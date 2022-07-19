Французский юмор и индийская история: что смотреть в кино на этой неделе

В четверг, 21 июля, зрители смогут увидеть в кинотеатрах сразу два фильма ужасов: американский «Чёрный телефон», в котором отважный подросток пытается выбраться из подвала маньяка, и хоррор «Тёмные очки» от маэстро итальянского джалло Дарио Ардженто. Помимо этого, на экраны выходит российская научно-фантастическая лента «Хронос», в которой судьбы героев из разных временных отрезков переплетаются воедино, а также французская карикатурная комедия «Неувольняемый». В пятницу, 22 июля, в широкий прокат выходит исторический боевик индийского производства «Шамшера» с Ранбиром Капуром в роли народного героя и освободителя.

«Хронос»

В фильме «Хронос» жизни героев из разных временных отрезков пересекаются в трёх параллелях — прошлом, будущем и настоящем. Это поможет им найти ответы на вопросы: можно ли изменить будущее, что будет, если вмешаться в прошлое и где находится настоящее?

Герой ленты, ресторатор Вадим (Сергей Пускепалис), звонит своей возлюбленной, Нине, но трубку берёт девочка из 1942-го. Возможная причина такой временной аномалии — надвигающаяся с огромной скоростью комета, которая, по прогнозам учёных, вскоре пронесётся совсем рядом с Землёй. В другом отрезке времени, в 1948-м, герой Ивана Жидкова обнаруживает загадочную дверь, которая оказывается порталом, а в технологичном будущем находят нечто необычное из прошлого.

Сюжет картины вдохновлён фантастическими мирами Кира Булычёва. Режиссёрами выступили Роман Просвирнин («Уравнение со всеми известными», «Позвони в мою дверь», «Голубка») и Дмитрий Аболмасов («Временная связь»).

«Тёмные очки» (Occhiali neri)

Мастер ужасов и итальянского джалло Дарио Ардженто («Кроваво-красное», «Птица с хрустальным оперением», «Суспирия») представляет свой новый фильм — первый после десятилетнего перерыва в режиссуре.

Во время солнечного затмения римские эскортницы одна за другой становятся жертвами серийного убийцы. Диане повезло — ей удаётся выжить, но во время автомобильной погони девушка попадает в серьёзную аварию и теряет зрение. После длительного восстановления Диана учится жить заново, но маньяк преследует её и, похоже, намерен завершить начатое.

Роли в ленте исполнили Иления Пасторелли, Азия Ардженто, Андреа Герпелли и другие актёры.

«Чёрный телефон» (The Black Phone)

В основу картины режиссёра Скотта Дерриксона («Доктор Стрэндж», «Синистер», «Шесть демонов Эмили Роуз») лёг одноимённый рассказал Джо Хилла.

События в ленте разворачиваются в 1978-м в Денвере. По сюжету, серийный убийца (Итан Хоук) с чёрными воздушными шарами находит очередную жертву — 13-летнего мальчика по имени Финни (Мэйсон Темз). Маньяк запирает подростка в подвале, где нет ничего, кроме кровати и чёрного неработающего телефона. Вскоре он начинает звонить, и Финни получает возможность поговорить с бывшими жертвами человека в страшной маске. Они дают ему подсказки, которые могут помочь мальчику спастись.

Как сообщает издание Time, Дерриксон был поражён тем, как писателю удалось совместить серийного убийцу и привидения в одном рассказе и сделать из этого «нечто вдохновляющее».

Чтобы расширить историю до полнометражного сценария, режиссёр решил использовать воспоминания из своих школьных лет. По словам Дерриксона, в его квартале было много издевательств, избиений. Однако в картине он хотел сделать акцент не на насилии, а на стойкости детей, столкнувшихся с настоящим ужасом.

«Для меня создание таких фильмов — это всегда катарсис, — цитирует режиссёра издание. — Это всегда способ преодолеть тревогу и страх, а не породить их».

«Неувольняемый» (Irréductible)

«Неувольняемый» — ремейк итальянской комедии «К чёрту на рога». Сюжет сфокусирован на государственном служащем Венсане (Жером Коммандёр), который привык к спокойной работе. Его офис находится в пешей доступности от дома, а должностные обязанности не предполагают напряжения.

Но всё меняется, когда министерство решает сократить часть штата администрации. Главный герой отказывается подписывать чек с финальной выплатой и уходить, поэтому инспектор Изабель устраивает ему настоящее испытание и отправляет его работать в самые отдалённые уголки планеты с худшими условиями, например, в Гренландию. Она надеется, что это побудит государственного работника сдаться. Но Венсан держит оборону, не боясь ни белых медведей, ни древних племён.

Съёмки ленты проходили во Франции и Швеции. Как пишет Maze, проект построен на карикатурном, но добром юморе.

«Шамшера» (Shamshera)

На дворе 1871 год. В вымышленном городе Каза царит хаос: поддерживающий врагов генерал Шудх Сингх пленяет и избивает своих соотечественников. Cпасти и освободить народ может только национальный герой, Шамшера. Он появляется, и, как Робин Гуд, восстаёт против врагов, поднимает людской дух и делает всё ради свободы и справедливости.

Режиссёр Каран Мальхотра в интервью изданию News India Times признался, что идею снять «Шамшеру» ему «подкинул» один из продюсеров ленты Адитья Чопра.

«Шамшера» — это такой зверь, который в своём окончательном виде не имеет аналогов! Это историческая картина, в ней есть британцы, лошади, разбойники и всё такое прочее, но она всё-таки похожа на такие современные фильмы, как «Храброе сердце» или «Последний из могикан», и я наслаждался работой над ней», — признался режиссёр.

Главную роль в ленте исполняет Ранбир Капур, внук легендарного актёра и режиссёра Раджа Капура.

Поскольку ранее актёр появлялся на экране в более лёгких, романтических амплуа, в разговоре с Hindustan Times он выразил надежду, что зрители примут этот его образ.

«Поскольку люди так долго видели меня в определённом образе, им, наверное, будет непросто принять меня в (картине. — RT) такого жанра, но, думаю, моя задача как раз и заключается в том, чтобы приложить усилия и заставить зрителей фильма забыть, в чём раньше снимался этот актёр, и поверить в реальность героев и истории, которую они смотрят в данный момент», — заявил артист.

Вместе с Капуром в актёрском составе — Санджай Датт и Ваани Капур.

Исторический боевик выйдет на экраны 22 июля.