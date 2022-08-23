Миром правит любовь: о чём главные кинопремьеры недели

В четверг, 25 августа, на широкий экран выходят картины, основная тематика которых — любовь в самых разных её проявлениях. Героиня российской ленты «Лена и справедливость» будет бороться с несправедливостью ради любимого, а персонаж Филиппа Авдеева в фильме «Просточеловек» постарается понять женщину, которая родила его и бросила в роддоме. Норвежский фильм «Все ненавидят Йохана» познакомит зрителя с героем, который пронесёт первую любовь сквозь годы и преодолеет ради любимой полмира, а лента «Залёт» французского производства в очередной раз докажет, что все мамы примерно одинаковы, когда дело касается их детей. Фанатов франшизы «После» порадует выход четвёртой части «Долго и счастливо» с Хиро Файнс-Тиффином и Джозефиной Лэнгфорд в главных ролях.

«Лена и справедливость»

Режиссёрский дебют в полном метре Екатерины Вещевой отражает действительность российской глубинки, где мирно сосуществуют местные и приезжие гости. В центре истории — Лена — олицетворение сильной русской женщины. Только в пару себе она выбрала полную противоположность — мигранта Максуда. Ради него героиня и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдёт, точнее, в полицейский участок.

«Надеюсь, получится добрая и светлая картина о людях из провинции и о том маленьком мире, который окружает каждого человека», — цитирует слова режиссёра «Вокруг ТВ».

По сюжету Лена, продавщица небольшого магазина, мечтает сыграть свадьбу со своим возлюбленным,. Мужчина находится в стране нелегально, поэтому не может оформить российский паспорт и официально расписаться с невестой в ЗАГСе. Из-за правонарушений Максуд часто попадает в поле зрения блюстителей закона, а Лене каждый раз приходится его спасать. Общение с полицией для Лены становится делом обычным, ведь она жаждет искоренить эту вопиющую несправедливость.

В картине сыграли Анна Уколова («Земля Эльзы», «Географ глобус пропил»), Парвиз Пулоди («Операция «Мухаббат», «Братство»), Виталий Кищенко («Своя война. Шторм в пустыне», «На Луне»), Сабина Ахмедова («Каникулы строго режима», сериал «Медное солнце»), Николай Шрайбер («Капитан Волконогов бежал», «Аритмия») и другие.

«Это ансамблевое кино. Мы не мыслим его без прекрасных артистов и созданной ими энергии взаимодействия. Несмотря на серьёзные вопросы, затронутые в сюжете, это будет лёгкий комедийный фильм, сцены из которого могли бы произойти в любом городе России», — отметил генеральный продюсер картины Александр Швыдкой.

«Просточеловек»

В центре истории — молодой человек по имени Саша (Филипп Авдеев). Он ведёт обычную жизнь: работает в баре, встречается с девушкой и строит большие планы. Вот-вот Саша и Лора (Агата Муцениеце) должны переехать в Испанию, где их ждут подаренные родителями девушки квартира и бар. Однако размеренная жизнь Саши переворачивается вверх дном — он узнаёт местонахождение своей биологической матери (Чулпан Хаматова), которая 30 лет назад оставила его в роддоме. Саша проникается к ней симпатией, осознав, что жизнь мамы полна трудностей. Ему предстоит сделать выбор — уехать со своей возлюбленной в Барселону, в светлое будущее или помочь больной эпилепсией родственнице и узнать свои корни, оставшись в Москве.

Семейная драма от режиссёра Яны Юсуповой-Климовой знакомит зрителя с проблемой одиночества, которая шлейфом следует за людьми, выросшими сиротами. Идея картины возникла после общения режиссёра с подростками, оставшимися без родителей.

«Идея сценария родилась из моего опыта работы и наблюдения за подростками, которые остались без родителей. Мне кажется очень важным исследовать тему одиночества и сложной адаптации во взрослом мире ребёнка-сироты. Но кино не только об этом. Это кино о прощении. Кино о человеке, который несмотря ни на что, способен любить, и эта любовь оказывается превыше всего. Это кино о важности института семьи и о том, что необходимо помогать близким — какими бы они не были», — приводит слова режиссёра ленты портал «Работники ТВ».

К творческому тандему Авдеева («Лето») и Муцениеце («Красивая жизнь») присоединились Чулпан Хаматова («Доктор Лиза»), Евгения Симонова (сериал «Медиатор») и другие.

Съёмки картины проходили в исторической части Москвы и завершились в июне 2021 года.

