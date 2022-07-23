Повелители нот: тест RT о русских композиторах ХХ века
ХХ век радикально изменил общественные настроения и культуру. Это сказалось в том числе и на музыке: появлялись новые стили, направления и инструменты. Всё это заставляло композиторов по-новому подходить к музыкальному искусству, экспериментировать, находить другие методы воплощения творческих идей и концепций. Что вы знаете о русских и советских композиторах ХХ века? Проверьте себя с тестом RT.
- Gettyimages.ru
- © PhotoAlto / Laurence Mouton
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