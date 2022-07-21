Знак отличия: тест RT о наградах России и мира

Короткая ссылка
RT
Во все времена власти награждали наиболее выдающихся военнослужащих и гражданских деятелей орденами и медалями. Многие из этих знаков отличия широко известны — орден Святого Георгия, орден Ленина или медаль «За отвагу». Некоторые из них настолько прочно ассоциируются с Россией, что их ни с чем не перепутать. Но есть и такие отечественные награды, которые по названию можно принять за иностранные. Сможете ли вы определить, какие ордена и медали появились в России, а какие — за рубежом? Проверьте себя с тестом RT.
Знак отличия: тест RT о наградах России и мира
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить