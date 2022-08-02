военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Шереметьево или в Шереметьеве: тест RT о склонениях географических названий

Короткая ссылка
RT
Склонение топонимов — непростая тема в русском языке. В нём нет единого правила относительно названий городов (как иностранных, так и российских), рек и озёр, островов, станций, аэропортов и других географических наименований, а также есть немало исключений. Одни топонимы склоняются, другие нет, а третьи допустимо как склонять, так и не склонять. Так как же правильно: в Шереметьево или в Шереметьеве? Проверьте свои знания с тестом RT.
В Шереметьево или в Шереметьеве: тест RT о склонениях географических названий
  • Gettyimages.ru

Тест подготовлен совместно с Telegram-каналом «Орфосвинство и идиомаркетинг».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в ТамТам, чтобы быть в курсе важных новостей
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить