Японский путь к счастью и мрачный роман о злой Рапунцель: новые книги июля

В июле в продаже появился новый детективный роман Джулиана Барнса «Элизабет Финч» о преподавательнице курса про культуру и цивилизацию. Она рассуждает со студентами на различные философские темы, но при этом, как личность, остаётся для них загадкой. Один из учеников даже спустя десятки лет одержим желанием узнать, кто такая Элизабет Финч. Ещё одна новая книга — фэнтезийный роман «Моя тёмная королева», мрачный ретеллинг сказки о Рапунцель. Любителям нон-фикшна будут интересны работы «Неизведанное тело», где автор доступным языком и с необычной стороны раскрывает анатомический мир человека, «Сила обоняния» — о том, как запахи влияют на мозг и здоровье, и «Нагоми». Последняя книга поможет читателям вникнуть в японскую культуру и узнать, как жители Страны восходящего солнца находят душевный покой.

Джулиан Барнс, «Элизабет Финч» («Азбука-Аттикус»)

Новый детективный роман современного британского писателя Джулиана Барнса критики называют «философским трактатом обо всём на свете». Произведение затрагивает различные темы, которые раскрываются в формате диалогов персонажей, — моногамию, стоицизм, многобожие, целомудрие, эротику и т. д.

Героиня — незамужняя преподавательница курса «Культура и цивилизация» Элизабет Финч, которая предпочитает вести диалоги со своими студентами, не рассказывает о себе и умеет полностью завладеть вниманием аудитории.

Даже спустя десятилетия для своих бывших студентов она осталась загадкой, чем не давала покоя некоторым из них. Бывший ученик Финч решает разобрать её записные книжки в надежде понять суть этой неуловимой, харизматичной и эксцентричной личности.

«Как-то за обедом, спустя годы, я снова заговорил с ней о дилемме Моцарта. Той, что вопрошает: «Жизнь прекрасна, но печальна; или жизнь печальна, но прекрасна?» Сидя напротив — нас разделяли две тарелки с пастой, — я чувствовал себя так, будто пришёл за советом к оракулу. «Жизнь — это и то и другое, равно необходимое и неизбежное», — ответила она.

Полагаю, её мысль сводилась к тому, что за кардинальный вопрос выдавалось очередное заблуждение. А может, и нет. Элизабет Финч, как мне казалось, не знала к себе никакой жалости. Жалость к собственной персоне она бы окрестила пошлостью — но только пошлостью моральной, отнюдь не социальной. Что до неё самой, отсутствие жалости к себе было частью её стоического отношения к жизни. Знавала она — впрочем, я только строю предположения — и любовное разочарование, и одиночество, и предательство друзей, даже публичную травлю (к этому мы вернёмся в своё время), но все эти перипетии сносила с невозмутимым безразличием».

Джулиан Барнс, «Элизабет Финч»

© Азбука-Аттикус

Кристина Тэ, «Моя тёмная королева» (МИФ)

Что, если прекрасная и добрая Рапунцель на самом деле — беспощадная тёмная королева, сжигающая всё на своём пути дотла? Уроженка Сибири Кристина Тэ предлагает фэнтезийный ретеллинг известной сказки про принцессу с золотыми волосами. Это тёмная история, в которой добро стало злом.

Сюжет книги сфокусирован на прекрасной королеве со светлыми локонами и чёрным сердцем. Повествование ведётся от лица её сестры. Их мать спасла чужого ребёнка, о чём спустя годы сильно пожалела. Маленький и хрупкий человек стал настоящим монстром, и привычная башня уже не могла сдержать его внутри.

Роман содержит мрачные рисунки российских художников, которые дополняют историю и атмосферу.

«В самом начале этого пути я слабо представляла, что предстоит совершить, чем пожертвовать и на что решиться. Я плыла по течению, прислушиваясь, приглядываясь и запоминая. И стараясь не думать о конечной цели миссии, которую сама на себя возложила. Но только теперь я понимаю, что то была лишь присказка, а путь мой, несмотря на стёртые сапогами ноги и запылённый плащ, ещё даже не начался. Однако скоро начнётся. Очень скоро.

Возможно, он начинается прямо сейчас, пока я, опустив голову и упершись коленями и ладонями в крошево мраморного пола, смотрю на дворцовые руины глазами Кайо.

Он парит в почерневшем небе, откуда искорёженные обломки кажутся небрежно разбросанными по земле детскими игрушками. В дальних залах, куда я так и не добралась, мерцают золотистым светом упомянутые Принцем иллюзии. Кажется, какие-то статуи. Возможно, вблизи я сумела бы рассмотреть лики твоих родных... твоих жертв, но с высоты птичьего полёта угадываю только изгибы тел и застывший танец одежд.

Я не знаю, что именно надеюсь найти. Какой-то знак. Намёк. Любую странность. Но самые странные здесь как раз мы: безглазый Принц, фальшивая Ведьма да ненастоящая птица».

Кристина Тэ, «Моя тёмная королева»

© МИФ

Иоганнес Фраснелли, «Сила обоняния» («Азбука-Аттикус»)

Иоганнес Фраснелли защитил кандидатскую диссертацию по медицине в Венском университете. Он работал в Междисциплинарном центре изучения обоняния и вкуса при Дрезденском техническом университете, а также проводил исследования в Канаде. В 2014 году Фраснелли стал профессором на кафедре анатомии Университета Квебека в Труа-Ривьере.

