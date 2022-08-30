Продолжение «Совдетства» и ироничный детектив о семье убийц: новые книги августа

В августе в продаже появилась вторая часть романа о детстве в Советском Союзе прозаика Юрия Полякова — «Совдетство 2. Пионерская ночь», в котором читатели вместе с главным героем проведут радостное лето. Сюжет нового ироничного детективного романа «Каждый в нашей семье кого-нибудь да убил» австралийского писателя и комика Бенджамина Стивенсона сфокусирован на специфичной семье Каннингем. Семейные странности есть также в произведении Джойс Кэрол Оутс — «Ночь, сон, смерть и звёзды». Об этих и других новых книгах — в материале RT.

Бенджамин Стивенсон, «Каждый в нашей семье кого-нибудь да убил» («Азбука-Аттикус»)

Автор детективного романа Бенджамин Стивенсон — не только писатель, но и популярный стендап-комик в Австралии. Роман «Каждый в нашей семье кого-нибудь да убил» — третий в творческой копилке писателя. Это смесь классического детектива в стиле Агаты Кристи и современного ироничного расследования, как в фильме «Достать ножи». Права на книгу были проданы в 20 стран, а компания HBO планирует экранизировать детективную историю в мини-сериал.

Главный герой книги — Эрнест Каннингем, он же является рассказчиком истории. Семья у Эрни очень специфичная — в полиции их фамилию знают уже хорошо. С большой неохотой герой едет в горный отель на встречу со своей семьёй. Поводом для совместного времяпрепровождения стал выход из тюрьмы старшего брата Эрни, Майкла, который сидел там за убийство.

И всё бы хорошо, но в снегу недалеко от отеля находят тело человека. Все подозрения сразу падают на Майкла. Чтобы отделаться от чувства вины за то, что когда-то сдал брата полиции, Эрнест начинает расследование. Однако по мере появления новых жертв герой начинает предполагать, что виновником может быть любой из его преступной семейки. Ему надо понять, кто всё-таки решил вспомнить прошлое.

В книге автор не обделяет никого из семьи Каннингем — читатель сможет подробно узнать о каждом из них.

«Майкл сидел в машине, опустив голову на руль. Я разрезал одинокий луч фары надвое, когда подошёл к капоту, чтобы постучать в окно водителя. Майкл вылез из машины. Лицо у него было серое.

— Тебе повезло, — сказал я, кивая на разбитую фару. — Люси тебя взгреет.

— Я кого-то сбил.

— Угу. — Я засыпал на ходу, но мозг всё равно отметил: он сказал «кого-то», а не «что-то». Как люди реагируют на такие новости? Откуда мне знать. Я решил, что поддакивать — это, вероятно, самое лучшее в такой ситуации.

— Парень. Я сбил его. Он сзади.

Тут сон мигом слетел с меня. Сзади?

— Что ты имеешь в виду, чёрт возьми?! Как это сзади?

— Он мёртв.

— Он на заднем сиденье или в багажнике?

— Какая разница?

— Ты пил?

— Немного. — Он замялся. Ну… чуть-чуть.

— На заднем сиденье? — я сделал шаг и потянулся к дверце, но Майкл выставил вперёд руку, и я замер. — Нужно отвезти его в больницу.

— Он мёртв.

— Не могу поверить, что мы спорим по такому поводу. — Я провёл рукой по волосам. — Майкл, да брось. Ты уверен?

— Никаких больниц. У него шея изогнута, как курительная трубка. И половина черепа вывернута наружу».

Бенджамин Стивенсон, «Каждый в нашей семье кого-нибудь да убил»

© «Азбука-Аттикус»

Любовь Баринова, «Кто ты будешь такой?» (АСТ)

«Кто ты будешь такой?» — роман о чистой любви, предательстве и злых помыслах. Это сложная и многослойная история с неожиданными поворотами и пугающими тайнами прошлого.

В центре сюжета — 20-летняя девушка Аля. Она мечтает встретить мужчину своей жизни, с которым испытает ту всепоглощающую и яркую любовь, о какой ей с самого детства рассказывала мать. Аля долгое время искала такие чувства, однако все попытки были неудачными.

Однажды она знакомится с актёром Макаром, который каким-то образом связан с событиями из детства Али. Между ними возникают сильные чувства. Однако со временем девушка осознаёт, что они с возлюбленным всего лишь детали плана, который принадлежит режиссёру и театральному гению Ивану Арсеньевичу Константиновичу. Он тот, кто умеет вытягивать из актёров и зрителей нужные ему эмоции, и последствия в виде разрушенных судеб его не заботят.

