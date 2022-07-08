Искусство или вандализм: что говорят эксперты о положении стрит-арта в России

В рамках «Российской креативной недели» художники, искусствоведы и урбанисты обсудили современное направление в искусстве — стрит-арт. Эксперты объяснили, как можно отличить вандализм от искусства и порассуждали, какую роль стрит-арт играет в благоустройстве территорий.

В Москве с 7 по 10 июля проходит Российская креативная неделя, в рамках которой состоялась дискуссия «Не стирай — это искусство». Эксперты обсудили, как отличить уличное искусство от вандализма и какую роль стрит-арт играет в благоустройстве городских пространств.

Ведущий дискуссии Юрий Омельченко отметил, что стрит-арт сегодня является одним из «фантастически востребованных» направлений в искусстве и «из некогда маргинального занятия» превращается в новую, яркую разновидность живописи.

При этом, по словам искусствоведа Анастасии Постригай, в некоторых формах стрит-арт появился ещё в первобытные времена, и значение его с годами менялось. В XX веке уличное искусство поднимало острые социальные проблемы — в Нью-Йорке, например, стрит-арт часто становился актом борьбы.

«Художники из гетто оставляли послания на поездах благополучному центру Нью-Йорка. Так они выражали свой протест и отношение к социальному неравенству», — рассказала она.

Эксперты отмечают: не всё, что сейчас встречается на улицах, можно считать уличным искусством, есть и явные примеры вандализма, за который в Уголовном кодексе РФ ст. 214 предусмотрены штрафы, исправительные работы или арест на срок до трёх месяцев. Однако отличить одно от другого несложно.

«Если муралы, теги или другие проявления этого искусства имеют под собой идею, помогают визуализировать культурный код города и делают его музеем под открытым небом, тогда их можно назвать стрит-артом. Если же это спонтанно выраженная эмоция, как правило, негативная, юным человеком, который разрисовал вагон поезда, — это вандализм», — объяснила Анастасия Постригай.

Впрочем, стрит-арт художница Виктория Вейсбрут утверждает, что ни один художник не назовёт свою работу вандализмом. Для него это — творчество, а смысл в произведения вкладывают уже другие люди, например искусствоведы. По словам Вейсбрут, то, что сейчас считается искусством, некогда воспринималось как вандализм, а молодые художники вынуждены нелегально находить пространства для творческой реализации. Сама Вейсбрут предпочитает работать на легальных объектах.

РИА Новости

© Илья Питалев

Интересно, что порой отношение общественности к конкретным произведениям стрит-арта меняется со временем, и то, что считалось вандализмом, признают искусством. Организатор фестиваля «Культурный код» Дмитрий Лёвочкин привёл в качестве примера художника Джона Крэш Матоса, который начинал путь к искусству с росписи вагонов метро и ветхих нью-йоркских зданий, а теперь его работы продаются на больших аукционах.

Стрит-арт как элемент благоустройства территорий

Стрит-арт сегодня интересен не только с точки зрения творческого самовыражения художников — подобная живопись играет роль в благоустройстве территорий по всей России, а в некоторых городах её значение особенно велико. По мнению Дмитрия Лёвочкина, уличное искусство способно преобразить городскую среду.

Столицей российского стрит-арта можно считать Екатеринбург, где много известных муралов и проводятся экскурсии, связанные с уличной живописью.

Урбанист и специалист по городскому и транспортному планированию Алексей Радченко отметил, что стрит-арт — своеобразная часть бренда города и язык, на котором город разговаривает со своими горожанами.

РИА Новости

© Павел Лисицын

Впрочем, Дмитрий Лёвочкин уверен, что желание благоустраивать территории должно исходить от городских властей и жителей. В своих проектах художник придерживается чёткого правила — работать только в диалоге с органами власти. Это поможет избежать недопонимания со стороны администраций и горожан. Кроме того, перед началом работы фасады зданий должны быть подготовлены, а городская среда приведена в порядок, что также непросто сделать без сотрудничества.

Алексей Радченко привёл в пример Санкт-Петербург, где часто ведутся дискуссии на тему стрит-арта.

Виктория Вейсбрут вспомнила, как в 2019 году она выступила с инициативой на въезде в Калугу изобразить портрет Юрия Гагарина. Предложение было принято, девушка проявила творческую фантазию и представила скафандр космонавта в ярких тонах, однако многим жителям это не понравилось.

Подобные столкновения, когда замысел художника не одобряется публикой, неизбежны, считает Алексей Расходчиков, сопредседатель центра урбанистики «Город». На его взгляд, причина в том, что люди привыкли стремиться передавать накопленные ценности новому поколению, а искусство смотрит в будущее.

«Художники быстрее чувствуют время и пытаются это донести, но их не всегда понимают», — говорит эксперт.

Он напомнил, что во Франции в XIX веке местными жителями был раскритикован проект Эйфелевой башни, которая сейчас является символом страны.

Другой аспект подобных конфликтов заключается в том, что, по мнению эксперта, в российском обществе не хватает диалога. Расходчиков объясняет неприятие горожанами уличного искусства тем, что улица, двор или другое общественное пространство «хоть и всегда общее, но в то же время — личное».

«Если мы вносим что-то новое в это пространство, неважно каких размеров и масштабов, любое, — такое вторжение — это вмешательство в том числе и в личное пространство людей», — говорит эксперт. Он подчеркнул, что необходимо опираться на сообщества двора или района и идти путём диалога.