«После. Долго и счастливо» (After Ever Happy)

Четвёртая часть серии фильмов «После» отражает кризис в отношениях Хардина (Хиро Файнс-Тиффин) и Тессы (Джозефина Лэнгфорд). С момента выхода первой ленты персонажи довольно повзрослели — Хардин больше не тот жестокий и угрюмый парень, в которого влюбилась простодушная и хорошая девочка Тесса. Как пара, они прошли через много трудностей, и их любовь только крепла. Но героиня устала играть роль спасительницы для Хардина. Боясь потерять себя и следуя за мечтой, девушка уезжает в другой город. Герой наконец дописывает свою книгу о его романе с Тессой и включает в неё новые подробности своей жизни.

Фильм снят по одноимённому роману Анны Тодд, которая первоначально выпустила «После» как фанфик, вдохновлённый артистом Гарри Стайлзом из популярного бой-бэнда One Direction.

«К тому времени, как мы перешли от книг к персонажу Хардина в сценарии, у меня не было необходимости вдохновляться (Гарри Стайлзом. — RT) или черпать вдохновение извне», — заявил Хиро Файнс-Тиффин изданию The Things.

За режиссуру и сценарий отвечала команда третьей части «После. Глава 3» — Кастиль Лэндон и Шэрон Сакс. Роли также исполнили Луиза Ломбард, Роб Эстес, Киана Мадейра и другие.

Известно, что планируется снять приквел к франшизе и продолжение четвёртой части. Мировая премьера первой главы состоялась 10 апреля 2019 года.

«Все ненавидят Йохана» (Alle hater Johan)

Действие трагикомедии вращается вокруг Йохана, последнего представителя семейства Гранде, которое известно своей любовью к пиротехнике. Рано потеряв родителей, мальчик воспитывался родственниками и рос не таким как все. Прослыв «белой вороной» на всю округу, герой грезит о соседской девушке Солвор, в которую влюблён с юности. В подростковом возрасте, желая впечатлить девушку, он устраивает взрыв, в результате которого Солвор едва не погибает. Йохан становится изгоем и уезжает в Америку. Много лет спустя герой возвращается на родину. Он надеется, что девушка простит его и примет его чувства.

Главную роль в ленте исполнил известный норвежский актёр Пол Сверре Валхейм Хаген. Российским зрителям он может быть знаком по ролям в картинах «Мутная вода», «Тайна семи сестёр» и «Кон-тики». Последняя лента была номинирована на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

Режиссёром выступил Халлвар Витсё, для которого лента является первой в полном метре. В 2014 году Витсё победил в номинации «Особое упоминание» Каннского кинофестиваля за короткометражный фильм «Да, мы любим». Сценарий к картине написал популярный норвежский прозаик Эрленд Лу, известный своими романами «Во власти женщины» и «Наивно. Супер».

«Залёт» (Le test)

В центре комедии французского сценариста и режиссёра Эммануэля Пулена-Арно — счастливая мать четверых детей Анна. По сюжету семейная идиллия нарушается, когда женщина случайно находит в мусорном ведре тест на беременность с двумя полосками. Героиня начинает собственное расследование. Под подозрение новоиспечённого детектива попадают все: от дочери-подростка и старшего сына, который встречается с несколькими девушками одновременно, до предполагаемой любовницы мужа.

Критики хвалят фильм за интересные, забавные диалоги и проработанность персонажей, а также саундтрек и отлично подобранный каст, особенно отмечают роль матери в исполнении Александры Лами.

Актриса известна по роли в ещё одной комедийной мелодраме «Махнёмся телами». Кроме того, в ленте задействованы Филипп Катрин («Аврил и поддельный мир») и Валери Крузе («Любовь с препятствиями»).

Автор издания Toute La Culture Оливия Ле Бойер пишет, что создатели ленты не стремятся вызвать смех зрителя любой ценой или сделать карикатуру на определённую категорию населения. Изящно написанный сценарий разрушает архетипы — яркая и смешная комедия открыто и по-доброму затрагивает определённые социальные проблемы, а спокойная и плавная атмосфера фильма придаёт ему большее очарование.

Идея картины принадлежит сценаристу Тибо Ванхюлле, который работал над лентой «Шахматист» с Жераром Депардье в центральной роли. К фильму «Залёт» он написал скрипт в соавторстве с режиссёром Пуленом-Арно и сценаристом Ноэ Дебре («Папина дочка»).