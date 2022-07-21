Знак отличия: тест RT о наградах России и мира

Во все времена власти награждали наиболее выдающихся военнослужащих и гражданских деятелей орденами и медалями. Многие из этих знаков отличия широко известны — орден Святого Георгия, орден Ленина или медаль «За отвагу». Некоторые из них настолько прочно ассоциируются с Россией, что их ни с чем не перепутать. Но есть и такие отечественные награды, которые по названию можно принять за иностранные. Сможете ли вы определить, какие ордена и медали появились в России, а какие — за рубежом? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Кирилл Каллиников