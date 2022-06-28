Крайний Север: тест RT о Русском Заполярье
Арктика — один из самых суровых регионов России. Полярный день и полярная ночь по-своему определяют ход времени в пространстве от Мурманска до Анадыря. Уникальная природа, экстремальный климат, богатые недра, Северный морской путь, становящийся одной из важнейших транспортных артерий мира, всё это — Русское Заполярье. Что вы знаете об этом регионе? Проверьте себя с тестом RT.
- РИА Новости
- © Георгий Липскеров
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