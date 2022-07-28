Японский путь к счастью и мрачный роман о злой Рапунцель: новые книги июля
- © Азбука-Аттикус, МИФ
Джулиан Барнс, «Элизабет Финч» («Азбука-Аттикус»)
Новый детективный роман современного британского писателя Джулиана Барнса критики называют «философским трактатом обо всём на свете». Произведение затрагивает различные темы, которые раскрываются в формате диалогов персонажей, — моногамию, стоицизм, многобожие, целомудрие, эротику и т. д.
Героиня — незамужняя преподавательница курса «Культура и цивилизация» Элизабет Финч, которая предпочитает вести диалоги со своими студентами, не рассказывает о себе и умеет полностью завладеть вниманием аудитории.
Даже спустя десятилетия для своих бывших студентов она осталась загадкой, чем не давала покоя некоторым из них. Бывший ученик Финч решает разобрать её записные книжки в надежде понять суть этой неуловимой, харизматичной и эксцентричной личности.
«Как-то за обедом, спустя годы, я снова заговорил с ней о дилемме Моцарта. Той, что вопрошает: «Жизнь прекрасна, но печальна; или жизнь печальна, но прекрасна?» Сидя напротив — нас разделяли две тарелки с пастой, — я чувствовал себя так, будто пришёл за советом к оракулу. «Жизнь — это и то и другое, равно необходимое и неизбежное», — ответила она.
Полагаю, её мысль сводилась к тому, что за кардинальный вопрос выдавалось очередное заблуждение. А может, и нет. Элизабет Финч, как мне казалось, не знала к себе никакой жалости. Жалость к собственной персоне она бы окрестила пошлостью — но только пошлостью моральной, отнюдь не социальной. Что до неё самой, отсутствие жалости к себе было частью её стоического отношения к жизни. Знавала она — впрочем, я только строю предположения — и любовное разочарование, и одиночество, и предательство друзей, даже публичную травлю (к этому мы вернёмся в своё время), но все эти перипетии сносила с невозмутимым безразличием».
- Джулиан Барнс, «Элизабет Финч»
- © Азбука-Аттикус
Кристина Тэ, «Моя тёмная королева» (МИФ)
Что, если прекрасная и добрая Рапунцель на самом деле — беспощадная тёмная королева, сжигающая всё на своём пути дотла? Уроженка Сибири Кристина Тэ предлагает фэнтезийный ретеллинг известной сказки про принцессу с золотыми волосами. Это тёмная история, в которой добро стало злом.
Сюжет книги сфокусирован на прекрасной королеве со светлыми локонами и чёрным сердцем. Повествование ведётся от лица её сестры. Их мать спасла чужого ребёнка, о чём спустя годы сильно пожалела. Маленький и хрупкий человек стал настоящим монстром, и привычная башня уже не могла сдержать его внутри.
Роман содержит мрачные рисунки российских художников, которые дополняют историю и атмосферу.
«В самом начале этого пути я слабо представляла, что предстоит совершить, чем пожертвовать и на что решиться. Я плыла по течению, прислушиваясь, приглядываясь и запоминая. И стараясь не думать о конечной цели миссии, которую сама на себя возложила. Но только теперь я понимаю, что то была лишь присказка, а путь мой, несмотря на стёртые сапогами ноги и запылённый плащ, ещё даже не начался. Однако скоро начнётся. Очень скоро.
Возможно, он начинается прямо сейчас, пока я, опустив голову и упершись коленями и ладонями в крошево мраморного пола, смотрю на дворцовые руины глазами Кайо.
Он парит в почерневшем небе, откуда искорёженные обломки кажутся небрежно разбросанными по земле детскими игрушками. В дальних залах, куда я так и не добралась, мерцают золотистым светом упомянутые Принцем иллюзии. Кажется, какие-то статуи. Возможно, вблизи я сумела бы рассмотреть лики твоих родных... твоих жертв, но с высоты птичьего полёта угадываю только изгибы тел и застывший танец одежд.
Я не знаю, что именно надеюсь найти. Какой-то знак. Намёк. Любую странность. Но самые странные здесь как раз мы: безглазый Принц, фальшивая Ведьма да ненастоящая птица».
- Кристина Тэ, «Моя тёмная королева»
- © МИФ
Иоганнес Фраснелли, «Сила обоняния» («Азбука-Аттикус»)
Иоганнес Фраснелли защитил кандидатскую диссертацию по медицине в Венском университете. Он работал в Междисциплинарном центре изучения обоняния и вкуса при Дрезденском техническом университете, а также проводил исследования в Канаде. В 2014 году Фраснелли стал профессором на кафедре анатомии Университета Квебека в Труа-Ривьере.
В книге он доступным читателю языком объясняет различные процессы, связанные с обонянием, и отвечает на многие вопросы: как оно влияет на мозг, каким образом депрессия и тревога могут изменить обоняние, существуют ли феромоны, можно ли с помощью обоняния предсказать нейрогенеративные болезни и другие.
Профессор рассматривает не только нейробиологию, анатомию и психологию, но также и вкусовые предпочтения народов мира, что даёт возможность глубже изучить запахи и ощущения от них.
