Летит мушка, взял на мушку: тест RT об омонимах

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RT
В русском языке немало слов, которые пишутся и звучат одинаково, но означают разное. Например: ключом можно открыть дверь, но он может быть и родником; мушка может быть мелким насекомым или деталью прицела. Если в словах совпадают звуковые и графические характеристики, но их значения никак не связаны друг с другом, то это омонимы. Понять значение такого слова можно только в контексте. При этом полные омонимы легко спутать с многозначными словами и неполными разновидностями: омографами, омоформами и омофонами. Попробуйте в них разобраться с тестом RT.
Летит мушка, взял на мушку: тест RT об омонимах
  • Gettyimages.ru
  • © Galina Zhigalova / EyeEm

Тест подготовлен совместно с Telegram-каналом «Орфосвинство и идиомаркетинг».

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