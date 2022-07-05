Западник или славянофил: тест RT о том, с кем вы в главном споре XIX века

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RT
Западничество и славянофильство — два главных направления общественной мысли в России XIX века. Их дискуссия — важная веха российской истории, многие вопросы которой не решены до сих пор. Западники придерживались либеральной позиции, а славянофилы — консервативных взглядов. Как думаете, кто из них ближе вам? Проверьте себя с тестом RT.
Западник или славянофил: тест RT о том, с кем вы в главном споре XIX века
  • © Wikimedia commons

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