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Дом да околица: тест RT о русских сёлах и деревнях

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RT
Одни российские посёлки и деревни известны своими народными промыслами, как село Гжель, на весь мир прославившееся росписью изделий из фарфора. Другие же населённые пункты становились ареной важных исторических событий, как, например, подмосковная деревня Крюково, где в 1941 году развернулись жесточайшие бои. Что вы знаете об известных деревнях и сёлах России? Проверьте себя с тестом RT.
Дом да околица: тест RT о русских сёлах и деревнях
  • Gettyimages.ru
  • © vnosokin

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