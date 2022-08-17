«Я готов сделать всё необходимое»: звезда «Флэша» Эзра Миллер сообщил, что проходит психиатрическое лечение

Скандально известный актёр Эзра Миллер, исполнитель роли Флэша в киновселенной DC, признался в психических расстройствах, принёс публичные извинения за своё неподобающее поведение и сообщил, что будет лечиться. Студия Warner Bros. поддерживает решение актёра, однако уже раздумывает о дальнейшей судьбе как самого Миллера, так и картины с его участием.

Звезда «Флэша» Эзра Миллер, погрязший в скандальных инцидентах, рассказал, что виной его непристойного поведения является психическая нестабильность. Об этом во вторник сообщило издание Variety, процитировав актёра. Пережив период интенсивного кризиса и осознав, что страдает от комплекса психических расстройств, Миллер приступил к лечению.

«Недавно у меня был период напряжённого кризиса, и теперь я понимаю, что у меня сложные психические расстройства. И я начал лечение», — заявил Миллер.

Он также принёс публичные извинения за своё неподобающее проведение.

«Хочу принести извинения всем, кто переживал и расстраивался из-за моего поведения в прошлом. Я готов сделать всё необходимое, чтобы вернуться к здоровому, безопасному и продуктивному периоду моей жизни», — заверил актёр.

Изрядно пополнившийся список правонарушений Миллера пока не повлиял на выход фильма Warner Bros. «Флэш», который находится в работе с 2014 года. Релиз ленты стоимостью в $200 млн назначен на лето 2023 года. Однако, несмотря на скандалы, в которых утопает звезда фильма, и недавно отменённый релиз «Бэтгёрл», главный исполнительный директор DC Дэвид Заслав не подтверждал отмену фильма.

После того как в начале августа Миллеру было предъявлено обвинение в краже с незаконным проникновением, дальнейшая судьба актёра в киновселенной DC довольно туманна: по данным Deadline, студия рассматривала альтернативное развитие событий в отношении актёра и фильма. Среди вариантов — перенос релиза фильма с больших экранов на HBO Max (стриминговый сервис), замена Миллера на другого артиста (что проблематично для студии, поскольку актёр играет нескольких персонажей в ленте и появляется практически в каждой сцене) и продвижение фильма в широком формате или же актёр останется в касте, но будет исключен из промоушена картины. Окончательный вердикт студией ещё не вынесен, однако Hollywood Reporter и Deadline утверждают, что, даже если картина выйдет в кинотеатрах 21 июня 2023 года, вероятнее всего, в будущих проектах DC Миллер в роли Флэша больше не появится.

Возвращаясь к последнему инциденту с актёром: полиция рапортовала, что Миллер проник в частную собственность в отсутствие хозяев дома и украл несколько бутылок алкоголя, что зафиксировали камеры наблюдения. Актёр обязан явиться 26 сентября в Верховный суд штата Вермонт. На следующий день после предъявления обвинений, 9 августа, кинофестиваль в Торонто исключил Миллера из пресс-релиза байопика «Далиленд» (Dalíland) с Беном Кингсли в главной роли. Картина была выбрана для закрытия 47-го фестиваля. Миллер в ленте исполнил роль молодого Дали. Продюсеры кинофестиваля никак не прокомментировали своё решение убрать имя актёра из бюллетеня.

Неправомерные выходки Миллера начались задолго до этого случая. В начале апреля 2020 года в соцсетях появился видеоролик, на котором актёр душил фанатку неподалёку от бара в Рейкьявике (Исландия). На семисекундном видео запечатлено, как вышедший из себя актёр со словами «Ты хочешь драться?» хватает девушку, ожидавшую с улыбкой шуточного боя, за горло и затем опрокидывает её на землю.

Видео, ставшее вирусным, побудило фанатов DC призвать Warner Bros. заменить Миллера Грантом Гастином, который исполняет роль Флэша в одноимённом сериале.

Спустя несколько месяцев после произошедшего инцидента, 22 августа 2020-го, Миллер вместе со сценаристом Кристиной Ходсон и режиссёром «Флэша» Андресом Мускетти появился на первом промо ленты, где они рассказали о концепции супергеройской мультивселенной в картине и путешествиях во времени. В октябре 2020-го Миллер представил первый тизер-трейлер фильма и заявил, что фанаты увидят его позже в кинотеатрах. Премьера фильма, назначенная тогда на июнь 2022-го, из-за пандемии была перенесена на ноябрь 2022 года.