Любовь Баринова — автор романа «Ева», по которому снимается сериал. Писатель родилась в Ростове Великом, сейчас Баринова живёт в Москве.

«Несколько дней Аля никуда не выходила, лежала, глядя в потолок. Прислушивалась к звукам в коридоре — а вдруг Духов придёт? Хотя этого, конечно, не могло быть. Она поступила подло, ужасно, но не поступить так не могла.

Обычно, расставшись с кем-нибудь, она быстро справлялась с обидой и опустошением. Конечно, ещё некоторое время царапало внутри, но это совсем не мешало жить, даже напротив, от приглушённой тихой боли мир казался более желанным и прекрасным. В этот раз всё шло не так. Силы иссякали стремительно, точно в Але, как в корабле, открылась невидимая течь. Казалось, она разучилась делать всё, что умела и любила. Пропали желания, кроме одного — прижаться к Духову, вдохнуть знакомый запах его лосьона. Она то лежала, то часами стояла у окна, глядя на пустую футбольную площадку. Лето, все, кто мог, разъехались».

Любовь Баринова, «Кто ты будешь такой?»

© АСТ

Карстен Себастиан Хенн, «Служба доставки книг» (МИФ)

Роман «Служба доставки книг» может понравится поклонникам таких произведений, как «Вторая жизнь Уве» Фредрика Бакмана и «Дневник книготорговца» Шона Байтелла.

Главный герой романа — пожилой продавец из книжного магазина Карл Кольхофф. Он каждый день разносит книги покупателям домой. Всем клиентам он даёт имена из известных произведений литературы — Геркулес, мистер Дарси, Фауст и так далее. И для каждого из них Карл выбирает особенные книги.

Так размеренно проходит каждый его день — в прогулках по одному и то му же маршруту и книгах. Но однажды на его пути встречается своенравная девочка по имени Шаши, которая рушит ежедневный ритуал и становится компаньоном мужчины. Эта встреча переворачивает жизнь обычного продавца с ног на голову. Он понимает, что в этом мире не обойтись без дружбы и взаимопонимания.

Карстен Себастиан Хенн написал трогательную историю, в которой есть радость и боль, слёзы и смех, книги и прогулки, взрослые и дети.

«Шаше было очень любопытно познакомиться с монахиней. Она хотела бы знать, едят ли они что-нибудь кроме просфор, носят ли под чепцом волосы (и какой они обыкновенно длины) и существуют ли специальные пижамы для монашек. Вопрос о том, обязательно ли всё должно быть вымыто святой водой, она решила всё же приберечь. Но ещё один так и вертелся на языке.

— А это правда, что тебе совсем нельзя выходить замуж, если ты монахиня?

— Я уже замужем.

— Ого! А Бог об этом знает?

Амариллис засмеялась.

— Бог и есть мой жених.

— Значит, твой жених живёт совсем далеко.

— Почему же? Небеса прямо над нами.

— Да, само собой. Но ведь ты не умеешь летать.

Она взглянула на обитель Амариллис:

Или всё-таки?..

— Я никогда не пробовала.

— Стоит попробовать. Если ты невеста Бога, ему ведь хотелось бы, чтобы ты была рядом с ним.

— Все монахини — его невесты.

— Я думала, у человека может быть только одна жена. — Потом Шаша кивнула, потому что поняла. — Он же Бог. Конечно же, ему не обязательно придерживаться своих же правил».

Карстен Себастиан Хенн, «Служба доставки книг»

© МИФ

Джойс Кэрол Оутс, «Ночь, сон, смерть и звёзды» («Азбука-Аттикус»)

У Маккларенов произошла неудача: отец семейства, бывший мэр небольшого городка в штате Нью-Йорк Джон Эрл Маккларен, был избит местной полицией, после чего впал в кому и умер. Эта трагедия станет настоящим испытанием для всех Маккларенов, вынесет наружу секреты семьи и психологические травмы.

Старший сын Джона Эрла готов во что бы то ни стало добиться справедливости и призвать к ответу виновных, одна из дочерей морально не может выдержать случившегося, вторая ищет утешения в научной работе, а младший сын полностью погружается в искусство и творчество. И если реакции детей достаточно очевидны, хоть и разнообразны, то вдова шокирует своим поведением. После смерти главы семейства всё в доме осталось прежним, кроме тех, кто в нём проживают.

