Знак отличия: тест RT о наградах России и мира
Во все времена власти награждали наиболее выдающихся военнослужащих и гражданских деятелей орденами и медалями. Многие из этих знаков отличия широко известны — орден Святого Георгия, орден Ленина или медаль «За отвагу». Некоторые из них настолько прочно ассоциируются с Россией, что их ни с чем не перепутать. Но есть и такие отечественные награды, которые по названию можно принять за иностранные. Сможете ли вы определить, какие ордена и медали появились в России, а какие — за рубежом? Проверьте себя с тестом RT.
- РИА Новости
- © Кирилл Каллиников
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