«Сила обоняния» признана лучшей научно-популярной книгой 2020 года в категории «Медицина и биология» по версии Федерального министерства образования, науки и исследований Австрии.
«Возьмите пару мармеладных мишек или каких-нибудь других конфет с разными ароматами и положите их рядом. Закройте глаза, чтобы цвет не выдал аромата их начинки, и зажмите нос. Потом наугад выберите конфету, положите её в рот и начните медленно разжёвывать. Вы ощутите сладость и, вероятно, почувствуете и небольшой кислый привкус. Но вы не сможете при этом определить, имеет ли мармеладка вкус апельсина, вишни или ананаса.
Через несколько секунд разожмите нос и сосредоточьтесь на своих ощущениях. Вы мгновенно ощутите дополнительный аромат помимо сладости и кислоты. Это похоже на то, что к чувственному впечатлению добавилось ещё одно измерение. То, что вы ощутили при открытии носа по сравнению с ощущением при зажатом носе, и есть вклад обоняния в восприятие ароматов пищи».
- Иоганнес Фраснелли, «Сила обоняния»
- © Азбука-Аттикус
Джонатан Райсмен, «Неизведанное тело» (МИФ)
Доктор Джонатан Райсмен окончил медицинский институт, изучал природу и много путешествовал. В книге он раскрывает анатомический мир человека с необычной стороны: его опыт, знания и изучение мира помогли ему проанализировать каждый орган по отдельности и то, как разные элементы тела функционируют вместе. Это не просто медицинский справочник с сухими фактами, а цельный нехудожественный роман, в котором главный герой — внутренний мир человека.
На примере своих пациентов, анализа, философии и общения с другими специалистами автор рассматривает работу сердца, ЖКТ, горла и других составляющих человеческого тела. Он приводит конкретные примеры, объясняет сложную информацию простым языком — например, как диагностировать сердечный приступ, — сравнивает процессы в организме с природными явлениями, а также разбирается, где заканчивается мозг и начинается разум.
«Только на занятиях по гистологии в следующем семестре я узнал, что кожа — это нечто большее, чем статичная внешняя оболочка. Это самый большой орган со своей сложной жизнедеятельностью. Она, как верхний слой земли, представляет собой дышащий и населённый микроорганизмами слой, покрывающий тело.
В ней находятся потовые железы, через которые выделяется пот для охлаждения тела и увлажнения кожи. Соседние сальные железы выделяют кожное сало, которое защищает и смазывает кожу. Из расположенных в коже фолликулов растут волосы, и к каждому фолликулу прикреплена крошечная мышца, приподнимающая волос в ответ на зимнюю стужу, жуткое предчувствие или завораживающие вокальные гармонии.
Кожа невероятно умна: будучи единственным органом, регулярно подвергающимся воздействию солнца, при попадании солнечных лучей она вырабатывает пигмент загара, чтобы защитить подверженную мутациям ДНК от ионизирующего излучения.
При трении кожа утолщается и образует мозоль — броню для защиты от будущего трения. Хотя широко известно, что печень может регенерировать, что увековечено в мифе о Прометее, я обнаружил, что кожа значительно превосходит её в способности к самовосстановлению и обновлению. Раны на коже затягиваются сами по себе, поскольку клетки устремляются со всех сторон, чтобы заполнить дефект».
- Джонатан Райсмен, «Неизведанное тело»
- © МИФ
Кен Моги, «Нагоми» («Азбука-Аттикус»)
Автор мирового бестселлера «Икигай. Смысл жизни по-японски» Кен Моги написал новую книгу, в которой раскрыл секреты японского пути к самореализации и душевному покою, благополучию и счастливой жизни.
Нагоми — это важная особенность культуры и мышления японского народа, которая корнями уходит в историю. В общих чертах, нагоми соединяет в себе несколько других концептов Страны восходящего солнца.
В своей книге Моги объясняет читателю, в чём смысл философии нагоми, а также помогает изучить и постичь её, а именно — научиться быть в мире с собой и с любимыми людьми, жить по своим принципам, принимая чужие, достичь внутренней гармонии и умиротворения независимо от внешнего мира.
Кенитиро Кен Моги — японский учёный, нейробиолог и писатель. Его главная цель в жизни — разобраться, что есть разум и мозг. Моги работает научным исследователем в Sony Computer Science Laboratory, а также преподаёт в нескольких университетах Токио. На японском языке автор опубликовал около 100 книг.
«Если втиснуть жизненную философию японцев в одну фразу, она будет такой: «Единственное, что постоянно в мире, — это перемены». Во время пандемии коронавирусной инфекции это стало очевиднее, чем когда-либо. Неопределённости в жизни всё больше, и нам приходится учиться приспосабливаться к неожиданным и неконтролируемым изменениям.
Путь нагоми признаёт, что многое может быть сложным, и показывает, что нужно научиться мириться с неоднозначностью, со всеми подъёмами и спадами, которые случаются в жизни.
Ощущение бренности мира, осознание того, что всё сущее преходяще, — это то, что объясняет приверженность философии нагоми. Всё проходит, каким бы прочным и постоянным они ни казалось. Если строить из камней, сооружение всё равно не простоит вечно».
- Кен Моги, «Нагоми»
- © Азбука-Аттикус