Картина сражения: тест RT о батальной живописи
Батальная живопись — жанр изобразительного искусства, посвящённый темам сражений и военной жизни. В России традиция изображать известные битвы появилась ещё в Средние века, в основном в виде иллюстраций к летописям. В XVIII веке искусство изображения боёв на холсте стало развиваться в России по европейским правилам. Хорошо ли вы знаете русскую батальную живопись? Проверьте себя с тестом RT.
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