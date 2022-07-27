Слово женщинам: тест RT о русских и иностранных поэтессах
При словосочетании «женская поэзия» большинству на ум придут два имени: Анна Ахматова и Марина Цветаева. Однако история литературы и русской, и зарубежной знает множество достойных имён: некоторые из них известны каждому, а другие оказались почти забыты. Сможете ли вы по строчке угадать, чьё стихотворение перед вами: русской или иностранной поэтессы? Проверьте свою эрудицию и языковое чутьё с тестом RT.
- Gettyimages.ru
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