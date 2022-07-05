Западник или славянофил: тест RT о том, с кем вы в главном споре XIX века
Западничество и славянофильство — два главных направления общественной мысли в России XIX века. Их дискуссия — важная веха российской истории, многие вопросы которой не решены до сих пор. Западники придерживались либеральной позиции, а славянофилы — консервативных взглядов. Как думаете, кто из них ближе вам? Проверьте себя с тестом RT.
- © Wikimedia commons
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Следите за событиями дня в нашем сообществе в Viber