими, теми самыми, какие изначально были у меня в голове. Это просто 100%-ное попадание в образы», — отметила Виктория Ледерман в интервью для ГТРК «Самара».

В июле 2022 года картина «Календарь ма(й)я» стала призёром кинофестиваля «В кругу семьи», получив награду в номинации «Лучший фильм» в детской программе.

«Чудовище» (Monstrous)

Режиссёр Крис Сивертсон («Все болельщицы умрут», «Я знаю, кто убил меня») представляет фильм ужасов о матери с ребёнком, которые селятся в уединённом доме. Рядом с домом, а позже и внутри начинает появляться некое мистическое существо, из-за которого жизнь героев оказывается под угрозой. Однако позднее «неожиданный» сюжетный твист переворачивает всё с ног на голову, превращая заявленный в трейлере мистический хоррор о таинственной сущности в психологический триллер о проблемах главной героини, пытающейся пережить тяжёлую утрату.

Среди достоинств картины — участие Кристины Риччи («Матрица: Воскрешение», «Сонная лощина», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе») и Сантино Барнарда («Страшные сказки: Город ангелов», «8-битное Рождество», сериал «Анатомия страсти») и аутентичный антураж США 50-х годов прошлого века.

«Преступления будущего» (Crimes of the Future)

Один из крупнейших представителей независимого кино канадский режиссёр Дэвид Кроненберг («Муха», «Выводок», «Оправданная жестокость») возвращается с новой картиной — повторяющей название его же второй полнометражной авторской работы производства 1970 года. Назвать новый фильм ремейком или переосмыслением нельзя: несмотря на некоторые совпадения (в частности — идея выращивания человеческим организмом новых органов фигурировала в ленте 1970 года), это совершенно разные истории, с разными идеями и посылом.

События нового фильма, отобранного в основную программу Каннского кинофестиваля, разворачиваются на фоне постапокалиптических декораций, в декадентском обществе, где люди благодаря ускоренной эволюции практически перестали чувствовать боль. В попытках получить новые ощущения и удовольствия они погружаются в пучину экспериментов.

Отдельные визуальные решения фильма Кроненберга кажутся данью уважения Хансу Рудольфу Гигеру, художнику, создавшему легендарного Чужого и одному из отцов «биомеханики», другие — уже философские — выступают своеобразным оммажем легенде хоррора Клайву Баркеру и его сенобитам (франшиза «Восставшие из ада»). Героиня Кристен Стюарт практически цитирует Баркера герою Вигго Мортенсена: «Сами знаете, хирургия — это новый секс».

«Преступления будущего» — это своеобразный фантастический фильм с элементами триллера, в котором идеи трансгуманизма переплетаются с присущим Кроненбергу эротизмом и эстетикой боди-хоррора. Но сможет ли это оценить массовый зритель, а не поклонник творчества режиссёра — вопрос открытый.