Джойс Кэрол Оутс неоднократно была финалистом Пулитцеровской премии, а также лауреатом Национальной книжной премии США.

Критики хвалят писательницу за острые диалоги, яркие портреты, а также за изобретательность, с которой Оутс подходит к своим романам.

«Братец, кажется, переместился к боковой двери, ведущей в кухню.

Беверли? Это я, Вирджил… Голос почти неразличим.

Её посетила дикая мысль: что, если Вирджил «отвязался»? Сейчас в Америке много таких «отвязанных». Вдруг он пришёл с оружием, чтобы её застрелить… Может, дзен-буддист и миролюбец взорвался изнутри и превратился в потенциальную убийцу.

Бев’ли? Х’лло?

Ещё несколько секунд, и стук прекратился.

Она напряжённо вслушивалась, но слышала только, как стучит кровь в ушах.

Это безопасно? Выйти из ванной?

Брат точно не ворвался в дом? Может, уже поднялся на второй этаж и где-то рядом её подкарауливает?

Никого! Какое облегчение.

В окно она увидела, как жёлтенький Вирджил уезжает на велике. Угроза как внезапно возникла, так же и пропала.

Руки трясутся! Ну зачем она…

Зачем пряталась от брата, который в ней нуждался… хотел ей сообщить что-то важное…

— Зачем?»

Джойс Кэрол Оутс, «Ночь, сон, смерть и звёзды»

© «Азбука-Аттикус»

Юрий Поляков, «Совдетство 2. Пионерская ночь» (АСТ)

Новый роман Юрия Полякова — это продолжение вышедшего в прошлом году произведения «Совдетство. Книга о светлом прошлом», ставшего бестселлером.

Во второй части истории о детстве советского ребёнка читатели снова встретятся с мальчишкой Юрой Полуяковым. Как отмечает сам писатель, это книга о лете в Советском Союзе, о времени, когда сам Поляков был ребёнком, носил пионерский галстук и отдыхал в лагере «Дружба».

Вместе с главным героем читатели вновь погрузятся в бесконечно длинное лето, посетят дедушку в волжской глухомани, погреются у костра, влюбятся в самую красивую девочку третьего отряда Ирму, а также прогуляются по Москве 1968 года и сходят на пикник с семьёй в Измайловский парк.

Автор романа Юрий Поляков — популярный прозаик, публицист, драматург и поэт. Среди его произведений — «Сто дней до приказа», «Козлёнок в молоке», «Гипсовый трубач», «Детектор патриотизма», «Грибной царь» и многие другие.

«Вокруг с гиканьем по накатанному насту снуют лыжники всех возрастов, снег пахнет свежими огурцами и мазью, её наносят на полозья в зависимости от погоды. У Башашкина в рюкзаке целый набор брусочков в разноцветных обёртках, на которых указана температура от плюсовой до лютого минуса. Мы снимаем защитные мешки с острых изогнутых концов и старательно натираем лыжи, особенно тщательно под пяткой, и, наконец, встав друг за другом по росту, стартуем. Колкий холод бьёт в лицо, изо рта валит пар, а по телу разливается радость ритмичного движения. Если за спиной раздаётся возглас «хоп!», надо посторониться, пропустив настоящего спортсмена. На нём обычно надета синяя обтягивающая олимпийка, круглая шапочка, высокие шерстяные гетры, а на груди и спине красуется чёрный номер, нарисованный на белых матерчатых квадратах, соединенных верёвочками на бантиках.

Примерно через час мы останавливаемся передохнуть. Батурин высматривает ровный пенёк в стороне от оживлённой лыжни, снимает с плеч рюкзак, достает оттуда бутерброды, термос и пластмассовые стаканчики. Мы перекусываем, запивая еду горячим чаем, а дядя Юра, озираясь вокруг, шумно дышит, уверяя, что такой воздух надо гнать на экспорт за валюту, и грустно повторяет:

— Природа шепчет!»

Юрий Поляков, «Совдетство 2. Пионерская ночь»

© АСТ

Наталья Ильина, «Пока ты здесь» (МИФ)

Наталья Ильина в новом романе пишет о девушке, которая пытается вспомнить своё прошлое. В своём блоге на LiveLib литератор призналась, что идея книги родилась из её небольшой повести, которая была опубликована в интернете. Автор не хотела прощаться со своими героями, поэтому решила посвятить им полноценный роман.

