Крайний Север: тест RT о Русском Заполярье

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RT
Арктика — один из самых суровых регионов России. Полярный день и полярная ночь по-своему определяют ход времени в пространстве от Мурманска до Анадыря. Уникальная природа, экстремальный климат, богатые недра, Северный морской путь, становящийся одной из важнейших транспортных артерий мира, всё это — Русское Заполярье. Что вы знаете об этом регионе? Проверьте себя с тестом RT.
Крайний Север: тест RT о Русском Заполярье
  • РИА Новости
  • © Георгий Липскеров

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