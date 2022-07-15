Военная или гражданская: тест RT об одежде XIX века

Названия атрибутов одежды XIX века многие помнят из литературы: сюртук носят чиновники, а эполеты — военные. Вместе с тем множество предметов гардероба тех лет давно вышли из широкого обихода и забыты, из-за чего их легко перепутать. Сможете ли вы по названию определить, что перед вами: военная форма или светский наряд? Проверьте себя с тестом RT.

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© Kathrin Ziegler