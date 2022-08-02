В Шереметьево или в Шереметьеве: тест RT о склонениях географических названий
Склонение топонимов — непростая тема в русском языке. В нём нет единого правила относительно названий городов (как иностранных, так и российских), рек и озёр, островов, станций, аэропортов и других географических наименований, а также есть немало исключений. Одни топонимы склоняются, другие нет, а третьи допустимо как склонять, так и не склонять. Так как же правильно: в Шереметьево или в Шереметьеве? Проверьте свои знания с тестом RT.
- Gettyimages.ru
Тест подготовлен совместно с Telegram-каналом «Орфосвинство и идиомаркетинг».
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