Выдумка или история? Тест RT о былинах и летописях

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RT
Одним из главных источников по истории Древней Руси называют летописи, в которых по годам фиксировались все происходившие события. Эти же происшествия и явления находили своё отражение в фольклоре. Самая известная часть древнерусского народного творчества — былины. Сможете ли вы отличить отрывок из летописи от цитаты из былины? Проверьте себя с тестом RT.
Выдумка или история? Тест RT о былинах и летописях
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