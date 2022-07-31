Наследие старины: тест RT о памятниках допетровской России

Допетровская история России включает в себя разные этапы, которые отличались друг от друга не только политическими событиями, но и развитием культуры. С тех времён осталось множество памятников: крепости, кремли, церкви, монастыри — бывшие культурные и политические центры, оборонительные сооружения и святыни. Что вы знаете о них? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

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