Психоделика и непредсказуемый финал: в кино выходит российский триллер «Одержимая»

В четверг, 14 июля, на больших экранах начинается показ российского эротического детективного триллера «Одержимая» режиссёра Игоря Волошина. Главные роли в ленте исполнили Лукерья Ильяшенко и Анастасия Кувшинова. Артхаусная история откровенно показывает, на что способен человек с травмированной психикой, которая управляет его телом, разумом, жизнью и выдаёт несуществующее за реальное. Главная героиня — судмедэксперт Лиза — ежедневно обнаруживает на рабочем столе в морге тела бывших любовников. Вместе со следователем ей предстоит разгадать тайну серии убийств.

В четверг, 14 июля, в кинотеатрах выходит российский эротический детективный триллер «Одержимая» режиссёра Игоря Волошина. Главные роли исполнили Лукерья Ильяшенко и Анастасия Кувшинова. В центре сюжета — судмедэксперт Лиза, которая пытается разобраться в серии убийств. Жертвами неизвестного преступника становятся её бывшие любовники.

Лиза свободна, раскрепощена, уверена в себе. Она одержима красотой человеческого тела и физической близостью. Героиня считает, что секс способен осчастливить любого, спасти от проблем и психологических травм. Лиза не ищет серьёзных отношений, её интересуют только случайные связи, а чужое мнение и предрассудки не заботят.

Встретив поздно вечером на улице раненую девушку, Лиза отвозит её к себе домой. На следующий день пассия Лизы оказывается на её рабочем столе — обнажённая и с напечатанной на теле фотографией неизвестного мужчины. Жертва умерла от асфиксии, а её живот и грудь использовали как фотобумагу.

Патологоанатом понимает, что это послание для неё.

В морге, где работает Лиза, оказываются и другие люди: мужчина с бородой, девушка с пирсингом… Их всех объединяют фото на теле, причина смерти и минуты удовольствия, проведённые с Лизой.

Расследует серию убийств следователь Андрей Воронин (Олег Васильков). Для него это дело представляет личный интерес. Он подозревает, что преступник причастен к исчезновению его дочери, пропавшей несколько месяцев назад.

© Кадр из фильма «Одержимая»

Ещё до премьеры авторы фильма обещали, что зрители увидят много откровенных сцен. Все они вполне уместны в этой истории, что, впрочем, становится ясно не сразу. Сначала же некоторых особенно впечатлительных зрителей они могут шокировать.

Лукерья Ильяшенко предстаёт только в двух образах: одетая в одну и ту же толстовку и обнажённая. Чаще её героиню Лизу удаётся видеть во втором облике.

С ролью одержимой и беспринципной любительницы случайных связей, убегающей то ли от прошлого, то ли от самой себя, Ильяшенко справилась отлично. Молчалива, задумчива, умна, но в то же время беззаботна и не задумывается о последствиях своих действий — такова Лиза, и зритель ей верит, хотя порой не понимает логику её действий.

Помимо откровенных эпизодов, сценаристы не поскупились и на кровь. На экране показали пару жестоких сцен, непривычных для российского кино.

А вот следователь Воронин, брутальный, серьёзный мужчина, удивляет зрителей своим дерзким и внезапным поступком в финале ленты.

Общую атмосферу артхауса, психоделики и неуправляемого желания дополняют мрачные или, напротив, ярко-красные тона картинки, а также необычные монтажные приёмы, которые используются в том числе как переходы между сценами. С одной стороны, они органично смотрятся в стилистике фильма, а с другой — ещё больше усложняют восприятие и без того тяжёлой картины.

От этого водоворота деталей, громких звуков, эффектов монтажа теряется логическая цепочка сюжета. Зритель пытается расследовать дело вместе с персонажами, но найти однозначный ответ не может.

Сценаристы постоянно подкидывают догадки. Преступник очевиден, он на экране, и кажется, что история, как часто бывает, настолько предсказуема, что дальше смотреть уже неинтересно, но спустя время появляется новая зацепка, не поддающаяся логике, и подозрение падает уже на другого персонажа.

В целом непредсказуемость сюжета — весомый плюс, так как нерешённая загадка не отпускает до конца. Однако есть и недостаток — лента кажется перегруженной. По отдельности картинка и сюжет уникальны в своём воплощении, но вместе — выматывают зрителя, поскольку не получается до конца сконцентрироваться ни на специфичной съёмке, ни на сумбурной детективной линии.

История проясняется только в финале: раскрывается личность убийцы и его мотивы. Картина затрагивает тему психического расстройства и того, как оно может повлиять на жизнь человека. Этим и объясняется запутанный, местами нелогичный сюжет. Концовка заставляет мысленно прокрутить весь фильм от начала до конца, переосмыслить, после чего все пазлы наконец собираются в общую картину.