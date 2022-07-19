Соотечественники или нет: тест RT о народах России и мира

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RT
В Российской Федерации проживают представители более 190 народностей. Некоторые из них относятся к коренным народам страны, живущим на её территории испокон веков, другие перебрались в обозримом прошлом. Не все народы широко известны, из-за чего их названия можно принять за названия представителей других государств и этносов. Знаете ли вы, какая национальная группа живёт в России, а какая — за рубежом? Проверьте себя с тестом RT.
Соотечественники или нет: тест RT о народах России и мира
  • АГН «Москва»

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