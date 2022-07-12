Нападение акулы и путешествие в прошлое: о чём главные кинопремьеры недели

В четверг, 14 июля, в широкий прокат выходят две картины отечественного производства: драма «Страна Саша» о подростке в поисках жизненного пути и криминальный триллер «Одержимая», в котором судмедэксперт исследует тела своих бывших любовников. Также зрители смогут увидеть австралийский фильм ужасов «Открытое море: Монстр глубины» об огромной акуле, преследующей группу девушек, и американский боевик «Месть Банши» с Антонио Бандерасом и Джейми Кинг в главных ролях. В субботу, 16 июля, на экраны выйдет мультфильм «Забытое чудо».

«Страна Саша»

Российская драма о подростке, который ищет свой жизненный путь, снята по мотивам одноимённой повести писательницы Галы Узрютовой. Режиссёром картины выступила Юлия Трофимова.

Скромный 17-летний Саша вырос без отца. Его мать постоянно контролирует юношу, а ему это не нравится, но и независимость его пугает. Однажды Саша знакомится с эмоциональной и раскрепощённой Женей. Эта встреча меняет его жизнь — герои влюбляются и решают уехать вместе в Калининград, навстречу взрослой жизни.

По словам автора повести, главный герой — собирательный образ всех подростков, выросших в семье без отца. Он мягкий молодой человек, который хочет всем вокруг казаться крутым и брутальным, хотя на самом деле таким совсем не является.

«Я хотела бы исследовать тему совершеннолетия в России сегодня. С одной стороны, эта история универсальна, поскольку сегодня молодой человек поражён разнообразием выбора в жизни, причём до такой степени, что иногда выбор кажется невозможным. С другой стороны, часто подростки воспитываются матерями (без отцов), которые пережили сложные времена 1990-х и хотят защитить своих детей от совершённых ими ошибок», — цитирует Юлию Трофимову «Вокруг ТВ».

Роль Саши исполнил Марк Эйдельштейн («Смычок», «Шестнадцать +»), а Женю сыграла Мария Мацель («ЮЗЗЗ», «Перевал Дятлова»). Мировая премьера фильма состоялась в Германии в рамках программы Generation 14+ 72-го Берлинского международного кинофестиваля.

Режиссёр рассказала в беседе с RT, что фильм взяли в программу престижного смотра, поскольку такой, какой Россия показана в картине, её там ещё не видели.

«Мне было очень важно, что это кому-то за рубежом интересно. Когда мы этот фильм делали, мы не пытались попасть на международные кинофестивали, потому что тон фильма — драмеди, всё (снято. — RT) в довольно радужных, приятных тонах. Россия показана очень позитивно, и я не думала, что это материал для Берлина», — пояснила Юлия Трофимова.

«Одержимая»

«Одержимая» — российский остросюжетный криминальный триллер с рейтингом 18+ режиссёра Игоря Волошина («Олимпиус Инферно», «Скорый «Москва-Россия»). Главную роль исполнила Лукерья Ильяшенко («Сладкая жизнь», «Молодёжка», Happy End).

Героиня — судмедэксперт Лиза. Она свободна, уверена в себе и одержима красотой человеческого тела. Девушка считает, что удовольствие от физической близости спасает от проблем и исцеляет психологические травмы. Лиза не ищет серьёзных отношений, отдавая предпочтение случайным связям. Привычная жизнь меняется, когда на столе героини оказывается тело молодой девушки, с которой она провела ночь накануне. На теле жертвы напечатано фото неизвестного мужчины. Надежда на то, что это совпадение, рушится, когда Лизе приходится изучать и другие тела бывших любовников. На каждом из них есть та самая фотография. Судмедэксперт в ужасе: это месть или отголоски прошлого?

Авторы фильма уверяют, что в ленте много неоднозначных персонажей и откровенных сцен. Как рассказал Игорь Волошин, «Одержимая» — это фильм о внутренней борьбе со страхами.

«В каком-то смысле для меня это история о том, насколько далеко способен зайти человек в борьбе со своими фобиями, со своим каким-то большим травматическим страхом и какую степень свободы он себе даёт на пути освобождения от своих чудовищ. Мы создаём микс жанров, которые в каком-то смысле исследуют само кино, превращая проект в артовое высказывание на крепком зрительском движке. Все герои этой истории — люди, которые изначально совершают жёсткие поступки, выстраивают себе мосты из одного круга ада в другой, потихоньку выбираясь к свету», — говорит режиссёр.

Съёмки триллера проходили в Выборге и Санкт-Петербурге. В фильме также снялись Анастасия Кувшинова, Олег Васильков, Евгений Харитонов и другие актёры.

