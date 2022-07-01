Летит мушка, взял на мушку: тест RT об омонимах

В русском языке немало слов, которые пишутся и звучат одинаково, но означают разное. Например: ключом можно открыть дверь, но он может быть и родником; мушка может быть мелким насекомым или деталью прицела. Если в словах совпадают звуковые и графические характеристики, но их значения никак не связаны друг с другом, то это омонимы. Понять значение такого слова можно только в контексте. При этом полные омонимы легко спутать с многозначными словами и неполными разновидностями: омографами, омоформами и омофонами. Попробуйте в них разобраться с тестом RT.

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© Galina Zhigalova / EyeEm

Тест подготовлен совместно с Telegram-каналом «Орфосвинство и идиомаркетинг».