В книге он доступным читателю языком объясняет различные процессы, связанные с обонянием, и отвечает на многие вопросы: как оно влияет на мозг, каким образом депрессия и тревога могут изменить обоняние, существуют ли феромоны, можно ли с помощью обоняния предсказать нейрогенеративные болезни и другие.

Профессор рассматривает не только нейробиологию, анатомию и психологию, но также и вкусовые предпочтения народов мира, что даёт возможность глубже изучить запахи и ощущения от них.

«Сила обоняния» признана лучшей научно-популярной книгой 2020 года в категории «Медицина и биология» по версии Федерального министерства образования, науки и исследований Австрии.

«Возьмите пару мармеладных мишек или каких-нибудь других конфет с разными ароматами и положите их рядом. Закройте глаза, чтобы цвет не выдал аромата их начинки, и зажмите нос. Потом наугад выберите конфету, положите её в рот и начните медленно разжёвывать. Вы ощутите сладость и, вероятно, почувствуете и небольшой кислый привкус. Но вы не сможете при этом определить, имеет ли мармеладка вкус апельсина, вишни или ананаса.

Через несколько секунд разожмите нос и сосредоточьтесь на своих ощущениях. Вы мгновенно ощутите дополнительный аромат помимо сладости и кислоты. Это похоже на то, что к чувственному впечатлению добавилось ещё одно измерение. То, что вы ощутили при открытии носа по сравнению с ощущением при зажатом носе, и есть вклад обоняния в восприятие ароматов пищи».

Иоганнес Фраснелли, «Сила обоняния»

© Азбука-Аттикус

Джонатан Райсмен, «Неизведанное тело» (МИФ)

Доктор Джонатан Райсмен окончил медицинский институт, изучал природу и много путешествовал. В книге он раскрывает анатомический мир человека с необычной стороны: его опыт, знания и изучение мира помогли ему проанализировать каждый орган по отдельности и то, как разные элементы тела функционируют вместе. Это не просто медицинский справочник с сухими фактами, а цельный нехудожественный роман, в котором главный герой — внутренний мир человека.

На примере своих пациентов, анализа, философии и общения с другими специалистами автор рассматривает работу сердца, ЖКТ, горла и других составляющих человеческого тела. Он приводит конкретные примеры, объясняет сложную информацию простым языком — например, как диагностировать сердечный приступ, — сравнивает процессы в организме с природными явлениями, а также разбирается, где заканчивается мозг и начинается разум.

«Только на занятиях по гистологии в следующем семестре я узнал, что кожа — это нечто большее, чем статичная внешняя оболочка. Это самый большой орган со своей сложной жизнедеятельностью. Она, как верхний слой земли, представляет собой дышащий и населённый микроорганизмами слой, покрывающий тело.

В ней находятся потовые железы, через которые выделяется пот для охлаждения тела и увлажнения кожи. Соседние сальные железы выделяют кожное сало, которое защищает и смазывает кожу. Из расположенных в коже фолликулов растут волосы, и к каждому фолликулу прикреплена крошечная мышца, приподнимающая волос в ответ на зимнюю стужу, жуткое предчувствие или завораживающие вокальные гармонии.

Кожа невероятно умна: будучи единственным органом, регулярно подвергающимся воздействию солнца, при попадании солнечных лучей она вырабатывает пигмент загара, чтобы защитить подверженную мутациям ДНК от ионизирующего излучения.

При трении кожа утолщается и образует мозоль — броню для защиты от будущего трения. Хотя широко известно, что печень может регенерировать, что увековечено в мифе о Прометее, я обнаружил, что кожа значительно превосходит её в способности к самовосстановлению и обновлению. Раны на коже затягиваются сами по себе, поскольку клетки устремляются со всех сторон, чтобы заполнить дефект».

Джонатан Райсмен, «Неизведанное тело»

© МИФ

Кен Моги, «Нагоми» («Азбука-Аттикус»)

Автор мирового бестселлера «Икигай. Смысл жизни по-японски» Кен Моги написал новую книгу, в которой раскрыл секреты японского пути к самореализации и душевному покою, благополучию и счастливой жизни.

Нагоми — это важная особенность культуры и мышления японского народа, которая корнями уходит в историю. В общих чертах, нагоми соединяет в себе несколько других концептов Страны восходящего солнца.

В своей книге Моги объясняет читателю, в чём смысл философии нагоми, а также помогает изучить и постичь её, а именно — научиться быть в мире с собой и с любимыми людьми, жить по своим принципам, принимая чужие, достичь внутренней гармонии и умиротворения независимо от внешнего мира.

Кенитиро Кен Моги — японский учёный, нейробиолог и писатель. Его главная цель в жизни — разобраться, что есть разум и мозг. Моги работает научным исследователем в Sony Computer Science Laboratory, а также преподаёт в нескольких университетах Токио. На японском языке автор опубликовал около 100 книг.

«Если втиснуть жизненную философию японцев в одну фразу, она будет такой: «Единственное, что постоянно в мире, — это перемены». Во время пандемии коронавирусной инфекции это стало очевиднее, чем когда-либо. Неопределённости в жизни всё больше, и нам приходится учиться приспосабливаться к неожиданным и неконтролируемым изменениям.

Путь нагоми признаёт, что многое может быть сложным, и показывает, что нужно научиться мириться с неоднозначностью, со всеми подъёмами и спадами, которые случаются в жизни.

Ощущение бренности мира, осознание того, что всё сущее преходяще, — это то, что объясняет приверженность философии нагоми. Всё проходит, каким бы прочным и постоянным они ни казалось. Если строить из камней, сооружение всё равно не простоит вечно».