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Да в ней намёк: тест RT о русских сказочниках

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RT
Сказки бывают фольклорные и литературные (последние обычно основаны на народной традиции, но имеют конкретного автора). Расцвет авторской сказки пришёлся на XIX—XX века, когда были опубликованы «Конёк-горбунок», «Сказка о царе Салтане», «Золотой ключик, или Приключения Буратино» и многие другие. Их создатели стали классиками детской литературы. Что вы знаете о русских сказочниках? Проверьте себя с тестом RT.
Да в ней намёк: тест RT о русских сказочниках
  • Legion-Media

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