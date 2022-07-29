Вокруг Земли: тест RT о кругосветных путешественниках

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RT
В 1803—1806 годах на шлюпах «Нева» и «Надежда» русские мореплаватели Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский совершили первое в истории России кругосветное плавание. После него российские моряки провели ещё ряд подобных экспедиций. При этом их походы были не первыми в мире — английские, испанские, французские мореходы уже покоряли пространства Мирового океана. Сможете ли вы отличить биографии и достижения русских мореплавателей от иностранных? Проверьте себя с тестом RT.
Вокруг Земли: тест RT о кругосветных путешественниках
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