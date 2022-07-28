«Человек, который сдвинул Землю»: в сети вышел тизер фильма «Оппенгеймер»

В сети вышел официальный тизер фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер» с Киллианом Мёрфи в роли выдающегося учёного и «отца атомной бомбы» Роберта Оппенгеймера. В картине также снялись Мэтт Дэймон, Роберт Дауни — младший, Эмили Блант, Гари Олдман, Флоренс Пью. Мировая премьера фильма намечена на 21 июля 2023 года.

В сети вышел первый официальный тизер фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер». В ролике чёрно-белые кадры с главным героем, который сначала появляется на экране один, а после — в сопровождении журналистов, перемешиваются с яркими взрывами.

Роль американского физика Роберта Оппенгеймера исполнил Киллиан Мёрфи. Также в ленте задействованы Мэтт Дэймон (руководитель Манхэттенского проекта Лесли Гровс), Роберт Дауни — младший (председатель Комиссии по атомной энергии США Льюис Штраус), Эмили Блант (жена главного героя Кэтрин Оппенгеймер), Джош Хартнетт (американский учёный Эрнест Лоуренс), Гари Олдман, Рами Малек, Флоренс Пью, Кеннет Брана и другие. Бюджет картины оценивается примерно в $100 млн.

В начале тизера звучит голос Кэтрин, которая говорит Оппенгеймеру: «Мир меняется, трансформируется. Настал твой момент», а затем Штраус в исполнении Дауни — младшего называет Оппенгеймера «человеком, который сдвинул Землю».

Тизер построен таким образом, что он циклически транслируется в потоковом режиме, а на экране в обратном порядке отсчитывается время до мировой премьеры фильма — 21 июля 2023 года.

Кристофер Нолан приступил к съёмкам «Оппенгеймера» в начале 2022 года. Байопик повествует об истории «отца атомной бомбы» Роберте Оппенгеймере, который работал над Манхэттенским проектом по разработке ядерного оружия.

Компания Universal ранее охарактеризовала фильм как эпический триллер о загадочном человеке, который должен подвергнуть мир риску уничтожения во имя его спасения.

Исполнитель главной роли Киллиан Мёрфи ранее признался в интервью The Guardian, что тщательно готовился к роли и изучал много литературы по теме.

«Меня интересует этот человек и то, как (изобретение атомной бомбы. — RT) влияет на человека. Что касается механизмов всего этого, то это не для меня, у меня нет подходящих интеллектуальных способностей, чтобы понять их, но эти противоречивые персонажи вызывают огромный интерес», — отметил Мёрфи.

Ранее актёр уже неоднократно работал вместе с Кристофером Ноланом. Он снялся в его трилогии о Бэтмене, а также в блокбастерах «Начало» и «Дюнкерк». Мёрфи признавался, что он готов работать с режиссёром в любых форматах.

«Ради Криса я всегда появлюсь, независимо от того, какой величины будет роль. Крис позвонит мне, и я тут как тут», — заявил он.

Американский Прометей

За основу фильма, одним из сценаристов которого стал Нолан, взята книга американского писателя Кая Берда и историка Мартина Шервина «Американский Прометей: Триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера». Книга получила Пулицеровскую премию.

Картина снята в формате IMAX на плёнки с высоким разрешением — 35 и 70 мм. Съёмки проходили в Нью-Мексико на специально оборудованной территории. В качестве оператора Нолан привлёк Хойте Ван Хойтему, который работал над картинами «Интерстеллар», «Дюнкерк» и «Довод». Музыку к фильму написал Людвиг Горанссон («Веном», «Довод»).

«Оппенгеймер» — первый биографический фильм Кристофера Нолана. Ранее постановщик пытался написать сценарий о предпринимателе Говарде Хьюзе и даже рассматривал на главную роль Джима Керри, но релиз фильма Мартина Скорсезе «Авиатор» заставил его передумать.

Роберт Оппенгеймер родился 22 апреля 1904 года в Нью-Йорке. Он получил докторскую степень в возрасте 22 лет в Гёттингенском университете, после чего будущий основатель американской школы теоретической физики первым предположил существование чёрных дыр и сделал важные открытия в области ядерной и квантовой физики.

В 1942 году Оппенгеймера назначили научным руководителем Манхэттенского проекта. С его подачи была построена Лос-Аламосская национальная лаборатория в Нью-Мексико, где лучшие умы страны разрабатывали ядерное оружие. Созданные под его руководством атомные бомбы были сброшены на японские города Хиросиму и Нагасаки.

После окончания Второй мировой войны Оппенгеймера назначили председателем генерального консультативного комитета Комиссии по атомной энергии США, однако вскоре он был отстранён от должности и лишён доступа к секретным данным из-за обвинений в нелояльности к американской политике и шпионаже в пользу Советского Союза. Поводом послужило выступление Оппенгеймера против создания водородной бомбы.

Факт шпионажа не был доказан, а позднее власти реабилитировали его. Последние 20 лет жизни Оппенгеймер возглавлял Институт перспективных исследований в Принстоне.