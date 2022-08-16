Поиски убийцы в чужих снах и нападение огромной акулы: о чём киноновинки этой недели

В четверг, 18 августа, состоится премьера мистического триллера «Ночной режим. Фильм», в котором Андрей Мерзликин будет помогать Павлу Табакову исследовать чужие сны, чтобы доказать свою невиновность в убийствах. За истину герою предстоит заплатить высокую цену. Кроме того, на большие экраны выйдут продолжение криминальной драмы «Барон», где агенту под прикрытием Батыру придётся «служить» новому наркобарону для раскрытия всего картеля, и британский хоррор «Челюсти. Столкновение» о друзьях, ставших мишенью акулы.

«Ночной режим. Фильм»

Сюжет мистического триллера Андрея Либенсона («Тот, кто гасит свет», «Кома») сфокусирован на молодом популярном фотографе Романе Белове, который попадает в тюрьму на пожизненный срок за убийство четырёх человек. Роман в панике — он знает, что не смог бы никого убить, но в то же время не помнит, что было в ту ночь.

В тюрьме во сне к нему приходит некий Учитель и предлагает помочь вспомнить всё, что произошло, и узнать, кто его подставил. Странный незнакомец поможет Роману проникнуть в чужие сны, но взамен фотограф отдаст часть жизни.

Главные роли в ленте исполнили Андрей Мерзликин («Брестская крепость», «Триггер», «Бумер») и Павел Табаков («Доктор Лиза», «Молодой человек»).

«Я играю своего рода мудрого мистификатора. Он пережил немало потрясений, но тяготы закалили его, сделали сильнее и сдержаннее. Техника осознанных сновидений для него — это не только возможность отчасти контролировать свою жизнь, но и способность исправлять ошибки, допущенные в прошлом. Отдельно хочется отметить работу вместе с Павлом Табаковым, с теплотой вспоминаю наш тандем, играть вместе с ним мне очень понравилось», — рассказал Андрей Мерзликин.

«Челюсти. Столкновение» (Shark Bait)

В центре сюжета нового хоррора об акуле-убийце — пятеро молодых людей, отдыхающих в Мексике. Они веселятся и пытаются сделать всё, чтобы запомнить эту поездку, — даже угоняют два гидроцикла и уплывают в открытое море. Там герои сильно разгоняются и сталкиваются, в результате один гидроцикл тонет, второй — не заводится. Друзья оказываются посреди открытого моря без связи, средств передвижения и с раненым товарищем, чья кровь привлекает внимание огромной акулы. С этого момента начинается настоящий кошмар.

В актёрский состав фильма вошли Холли Эрл («Ван Гог. С любовью, Винсент»), Малачи Пуллар-Латчмен («Жители Ист-Энда»), а также Катрин Ханней («Врачи»), Томас Флинн («Бриджертоны») и другие. Режиссёром выступил Джеймс Нанн, ранее работавший над такими проектами, как «Небоскрёб смерти», «Хулиганы 3» и т. д.

По словам исполнительного продюсера ленты Эла Мунтяну, у картины «Челюсти. Столкновение» есть шансы на успех благодаря неожиданным поворотам в сюжете.

«Голодная акула и студенты — что ещё вам нужно? Однако самое сложное — сказать что-то по-настоящему свежее в этом жанре. Мы считаем, что фильм «Челюсти. Столкновение» с его неожиданными сюжетными поворотами просто запрограммирован на то, чтобы стать следующим тайным удовольствием, которое играет на желании каждого не быть съеденным», — отмечает Эл Мунтяну.

«Барон. Возвращение»

Кинематографисты из России и Узбекистана сняли продолжение криминальной драмы «Барон». Режиссёром обеих лент выступил Рустам Сагдиев.

В сиквеле раскроется история агента Батыра, вынужденного продолжать работать под прикрытием даже после операции по изъятию героина и смерти местного наркобарона, которому герой «служил» долгое время. Он знакомится с афганцем Сулеймани, который поставляет наркотики в страны Средней Азии, Кавказа и России. Теперь Батыру придётся «работать» на нового барона, чтобы раскрыть главных фигур наркокартеля.

Роли в картине исполнили Павел Прилучный, Андрей Смоляков, Игорь Лифанов, Виктор Вержбицкий, Виктория Толстоганова и другие.

Как отметил режиссёр, в ленте появятся журналисты Евгений Поддубный и Антон Степаненко, которые сыграют самих себя.

«В фильме будет представлен яркий эпизод, где один из журналистов будет находиться в зоне военных действий в Сирии, а другой — в студии редакции новостей. Именно через героев будет отражена масштабность войны, также будет показан профессионализм работы журналистов, которые непосредственно на месте освещали реальные события, происходящие во время боевых действий», — цитирует Рустама Сагдиева агентство Podrobno.uz.

Съёмки фильма проходили в России, Узбекистане и Турции.