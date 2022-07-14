Данила Козловский в роли гения: каким получился сериал «Люся»

В четверг, 14 июля, в сети вышло многосерийное драмеди «Люся» с Данилой Козловским и Кристиной Асмус. В центре сюжета — создатель умной колонки Сеня. Он переживает множество трудностей личного характера, о которых может поговорить только со своим изобретением. Одиночество человека в цифровую эпоху — не новость, но кинематографисты предлагают взглянуть на это с другой стороны и выяснить, может ли технологический продукт не только заменить живое общение, но и стать полноценной поддержкой человеку.

В четверг, 14 июля, на видеосервисе Premier вышел сериал «Люся». Ключевые роли в ленте исполнили Данила Козловский, Дарья Савельева, Максим Виторган, Кристина Асмус, Ян Цапник и другие актёры. Сериал состоит из восьми эпизодов продолжительностью 30 минут.

Сценарий к картине написали Пётр Внуков и Сергей Панасенков, ранее вместе работавшие над сериалом «Мир! Дружба! Жвачка!». Режиссёром выступил Иван И. Твердовский, известный в основном по фестивальным драматическим лентам — «Конференция» (2020), «Зоология» (2016), «Класс коррекции» (2014). В сериальном формате Твердовский пробует себя впервые.

В ленте «Люся» рассказывается о том, как непросто быть гением. В центре сюжета — Сеня (Данила Козловский), программист, создавший умную колонку Люсю.

Процесс разработки гениального изобретения остаётся за кадром, зрители уже с первой серии видят готовый продукт, который нужно лишь доработать. У колонки не только выраженные умственные способности, но и очень высокий EQ — эмоциональный интеллект.

Она может говорить со своим создателем даже тогда, когда не включён режим активации.

Этот факт технически никак не объясняется авторами сериала, но зрители понимают, что Люся реагирует на эмоциональное состояние своего «господина».

Сеня, который не находит понимания у близких и друзей, видит отдушину в Люсе — она самая человечная и понимающая среди всех его знакомых, принимает мужчину таким, какой он есть.

Колонка становится для Сени своего рода психологом, который буквально считывает его внутреннее состояние, и другом, дающим дельные советы. А поскольку Сеня — творец Люси, она никогда не оставит его, что бы ни случилось.

Данила Козловский, часто играющий харизматичных и проактивных героев («Легенда №17», «Всё началось в Харбине», «Экипаж»), в «Люсе» поначалу выглядит не очень органично — кажется, что актёрскому таланту Козловского негде развернуться.

Впрочем, такое впечатление складывается лишь первое время. Дальше герой меняется и после некоторых событий заражается драйвом.

© Кадр из сериала «Люся»

Дома Сеня — любящий отец и примерный муж. Он не приемлет насилия ни в какой форме. Даже когда он ввязывается в конфликт, то пытается урегулировать его путём диалога. «Правда на моей стороне», — говорит обидчику Сеня. По ходу развития сюжета характер персонажа кардинально меняется. Например, кинематографисты, изобразившие Сеню примерным семьянином, внезапно бросают его в объятия другой женщины, никак это не объясняя.

Сеня-родитель тоже получился довольно странным и противоречивым, как и его жена Лена (Дарья Савельева).

Сериал открывает сцена, в которой Варя, девочка лет восьми (Таисия Битюкова), с топором в руках идёт по школьной площадке. На призывы учителя не играть с ним она реагирует агрессивно — всё заканчивается в кабинете директора с психологом. При этом родители девочки не видят ничего плохого в том, что ребёнок разгуливает по школе с холодным оружием.

Обустройство дома также мало свидетельствует о наличии детей в семье. Не исключено, что две девочки Сени и Лены с малых лет приучены к порядку и не разбрасывают игрушки по квартире, но всё же создаётся впечатление, что дети в сериале служат лишь фоном, придуманным для поддержания образа родителей.

Все эти противоречивые моменты делают Сеню весьма карикатурным героем: внешностью и поведением он больше напоминает неуверенного и бесхребетного подростка, нежели состоявшегося гениального изобретателя и отца семейства.

© Кадр из сериала «Люся»

В сериале хорошо показана современная проблема родительства — когда те пытаются отойти от моделей воспитания собственных родителей и стать опорой и поддержкой для своих детей, порой неадекватно оценивая их поступки.

Желание защитить детей от внешней критики ожидаемо обусловлено тем, что у самого Сени этой поддержки не было. Отец Сени в исполнении Яна Цапника, спортивный тренер, никак не участвует в жизни сына, а когда Сеня рассказывает ему о своей разработке, герой Цапника резко прерывает его и нарочито показывает своё безразличие.

В целом «Люся» — сериал довольно динамичный, но порой события развиваются так стремительно, что становится сложно уловить моменты душевных терзаний главного героя.