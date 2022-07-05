Убийства в Венеции, бизнес на Шри-Ланке и первая любовь: о чём главные кинопремьеры недели

В четверг, 7 июля, состоится премьера комедии «Булки», где героиня Кристины Асмус будет покорять жителей Шри-Ланки своей выпечкой, испанского хоррора «Венецияфрения» о девичнике, на который пришёл убийца в маске, и американской мелодрамы «Первая любовь» со звездой саги «После» Хиро Файнс-Тиффином в главной роли.

«Булки»

Мотивационную комедию с Кристиной Асмус в главной роли снял режиссёр Олег Асадулин («Закрытая школа»).

В центре сюжета — Таня Бабанина. Она живёт в Подмосковье, увлекается выпечкой и мечтает открыть свою пекарню. Но сначала в её планах — выйти замуж за возлюбленного и улететь на Бали. Однако в один момент всё рушится — Таня бросает новоиспечённого мужа из-за измены, напивается и улетает на Шри-Ланку без денег и с жутким похмельем. Поселившись у трёх парней, девушка начинает воплощать свою мечту в реальность.

Съёмки ленты проходили в том числе на Шри-Ланке. Как рассказала Асмус изданию «Артмосковия», во время работы ей приходилось падать в бассейн, драться и 16 часов подряд ходить в пуховике, когда на улице было 40 градусов жары. Помимо этого, актриса успела отравиться местной острой пищей.

«Но всё это того стоило. Я уже видела материал и жду не дождусь, когда его посмотрит зритель. Тем более тема очень злободневная. На мою героиню всю жизнь давили мама, муж, общество — как одеваться, когда детей, «сиди и не высовывайся» и «главное, чтобы мужчина был доволен». Очень актуальная сейчас повестка», — считает Асмус.

В фильме также снялись Арсений Робак, Марк Богатырёв, Борис Дергачёв, Юлия Топольницкая и другие.

«Первая любовь» (First Love)

Звезда киносаги «После» Хиро Файнс-Тиффин появится на экране в новой романтической ленте «Первая любовь».

Старшеклассники Джим и Энн заканчивают школу и готовятся поступать в университет. Подростки влюблены друг в друга, а впереди — учёба, новые знакомства и встречи. Неизвестно, останется ли в новом графике место для старой жизни. Джиму и Энн придётся пройти сложный путь и понять, какое будущее им нужно.

Исполнитель роли Джима Хиро Файнс-Тиффин рассказал в интервью Collider, что «Первая любовь» — тоже романтическая история, как и «После», но совершенно иная по тональности. Актёр заявил, что изначально хотел сменить жанр и попробовать себя где-то вне мелодрамы, но главный герой этой ленты заинтересовал его — у Джима из «Первой любви» нет ничего общего с Хардином из «После».

«Я не хотел сниматься ещё в одном романтическом фильме, так как планировал развиваться и пробовать себя в других жанрах. Но мне кажется, что сняться в том же жанре, но в совершенно другом по тональности фильме, и сыграть совершенно другого персонажа было верным решением, поскольку я показал себя более разносторонним актёром. Думаю, сильное отличие (этой роли. — RT), полная противоположность персонажу Хардина — это одна из главных причин, почему она меня привлекла и мне захотелось её на себя примерить», — поделился Файнс-Тиффин.

В фильме также сыграли Диана Крюгер и Джеффри Донован.

«Венецияфрения» (Veneciafrenia)

Как и над многими другими своими картинами, режиссёр Алекс де ла Иглесиа работал над «Венецияфренией» вместе со сценаристом Хорхе Геррикаэчеваррией. Вместе они снимают ленты, в которых сохраняется единство пространства, времени и действия — «Дикая история» (2016), «Коммуналка» (2000), «Ведьмы из Сугаррамурди» (2013).

В центре истории — молодая испанка по имени Иса, которая решила устроить предсвадебный девичник в Венеции. Вместе с друзьями она отправляется туда на карнавал. Но всё идёт совсем не так, как планировала невеста: неизвестный в маске намерен убить каждого из группы туристов.

Когда пропадает один из друзей Исы, компания начинает искать виновного, но всё тщетно: ни персонал гостиницы, ни жители не помнят, о ком идёт речь, а полицию, похоже, уже не заботят преступления, происходящие в городе.

Как пишет автор издания Los Interrogantes Диана Мангес, Алекс де ла Иглесиа сумел уловить ту ненависть, которую его соседи испытывают к приезжим, поймать суть конфликта и перенести всё в «ужасающий сценарий, типичный для его кино».

Исполнительница главной роли Ингрид Гарсия Йонсон рассказала в интервью Codelist, что работа над лентой стала для актрисы особенной.

«Это были необычные съёмки, поскольку из-за коронавируса нам не разрешалось контактировать с людьми вне съёмочный группы, так что нам пришлось много времени проводить вместе. Может, поэтому мне кажется, что у нас завязалась дружба на всю жизнь. На работе не всегда так бывает», — сказала Ингрид Гарсия Йонсон.