Молодая особа просыпается в тёмном, незнакомом ей месте. Она не помнит ни своего имени, ни происхождения и тем более не знает, где находится. Её прошлое покрыто тайной, и ей необходимо вспомнить абсолютно всё, пока солнце вновь не спрячется за горизонтом. Иначе тьма опять поглотит девушку. Читатель вместе с героиней по крупицам будет собирать её историю и узнает, как она оказалась в этом страшном месте, сможет ли спасти друга и удастся ли ей самой выжить.

Эта таинственная история, где мистика переплетается с реальностью, написана для молодёжной аудитории и понравится фанатам романов «Милые кости» Элис Сиболд и «Если я останусь» Гейл Форман.

«Пока ты здесь» — не первая Young Adult книга автора. Её ранняя работа «Пока дышу» в 2019 году победила на международном конкурсе «Подросток N» от портала «Лабиринт» и издательства «КомпасГид».

«— У меня часы встали, — прервала Дина молчание, когда перекрёсток с мигающим светофором остался далеко позади.

— Здесь часы не ходят. Никакие. Я проверял.

— Что здесь ещё не так?

Она пробежала глазами по ближайшей вывеске. Вывеска как вывеска.

— Много что, но тебя это не должно беспокоить. Лучше следи за солнцем.

— Зачем?

Дина оглянулась. Мутный диск, зависший на уровне средних этажей между двух одинаковых кирпичных «точек», ещё не добрался до кромок их высоких крыш.

— У тебя есть только этот день. Не успеешь вспомнить и поймать последний луч — пропадёшь.

— Не поняла. Ты же не пропадаешь?

— Я — нет. И в этом нет ничего хорошего. Я здесь такой не один. Некоторые совсем потерялись. Некоторые, как я, пытаются понять. А кое-кто... Тебе это не нужно».

Наталья Ильина, «Пока ты здесь»

© МИФ

Марк Миллер, «Полночь! Нью-Йорк» («Азбука-Аттикус»)

Парижанка Лоррен Демарсан, 35-летний пиар-агент и настоящая ценительница искусства, любит Францию, но Нью-Йорк её поистине завораживает. Она улетает в этот мегаполис ради карьерного повышения. Предстоящий перелёт радует героиню ещё и тем, что она уедет подальше от неизвестного психа, который шлёт ей письма с угрозами — незнакомец знает её адрес и подробности жизни.

В то же время Лео, талантливый художник из Нью-Йорка, выходит на свободу после трёх лет тюрьмы, куда он попал за подделку картин великих мастеров. Однако на воле ему не будет покоя: разгневанные покупатели жаждут его проучить.

Судьба сводит Лоррен и Лео, они влюбляются. Впереди их ждут множество тайн, опасных интриг, угроз и неприятностей. При этом герои не знают, что их жизни уже переплетались много лет назад.

«Лоррен затаила дыхание: по стене, бесшумно скользя, приближалась тень. По наитию она сочла её угрожающей, погасила свет и пригнулась, оставив узкое поле обзора.

Силуэт замер у входа в тёмный офис DB&S. Незваный гость наблюдал. Не охранник — они носят форму, и он бы зажёг свет. Лоррен съёжилась за деревянной частью перегородки, а через 40 секунд, когда она решила высунуть нос, тип уже исчез. Теперь он открывал дверь в другом конце коридора. Кровь застучала в висках — она узнала обидчика из Центрального парка.

Мы одни… Он ничего не найдёт и вернётся сюда… Он знает, что я в здании… знает, на каком этаже я работаю…

Лоррен вспомнила, что офис открылся меньше недели назад и доску с названием ещё не повесили, потому-то он и ищет по всему коридору.

У неё схватило живот, она потянулась дрожащей рукой за телефоном, нажала на кнопку.

— Слушаю… — ответил охранник из холла.

Лоррен прошептала свою фамилию и название компании.

— Кто-нибудь проходил мимо вас за последние пять-десять минут?

— Да. Мужчина. У него был бейдж, он сказал, ему назначено. В чём дело? Что-то случилось?

— Этот человек сообщил, с кем именно он встречается?

Охранник сверился с журналом:

— Подождите… Да… вот… он назвал вашу фамилию».