Следующий инцидент, точнее, серия скандалов с участием Миллера произошла на Гавайях в марте 2022-го. Полиция приехала по вызову 19 марта из-за препятствования Миллером движению на шоссе неподалёку от прибрежного города Хило. Актёр отказывался сотрудничать с полицией и продолжал блокировать трафик. В конце того же месяца полиция арестовала Миллера из-за обвинений в хулиганстве и домогательстве — артист выкрикивал непристойности в караоке-баре в Гонолулу, а также отнял микрофон у поющей женщины и напал на мужчину, который играл в дартс. Попытавшись безрезультатно усмирить актёра, хозяин бара вызвал полицию. В итоге Миллер отделался залогом в размере $500 и был освобождён.

Однако позже, как передаёт Variety, пара, которая жила с Миллером в хостеле, подала иск о выдаче судебного приказа в отношении актёра. По их словам, вернувшись из караоке-бара, он ворвался в их спальню, угрожая расправой, и забрал паспорт жены и бумажник мужа.

© Кадр из фильма «Фантастические твари и где они обитают»

В апреле Миллер тоже не сидел без дела: 19 апреля 2022 года в сводках новостей на этот раз актёр фигурировал в деле по подозрению в нападении второй степени, а именно в умышленном причинении вреда. Инцидент произошёл в частной резиденции города Пахоа, где проводилась вечеринка. Рассердившись, Миллер швырнул стул и попал в 26-летнюю женщину, в результате чего у неё был порезан лоб. Такая реакция актёра последовала на просьбу покинуть помещение. Тем временем TikTok-блогер Миа Соланж, предполагаемая бывшая девушка актёра, написала, что Миллер «нехороший человек» и «абьюзер», обвинив его в жестоком обращении.

В начале июня 2022 года супружеская чета из индейской резервации Стэндинг-Рок Северной Дакоты запросила охранный судебный ордер от имени своей 18-летней дочери Токаты Айрон Айза в адрес Миллера. Актёр и Токата познакомились, когда артисту было 23 года, а девочке — 12. По словам родителей Токаты, Миллер негативно влияет на их ребёнка, так как из-за него девушка пристрастилась к запрещённым наркотическим веществам, включая ЛСД. Более того, Токата бросила частную школу Массачусетса, чтобы иметь возможность летать на съёмочные площадки к Миллеру. В иске сказано, что Миллер «прибегает к насилию, запугиваниям, угрозам, устрашению, паранойе, иллюзиям и наркотикам, чтобы контролировать подростка Токату».

Ещё один временный приказ о предотвращении домогательств был выдан судом против Миллера по просьбе матери 12-летнего ребёнка. Мать опасалась за своё чадо из-за неадекватного поведения актёра: однажды вечером Миллер поссорился с матерью подростка в доме их общего соседа.

В среду, 10 августа, служба защиты детей штата Вермонт сообщила, что не может найти мать и троих её детей, которые проживали на ферме Миллера. Но артист заявил, что семья несколько месяцев не появлялась на территории его владения. Власти штата заподозрили его в умышленном сокрытии местонахождения семьи и назначили слушание дела о пропаже женщины с детьми. Как сообщает Rolling Stone, Миллер помог 25-летней женщине с тремя малолетними детьми улететь с Гавайев без ведома их отца и поселил семью на своей ферме в Вермонте в середине апреля 2022-го.

Впервые Эзра Миллер дебютировал на большом экране в ленте «Выпускники» в 2008 году, затем в 2009-м он появился в семейной комедийной драме «Сити-Айленд» с Энди Гарсией и Джулианной Маргулис. Заметную роль актёр сыграл в 2012-м в картине «Хорошо быть тихоней», в 2016-м он появился в роли Флэша в ленте «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и в том же году — в приквеле франшизы о Гарри Поттере «Фантастические твари и где они обитают». Наибольшую популярность актёру принесла его роль в «Лиге справедливости Зака Снайдера».