Слово женщинам: тест RT о русских и иностранных поэтессах

При словосочетании «женская поэзия» большинству на ум придут два имени: Анна Ахматова и Марина Цветаева. Однако история литературы и русской, и зарубежной знает множество достойных имён: некоторые из них известны каждому, а другие оказались почти забыты. Сможете ли вы по строчке угадать, чьё стихотворение перед вами: русской или иностранной поэтессы? Проверьте свою эрудицию и языковое чутьё с тестом RT.

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