Портрет жены художника: тест RT о русской и зарубежной живописи
Истории любви художников и их муз вызывают не меньше интереса у публики, чем их творчество. Жёны выдающихся мастеров — русских и западноевропейских — часто были не только спутницами, подругами и возлюбленными, но и становились героинями их полотен. Сможете ли вы отличить, какой мастер изобразил свою супругу: русский или зарубежный? Проверьте себя с тестом RT.
- Кустодиев. Портреты жены с дочерью Ириной
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