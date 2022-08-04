Да в ней намёк: тест RT о русских сказочниках

Сказки бывают фольклорные и литературные (последние обычно основаны на народной традиции, но имеют конкретного автора). Расцвет авторской сказки пришёлся на XIX—XX века, когда были опубликованы «Конёк-горбунок», «Сказка о царе Салтане», «Золотой ключик, или Приключения Буратино» и многие другие. Их создатели стали классиками детской литературы. Что вы знаете о русских сказочниках? Проверьте себя с тестом RT.

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