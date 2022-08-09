Легенды в «Орлёнке», сказка в Версале и экстрим на радиобашне: о чём главные кинопремьеры недели

В четверг, 11 августа, на экраны выходит фильм «Русалка и дочь короля» с Пирсом Броснаном. В картине Шона Макнамары немолодой французский монарх задумывается о вечной жизни. О вечных ценностях размышляют авторы ленты отечественного производства «Легенды Орлёнка», где сказка становится явью. В фильме британского режиссёра Скотта Манна «Вышка» герои окажутся в смертельной опасности в результате беспечности и погони за адреналином, а в проекте «Форсаж. Китайский дрифт» команда автогонщиков попытается вернуть былую славу в борьбе с сильными соперниками.

«Легенды Орлёнка»

Действие ленты разворачивается в детском лагере «Орлёнок», жизнь гостей которого наполнена интересными традициями и мифами. Новоприбывшие ребята оказываются в центре древней легенды о семи старцах. Один из них, заточённый в камень, оживает благодаря детям, а вместе с ним пробуждается волшебство. На пути к разгадке тайны героев ожидает множество препятствий — им предстоит в том числе пройти испытание на стойкость и проверку на доверие.

По словам генерального продюсера Ларисы Преториус, цель фильма — помочь детям поверить в себя и свои силы, а также приобщить их к истории и культуре страны.

Съёмки стартовали в 2020 году на территории Всероссийского детского центра «Орлёнок» в Краснодарском крае. Роли вожатых исполнили Елизавета Арзамасова («Папины дочки», «Напарник»), Елена Манакова («Северный ветер», «Холодные берега. Возвращение») и Станислав Бондаренко («Ищу тебя», «Верни мою любовь», «Непридуманная жизнь»). Режиссёром картины выступила Ольга Беляева («Тайна тёмной комнаты»), а сценарий написал дебютант Валентин Преториус.

«Русалка и дочь короля» (The King's Daughter)

«Русалка и дочь короля» — экранизация романа Вонды Макинтайр «Луна и солнце» 1997 года. Сюжет строится вокруг Мари-Жозеф (Кая Скоделарио), воспитанницы монастыря, которая не знает, что она — дочь монарха. Героиня попадает во дворец «короля-солнца» Людовика XIV (Пирс Броснан). Мари-Жозеф обнаруживает в подземном озере Версаля необычное существо — русалку. По мнению духовного наставника короля (Уильям Хёрт), она обладает живительной силой, которая способна одарить бессмертием, чего так страстно желает Людовик. Но этим планам помешает Мари-Жозеф — она сближается с русалкой и восстаёт против монарха ради освобождения морского создания.

Несмотря на фэнтезийный сюжет и атмосферу прошлого, лента получилась довольно современной — как минимум в изображении героев.

«Из персонажей так и лезут замашки XXI века, и выглядят они так, словно им место в Instagram*, а не при французском королевском дворе XVII века. Скандальный роман и коварный план создают почву для кульминационной экшен-сцены с как раз нужным градусом приключенческого действа. Всегда приятно посмотреть, как напыщенные персонажи получают по заслугам, даже если перед этим придётся потерпеть банальный сценарий. Посыл картины непривычно прост: когда знаешь, что правильно, то так и поступай», — написал о фильме автор портала Shadows on the Wall Рич Клайн.

Съёмки картины проходили в том числе в самом Версале (Франция) и Мельбурне (Австралия). В роли рассказчика — оскароносная Джули Эндрюс («Звуки музыки»).

«Вышка» (Fall)

По сюжету, Бекки — альпинистка и любительница экстрима — впадает в депрессию после того, как её муж падает со скалы и погибает. Поддержать подругу приезжает Хантер. Она уговаривает Бекки встретиться лицом к лицу со своими страхами и вновь испытать прилив адреналина от любимого занятия. Подруги решают взобраться на заброшенную радиобашню высотой 600 метров, но всё идёт не по плану — в результате обрушения части конструкции они оказываются на вершине без связи и практически без припасов. Теперь им предстоит нелёгкая борьба за выживание.

Роли в ленте исполнили Грэйс Фултон («Шазам!», «Проклятие Аннабель: Зарождение зла»), Вирджиния Гарднер («Беглецы», «Как избежать наказания за убийство»), Джеффри Дин Морган («Сверхъестественное», «P.S. Я люблю тебя») и другие.

«Форсаж. Китайский дрифт» (Chi zha feng yun)

Сюжет картины тайваньского производства вращается вокруг гоночной команды «Львы», которая после гибели своего лучшего спортсмена рискует проиграть в предстоящем чемпионате. К экипажу присоединяются амбициозная гонщица и мастер по виртуальным гонкам. Реальные автогонки становятся настоящим испытанием для геймера, а нервы Лили всё время испытывает на прочность спортсмен из конкурирующего экипажа.

Одну из центральных ролей исполнил Цао Юйнин — профессиональный игрок в бейсбол, участвовавший в международных соревнованиях. Он вплотную занялся работой в кино после того, как снялся в фильме о бейсболистах «Кано».

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