© Кадр из фильма «Одержимая»

«Открытое море: Монстр глубины» (The Reef: Stalked)

Новый триллер — продолжение австралийского фильма режиссёра Эндрю Трауки «Открытое море: Новые жертвы» (2010).

По сюжету девушка Ники в надежде оправиться после смерти сестры едет с подругами на экзотический курорт в Тихом океане. Там она намерена отдыхать, плавать на байдарках и заниматься дайвингом. Увлекательное путешествие оборачивается кошмаром: девушки становятся мишенью огромной белой акулы.

По словам режиссёра, он не планировал снимать продолжение, но поклонники первой части ждали его. Кроме того, у Трауки появилась идея, которую он решил показать публике. Кинематографист объяснил, что его тревожила проблема домашнего насилия и он хотел осветить эту тему, пусть и не напрямую.

«Мне хорошо известно, как остро стоит проблема домашнего насилия в Австралии и других странах мира. В Австралии от семейно-бытового насилия каждую неделю умирает женщина. Это чудовищная, очень тревожная статистика, — цитирует Эндрю Трауки издание TV Black Box. — Я задумался о создании фильма, который содержал бы посыл о борьбе с домашним насилием и привлёк бы более широкую международную аудиторию. Я провёл параллели между нападением безжалостной акулы и смертью от рук собственного партнёра — именно так родился замысел фильма «Открытое море: Монстр глубины».

В основу первой ленты серии «Открытое море» легла реальная история 1983 года. Группа из трёх друзей путешествовала на яхте. Судно опрокинулось недалеко от Таунсвилла (Австралия), все пассажиры оказались в море. Они пытались доплыть до острова, но обнаружили, что за ними охотится огромная тигровая акула. Когда спасатели прибыли, в живых остался только один из них.

Интересно, что для съёмок постановщик предпочитает использовать настоящих акул, а не рисовать их с помощью компьютерной графики.

«Месть Банши» (Code Name Banshee)

Бывший агент ЦРУ Делайла (Джейми Кинг), известная всем как Банши, после смерти отца стала киллером. Мужчина был убит при выполнении задания, тело так и не нашли, а его напарник и бывший наставник Делайлы Калеб (Антонио Бандерас) исчез. Героиня находит Калеба и с его помощью намерена отомстить за смерть родственника.

В актёрский состав ленты также вошёл Томми Флэнаган («Гладиатор», «Игра», «Без лица», «Город грехов»). Он сыграл главного антагониста — бывшего коллегу Делайлы в ЦРУ Энтони Грина.

По мнению кинокритиков, в сюжете фильма есть пробелы и расхождения. Так, журналист Movieweb Джулиан Роман пишет, что в истории нет чётких указаний временных периодов, которые охватывает повествование: например, из диалогов персонажей становится понятно, что герой Бандераса находится в бегах уже пять лет, хотя в другой сцене на экране говорится о трёх годах. Финал, по мнению критика, также «оставляет слишком много вопросов». В то же время журналист хвалит актёрскую игру Томми Флэнагана и отмечает, что тот «приковывает к себе всё внимание».

Гэри Крамер, автор MovieJawn, считает ленту простой для боевика, но не лишённой некоторых интересных сцен.

«Тем не менее (в фильме. — RT) есть неплохие моменты: например, когда Банши обнаруживает цель, просто услышав щелчок, раздавшийся при перезарядке оружия, или когда она советует Хэйли «помариновать» гранату (подержать пару секунд перед броском), чтобы та взорвалась раньше, чем её отбросят в сторону», — пишет Крамер.

«Забытое чудо»

По сюжету трое современных школьников — Дима, Настя и Гоша — во время экскурсии в Свято-Троицкой Сергиевой лавре решают отделиться от группы и исследовать местность самостоятельно. Им попадается портал в прошлое, который переносит их во времена Куликовской битвы. Теперь героям предстоит найти обратный путь, а помогать им в этом будет святой и чудотворец Сергий Радонежский. На пути ребят ждёт море приключений и опасностей, но вместе они со всем справятся и узнают, что такое дружба, честность и смелость.

Режиссёром мультипликационного фильма выступил Андрей Колпин, ранее работавший над проектами «Кощей. Начало», «Фиксики: Большой секрет», «Смешарики», «Сказочный патруль». Постановщик считает, что «Забытое чудо» понравится как детям, так и взрослым.

«Дети получат удовольствие от динамичной, выразительной анимации, забавных шуток и приключений, а взрослые смогут найти для себя что-то новое во всем, казалось бы, известных событиях. Жизненный путь и харизма Сергия Радонежского захватят сердца всех возрастов. Особенно, думаю, поразят воображение и сама ситуация, и неожиданные перипетии общения современных детей с яркими представителями средневековой Руси, непосредственное столкновение будущего с прошлым», — приводит слова режиссёра «Московская правда».

В прокат лента выйдет 16 июля.